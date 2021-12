Julemat skal det bli – og gaver i fleng!

Pandemien klarer ikke å ta knekken på julaften-tradisjonene på Hovstua. Men noen endringer blir det.

Publisert: 16.12.2021 kl 12:40

HOVSETER: Det er 20 år siden frivilligsentralen på Hovstua dro i gang en tradisjon som bare har vokst seg viktigere og viktigere for mange. Med folk som Stein Brubak, Espen Rakli og Hanne Dalbæk Bruknap i spissen, godt hjulpet av en stadig voksende horde med ivrige frivillige, har julaften-festen på Hovstua blitt et høydepunkt for mange.

Med god julemat, gaver, samvær og hygge har oppimot 80 gjester vært samlet på julaften på Hovstua – og en rekke lokale bidragsytere har gjort sitt for at det har blitt et årlig høydepunkt.

– Toppåret var vel i 2018, da vi hadde 80 gjester her, sier Ola Ramstad, som har stått i spissen for arrangementet de siste årene. Han og kona Berit kom selv med som frivillige for omtrent 15 år siden.

Annerledes i år

Hadde vi ikke hatt pandemien å stri med, hadde det som vanlig vært fullt hus på Hovstua på julaften også i år, men restriksjonene følges, og det betyr antakelig at det kanskje blir et tak på 20 denne gangen.

– Vi følger med på restriksjonene, men håper at vi kan få plass til noen flere. Vi har god plass, sier daglig leder på Hovstua, Kjell-Even Nordbye.

Om det blir maks 20, 30 eller i verste fall ingen, blir det uansett julemat. De siste årene har Scandic Hotels levert ribbe, pinnekjøtt og vegetarmat til inntil 85 personer. Det gjør de i år også. Ettersom Scandic Park Holmenkollen for tiden er under renovering, kommer maten denne gangen fra Scandic Solli.

– Det er Alexander Sandli i Scandic som ordner dette for oss. Han har vært en krumtapp i arrangementet i flere år nå, sier Ramstad.

Mer enn mat

Da er den gode julematen sikret, men julaften på Hovstua er mer enn det. Her blir det også både julegaver og juleblomster. En rekke lokale aktører er med på spleiselaget. Ramstad ramser opp: Bydel Vestre Aker, Ris ungdomsskole, Vestre Aker pensjonistforening, Skajem, Holmenkollen Rotary, Lions Slemdal, Vestre Aker frivilligsentral og Ris Vel.

– Det kommer til å bli en veldig hyggelig middag for dem som får lov til å være tilstede, og det blir mye god mat og gaver også for dem som kommer og henter her, sier Ramstad.

Det er allerede mer enn 40 navn på listen, så har du ønske om å delta eller få mat og gaver på julaften fra Hovstua, ta kontakt med daglig leder Kjell-Even Nordbye Hovstua frivilligsentral og nærmiljøsenter på tlf. 99 20 48 01.

Henting av mat skjer mellom kl. 16 og 17 på julaften.