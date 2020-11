Jubler over hundretusener i viktig støtte

– Vi er glad i å gi penger til aktiviteter der det er mye frivillighet, sier Richard Arnesen. I langrennsgruppa i Røa IL finner man mye av nettopp det.

Publisert: 30.11.2020 kl 12:00

BOGSTAD/RØA: Rett før helgen sto vi på Voksenjordet og ventet på minusgradene sammen med leder i Røa IL, Roger Bjørn Haugen, leder i Røa IL Langrenn, Rune Lorenzen, og styreleder for Eckbos Legat, Richard Arnesen.

– Det er meldt minusgrader i helgen, så nå kan det bli snø! sa Lorenzen i vanlig, entusiastisk stil.



Og det fikk han da også rett i. Natt til lørdag gikk snøkanonene for fullt på Voksenjordet.

Bredde-satsing på jordet

De siste årene har langgrennsgruppa i Røa IL virkelig fått sving på sakene på Voksenjordet, som ligger tvers over Ankerveien for Bogstad Camping, rett ved siden av Voksen gård. Det viktigste kriteriet for suksessen er snøkanonene som hjelper til når vinteren i perioder er snøfattig.

På det store jordet er det fritt for hvem som helst til å teste løypene, og det er det mange som har gjort de siste par årene. Her er det plass til både organisert og uorganisert trening, lek og moro. Området er åpent for alle, og det er enkelt å komme seg til med buss.



– Det er ikke bare Røa IL som bruker Voksenjordet til organisert trening. De andre klubbene i området kjenner også til hvor lysbryteren er, sier Lorenzen. Lyset er nytt av året, og med led-pærer er det mulig å holde strømforbruket relativt lavt.

– Voksenjordet har vært en gamechanger for langrennsgruppa, sier han.

Støtter frivillighet

Nå har Ecbos Legat sagt ja til å støtte langrennsgruppa med 475.000 kroner, og det er penger som skal brukes til å utvikle fasilitetene på Voksenjordet ytterligere. Dette er ikke første gangen legatet har bidratt med penger. For eksempel har de bidratt med 250.000 kroner til snøkanonene.

– Vi er glad i å gi penger til aktiviteter der det er mye frivillighet, sier styreleder i legatet, Richard Arnesen. Han forteller at advokat og major Eivind Eckbo i sin tid hadde mange interesser, og at han ikke minst var opptatt av idrett for barn og ungdom.



Legatet deler ut minst 15 millioner til gode formål hvert år, og særlig de siste årene har de i legatet fokusert stadig mer på tiltak på østlandet. Eckbo bodde for øvrig i Bydel Vestre Aker, nærmere bestemt i det som i dag er kjent som Villa Eckbo i Kristianiasvingen på Midtstuen.

– Vi i Eckbos Legat, sammen med noen andre legater, fyller et tomrom som det offentlige ikke dekker, sier Arnesen. – Og vi er heller ikke negative til å tenke tanken om å forlenge samarbeide med Røa IL Langrenn fremover.

Tusener har glede av jordet

Rune Lorenzen bekrefter at det er mye frivillig innsats fra foreldre som legges ned for at barn og ungdom skal kunne utfolde seg i langrennssporten.

– Vi er utrolig glade for støtten fra Eckbos Legat. Dette hadde vært ekstreme summer å dra inn på ekstra vaffelsalg, smiler langrennssjefen, som trekker frem den store verdien et tilrettelagt langrennstilbud gir hundrevis av barn og unge i Røa IL Langrenn. Og tar man med naboklubber og andre som har glede av Voksenjordet, er det snakk om tusener.

Med den spesielle sesongen som nå er i ferd med å starte, med mye usikkerhet og restriksjoner på grunn av korona-pandemien, er Lorenzen spesielt fornøyd med å kunne fortelle at Røa IL Langrenn planlegger å arrangere seks skirenn for de yngste aldersgruppene fra januar og utover.