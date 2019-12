Nærmere 200 000 kroner i «julegave»

En stor og viktig "julegave" kom Frivilligsentralen til gode. Frivilligsentralens leder kjempet tappert i bydelsutvalget for å beholde en viktig stilling.

ULLERN: Budsjettet sto i fokus da bydelsutvalget i Bydel Ullern hadde sitt siste møte før jul. I budsjettforslaget lå en redusering av stillingen for Frivilligkoordinator for flyktninger. Årsaken til forslaget å kutte en 50% stilling til 25% stilling, var at pågangen av flyktninger til bydelen var sterkt redusert.

Juleaksjon

Under Åpen halvtime, som alle møter i bydelsutvalget starter med, møtte en engasjert leder av Frivilligsentralen, Esther Marie Lier sammen med Irene Schmeling Sandved. Lier argumenterte sterkt for hvor viktig det var å opprettholde en 50% stilling og hvilken betydning Frivilligkoordinatoren har for flyktningene som allerede var i bydelen.

- Jeg beklager det foreslåtte kuttet i budsjettet, innledet Lier som først fortalte om Gjensidigestiftelsens juleaksjon «En helt vanlig jul» som ble arrangert av Ullern Frivilligsentral. Med juletoget – Tertitten på Hølandsbanen, fikk flyktningfamilier fra mange land en opplevelse med blant annet presanger og gavekort til innkjøp av mat.

Mange utfordringer

Dette er bare en av flere aktiviteter som en koordinator jobber med.

- Det er mange utfordringer knyttet til flyktninger. Det er snakk om 185 flyktninger pluss ektefeller og barn. Totalt er det 250 til 300 personer vi forholder oss til. Norsktrening er blant aktivitetene som vi legger vekt på, for blant annet å få flere ut i arbeidslivet. Det er snakk om under 200 000 kroner som vi oppfordrer om å ta inn igjen i budsjettet. Bydelen får mye igjen for pengene, sa Lier blant annet.

Hun kunne vise til alle aktivitetene knyttet til organisering og stillingen som koordinator. Det gjelder alt fra språktrening og leksehjelp til besøkstjenester og ulike Ullern-venn aktiviteter, utflukter og arbeidspraksisprosjekt for flyktningene.

Dette var så overbevisende, at den ene representanten etter den andre fra de ulike partiene støttet Liers innstendige bønn om å holde fast ved stillingen.

Dermed ble 193.028 kroner tatt inn i budsjettet.

