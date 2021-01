Julegaven kom fra Riksantikvaren

Like før jul kom beskjeden fra Riksantikvaren. Fredningsprosessen rundt Vækerø politistasjon og Vækerøstuene kan starte.

VÆKERØ: Akersposten fulgte spent med da representantene for Riksantikvaren tidligere i år møtte opp for å vurdere signalbygget, Vækerø politistasjon og samtidig Vækerøstuene på nabotomten. Politistasjonen inngår i Byantikvarens fredningsstrategi og har bedt Riksantikvaren om å vurdere fredning av anlegget. Innen kulturminnevernet er fredning det sterkeste juridiske virkemiddelet og anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse.

Vil skape en helhet

Det er en fornøyd og glad byantikvar, Janne Wilberg, som kan konstatere at det er gitt tillatelse til å starte fredningsarbeidet på Vækerø .

- Riksantikvaren har sagt ja til at vi kan sette i gang fredningsprosessen. Vårt fredningsforslag var basert på at byrådsavdeling for byutvikling ved byråd Hanna E. Marcusssen, ønsket at Byantikvaren skulle sette i gang en prosess som innebærer formelt vern av Vækerø politistasjon. Det skulle skje før den gamle politistasjonen blir en del av en salgsprosess fra kommunens side, sier Wilberg.

Det kommunale foretaket Boligbygg har tidligere sagt at den gamle politistasjonen ikke lenger passer inn i selskapets portefølje. Et salg av denne kan realiseres når fredningen er varslet, noe som vil skje nå over jul.

- Dette er jeg veldig glad for. En eventuell ny eier vil måtte forholde seg til de betingelser som er knyttet til et vedtatt fredningsforslag, godkjent av Riksantikvaren i siste omgang. Ny eier skal da være informert om de muligheter og begrensninger som ligger i planen og vi håper jo at det blir en eier med interesse for å ta vare på og videreutvikle Vækerø politistasjon. Det er jo slik at Vækerøstuene, som forvaltes av Bestum vel, også omfattes av den kommende fredningsplanen. Tanken er at det kan skapes en helhet for området og at bygg og område skal komme allmennheten til gode på et eller annet nivå, sier Wilberg.

Dobbel historie

Hun er glad for det lokale engasjementet knyttet til det å ivareta og utvikle området til fellesskapets beste. Bestum vel og bydelsutvalget i Bydel Ullern er blant dem som i flere omganger har pekt på forfallet av Vækerø politistasjon og hvilke muligheter som ligger i fremtidig bruk av politistasjonen.

- Fredningen vil ta utgangspunkt i den doble historien på stedet. Brukshistorien gjennom Vækerøstuene og den kommunale historien gjennom politistasjonen. Nå har vi mulighet for å knytte disse to historiene sammen og skape ett anlegg med stort potensial, avslutter Wilberg.

