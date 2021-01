Jubler for at bekkeåpning blir lagt på is

– Fornuften seiret til slutt, sier Nicolay Bruusgaard, som i flere år har kjempet sammen med mange av beboerne rundt Hovseterdalen mot åpningen av bekken i dalen.

Publisert: 15.01.2021 kl 10:15

HOVSETERDALEN: – Vi har bestemt å legge åpninga av Mærradalsbekken på is. Det har vist seg å bli mye dyrere enn opprinnelig antatt å åpne denne bekken. I tillegg er det en betydelig motstand i lokalmiljøet på Røa og Hovseter, skriver samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en melding til Dagsavisen, som torsdag skrev om saken.

Stadig større skepsis

Planene om åpning av bekken i det 900 meter lange strekket der bekken går i rør på oversiden av Sørkedalsveien, har versert i flere år. Med utgangspunkt i at rørene uansett må byttes ut, har flere løsninger vært diskutert. Et flertall i bystyret landet på en løsning der man lager en slags pyntebekk, der kun en liten del av vannet renner oppe i dagen, mens mesteparten av vannet fremdeles skulle gå i rør under bakken.

Samtidig var prosjektet redusert til 650 lengde, ettersom det viste seg å være for trangt nederst i dalen.



Motstanden i området har økt etter hvert som prosjektet har blitt mer omtalt og nærmet seg oppstart. Økt har også kostnaden, særlig fordi det viste seg at man ikke lenger trengte å grave opp hele dalen for å legge nye rør. Dermed økte regningen for åpningn av bekken. Det som startet med en prislapp på rundt 20 millioner kroner, har steget over 100 millioner kroner.

Det har også ført til stadig flere politikere har snudd i synet på bekkeåpning, først lokalt, så i bystyret. I oktober sto Høyres Øystein Sundelin i dalen og fortalte at Høyre mener at prosjektet er blitt for dyrt og at det er unødvendig, særlig sett i lys av den store lokale motstanden.



Motstandere jubler

Aksel Hillestad og Nicolay Bruusgaard har vært to av de fremst motstanderne av prosjektet. Hillestad sier blant annet dette til Dagsavisen om hvorfor de ikke ønsker bekkeåpning: – Det er en yrende myldredal, som brukes utrolig mye til lek, aking og fotballspilling. Barna løper fritt her, og bekken ble opprinnelig lagt for at de som bodde i de da nybygde blokkene Hovseter skulle ha dalen som en slags utvidet hage. Dette behovet er enda større i dag.

Til nyheten om at byrådet nå har snudd, sier Hillestad: – Jeg synes det er en veldig fornuftig avgjørelse Vi er kjempeglade for at de har hørt på oss.

Bruusgaard sier til Akersposten at dette er en gledens dag.



– Fornuften seiret til slutt. Da vi spurte brukerne av dalen svarte godt over 70 prosent at de ikke ønsket åpen bekk. Likevel måtte vi kjempe i årevis for å bli hørt. Men vi ble hørt til slutt, sier han.

Han ønsker å takke alle naboer som har bidratt og stått på barrikadene mot planene.

– Og takk til lokalpolitikerne som etter hvert forsto hva dette handlet om og snudde.

– Omstendighetene gjør at vi dessverre må utsette feiringen, men jeg er sikker på at mange på Røa og Hovseter i dag tar en ekstra seiersskål for dalen, sier han.



Rørene skal fikses

Byråd Lan Marie Berg sier: – Vi har besluttet at bare den nødvendige opprustingen av vann- og avløpsetatens rør i dalen skal gjennomføres nå, mens åpningen av bekken eventuelt kan gjøres på et senere tidspunkt.