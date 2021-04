Kaktus-gårdeier slår tilbake etter kritikk

Konkursen til den populære restauranten Kaktus på Lilleaker har medført et voldsomt engasjement. De mange faste gjestene, stamkundene, lokalpatriotene – alle har de uttrykt sin fortvilelse i sosiale medier etter at Akersposten skrev om konkursen 30. mars. Og gårdeieren har fått til dels hard medfart fra enkelte.

LILLEAKER: Folk har postet mengder av meldinger, som disse:

«Sååå trist. Har hatt mange fine besøk der.»

«Kommer til å savne dere.»

«Utrolig trist.»

«Huff dette var leit.»

«Dette var ekstra vondt.»

«Så trist. Favoritten til både barna og besteforeldre.»

«Trist. Vi trenger spisesteder i nabolaget.»

«Skammelig.»

«Veldig trist. Dere har vært helt fantastiske.»

«Tydelig at huseier her tenker usedvanlig kortsiktig.»

En stamgjest skrev også dette innlegget på Akersposten etter at nyheten om konkursen var stengt.



Svarer på kritiske kommentarer

Innimellom kom det kritiske bemerkninger om huseier, som flere mente burde ha hjulpet driver Hasan Kocakulaks og hans folk til å komme seg gjennom pandemi-nedstengningen.

Akersposten har møtt gårdeier Rune Neraal, som har et litt annet syn på saken.

– Jeg registrerer jo at det klages over at de ikke har fått noen økonomisk hjelp fra oss, men til det vil jeg bare si at jeg tidligere har tilbudt Hasan & co en fleksibel husleie ut fra omsetning, noe de har avslått. Siden oktober i fjor sluttet de å betale husleie uten noen form for kommunikasjon, til tross for at de har mottatt flere hundretusen kroner i kommunal og statlig støtte. Og så slo de seg plutselig konkurs i mars.

– For halvannet år siden hadde vi møter om videre samarbeid, og da snakket vi om mulig forlengelse av en leieavtale med fast beløp eller en ny omsetningsbasert. Det siste sa de bastant nei til.



– Men en omsetningsbasert er kanskje en dårligere avtale for dem?

– Vel, i november og desember må de betale noe mer – men det ville jo ha reddet dem i dårligere perioder, som for eksempel nå med korona. Men vi kan ikke bare være med å hjelpe dem, hvis de ikke gjør noe den andre veien, sier Rune Neraal.

– Er det vanlig med omsetningsbasert husleie?



– Ja, det er mitt inntrykk, ikke bare for serveringssteder. Thon gjør det – og vi finner også dette på CC Vest så vidt jeg vet. Går det bra så betaler du mer, går det dårlig så slipper du billigere unna.



– Det som også er problematisk er at de selv slo seg konkurs i stedet for å komme til meg og sagt at de gir seg. Resultatet er at en bobestyrer har beslaglagt alt inventaret her. Jeg får ikke lov å komme inn i lokalet. I hele helgen har det vært folk her og båret ut inventar. Resultatet er at jeg ikke kan komme i gang med en ny driver så raskt som jeg hadde håpet. Jeg ønsker jo at det skal være et godt restaurant-tilbud til folk i området og vil gjerne i gang snarest mulig, sier Neraal som legger til:

– Jeg har jo flere som er interessert i å starte opp her, men nå tar det lenger tid.

– Og det betyr?



– Mitt mål er å komme i gang før sommeren, og høyst sannsynlig med en italiensk restaurant. Kanskje vi også finner å kunne skille ut puben med egen driver av den, men det er foreløpig bare løse tanker, sier Neraal.

– Ikke nok til å dekke alt

Hasan Kocakulak sier til Akersposten:

– Vi var ikke i mot omsetningsbasert kontrakt som sådan, men det var formuleringene i kontraktsforslaget som vi ikke kunne akseptere. Uten å gå inn på alle detaljene i den, så var det etter vår vurdering en kontrakt som ikke var akseptabel for oss, sier Hasan Kocakulak som sier dette om selve konkursen:



– Vi fikk begjæring om utkastelse fra Lilleakerveien 23 A/S 12. mars. Vi hadde ikke da noe annet valg enn å slå oss konkurs.

– Men i følge gårdeier hadde dere ikke betalt husleie siden oktober.

– Jo, men det var penger på konto. På depositumskontoen sto det penger for tre måneders husleie.

– Men ga dere samtykke til at huseier kunne disponere pengene på den kontoen?`



– Vi ble aldri spurt, sier Hasan Kocakulak

Gårdeier Rune Neraal bestrider dette punktet, og sier at han ba leietager om å si fra til banken om at beløpet kunne frigjøres. Dette ble aldri gjort, hevder Neraal.

– Dere mottok støtte fra staten, Hasan. Kunne dere ikke betale husleie med de pengene?



– De pengene var ikke bare til husleie. De skulle dekke mat, strøm, telefonregninger, forsikring og så videre. Det var bare ikke nok til å dekke alt, sier Hasan som legger til at han har investert over 800.000 kroner i inventar i restauranten de siste 10 årene. Alt blir nå fjernet.



