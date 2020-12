Julaften på bestilling i år

Det er en litt absurd situasjon for kirken i adventstiden og ikke minst når det kommer til julaftens gudstjenester.

05.12.2020

ULLERN: Det synes også sokneprest Jorund Andersen, hvor kirken i denne høytiden betyr mye for mange, hvor nærhet og ikke avstand er det viktigste. I år må kirkene ta samme konsekvensen av koronasituasjonen som alle andre.

- Det er så trist. Julaften i Ullern kirke er fantastisk. Det å høre «Deilig er jorden» i en fullsatt kirke er helt spesielt og å se alle som vinker til hverandre eller omfavner hverandre med god jul. Det setter stemningen denne spesielle dagen, men slik blir det ikke i år, sier Andersen.

Seks gudstjenester julaften

Og annerledes på mange måter blir det denne julaften. Kirkebenkene er nå både rekkenummerert og plassnummerert, med god avstand mellom dem som kommer julaften.

- På julaften vil vi ha seks gudstjenester med plass til 50 personer om gangen. I år må vi ha påmelding til gudstjenestene på grunn av koronasituasjonen. Påmeldingen starter 17. desember og informasjon om dette finner du på menighetens nettside. Der vil du finne et salkart, hvor man bestiller plass. Alle som kommer til gudstjeneste julaften vil blir registrert med navn og hvor de sitter, slik at smittesporing blir mulig om det skulle bli nødvendig, sier soknepresten.

Hjelp til med bestilling

Med seks gudstjenester julaften og 300 personer totalt, er det snakk om 10 prosent av normal oppslutning rundt gudstjenestene julaften, som ligger på rundt 3000 besøkende. Dermed blir det «først til mølla»-prinsippet.

- Det er klart at dette blir vanskelig. Mange eldre har for eksempel liten erfaring med bestilling på nett. Jeg oppfordrer barn, barnebarn og bekjente å hjelpe noen som trenger hjelp med bestilling til kirken julaften. Det vil også være slik at det blir mulig å ringe og også komme til menighetshuset for å bestille.

Hun tror det blir stor pågang og at mange vil bli skuffet over å ikke få plass.

- Den største utfordringen blir å måtte avvise noen. Det blir jo helt galt å si at «det er fullt i herberget» denne dagen. Vi ønsker så sterkt å ha en åpen kirke, sukker Andersen.

En liten trøst er det for dem som ikke kommer inn. Klokken 13.00 på julaften spiller trompeten opp i tårnet på kirken.

- Da kan vi samles med trygg avstand utenfor kirken og synge sammen. Tekstene til sangene vil bli lagt ut på menighetens nettside. Det vil bli en fin opplevelse, sier hun.

Kirken gjør det den kan for å kompensere.

- Vi hadde en lysmesse onsdag. Den holdt vi på trappen med kirkedørene oppe. Det var en rar følelse å stå der ute og synge «Deilig er jorden» og se mot alteret, uten mulighet for å komme inn. Jeg gjør oppmerksom på at det blir en liten julegudstjeneste på vår nettside julaften. Husk også at det er åpen kirke fra klokken 10.00 til 12.00 på søndager. En kantor spiller i denne tiden og en prest vil være tilgjengelig for en god samtale. Hjertelig velkommen, ønsker Andersen.

ÅPEN KIRKE PÅ SØNDAGER: Det er fullt mulig å besøke kirken på søndager og føle på adventstiden forsikrer Jorund Andersen, her sammen med Carl Oscar Pedersen. Foto: Vidar Bakken

Vær ekstra oppmerksom

Temaet ensomhet er mer enn noen gang aktuelt, i en tid hvor mange er i isolasjon på grunn av frykten for å bli smittet.

- Vi hadde mer enn noen gang trengt den gode førjulsstemningen med samling til konserter, gudstjenester og andre aktiviteter knyttet til advent. Adventstiden er spesiell, hvor vi jakter julemagi og mer enn ellers ser menneskene rundt oss, med typer av samvær på tvers av generasjoner. Slik blir det en annerledes jul i år. I år skal vi være ekstra oppmerksomme på dem som er utenfor den innerste kretsen. Tenk deg om og finn noen som du vet trenger litt kontakt i denne tiden. Bare en telefonsamtale kan være til hjelp. Savnet etter kontakt kan for mange føles ekstra sterkt i høytider. Se dere litt ekstra rundt i denne adventstiden, oppfordrer Andersen.

I kirken denne dagen er også leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen.

- Varmen rundt mange blir borte i denne koronatiden. Det skal så lite til for å bli et lyspunkt for andre. Jeg gjør oppmerksom på at i bydelen er det også aktiviteter og tilbud som kan nå mange, ikke minst i bydelens seniorsentre og på Frivilligsentralen. Husk også at de rosa bussene går som vanlig og kan frakte deg til dit du vil. Følg med på Bydel Ullerns nettside og Facebook, sier Pedersen.

Da lynet slo ned

I slutten av februar dette året i Ullern kirke, sto Pedersen frem i Akersposten, og ba det lokale næringslivet om hjelp til å få kjøpt inn nytt lydanlegg til Ullern kirke. Kirkens lydanlegg ble bokstavelig talt tatt av lynet og uten lydanlegg var det vanskelig å nå kirkegjengerne i det store rommet. Det var strengt nødvendig å få på plass. Prisen for et permanent lydanlegg var stipulert til 350 000 kroner og så langt hadde Kirkelig Fellesråd bidratt med 175 000 kroner i, men det var altså bare halvparten av beløpet.

- Jeg er imponert over hvordan det lokale næringslivet reagerte. Det tok ikke lang tid før de hadde bidratt med nok midler til at lydanlegget kunne realiseres. Det viser engasjement, sier Pedersen.

Akersposten kan fortelle at Ferd, Mustad, Urbania Eiendom og privatpersoner sørget for at målet ble nådd.

-Jeg er utrolig glad for at Carl Oscar og bydelen gikk i bresjen for dette. Menigheten er så fornøyd og nå når vi alle i kirken. Det er spesielt viktig på store arrangementer. Dessverre fikk vi bare brukt det et par uker før koronaen kom. Nå gleder vi oss til den dagen vi kan fylle kirken igjen og da vet vi at vi har god lyd, avslutter soknepresten.

