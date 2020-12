Jogg på deg godfølelse og lær fransk

– Vi begynner stille og rolig – og så øker vi på etter hvert, sier Kjell Stinessen. Til neste år skal han lede en ny joggegruppe på Ullern kultursenter. Kulturleder Nina Sivertsen smiler fra øre til øre.

LILLEAKER: – Og ikke nok med det. I vårsemesteret blir det også igangsatt et nybegynnerkurs i fransk, sier Sivertsen. Hun er strålende fornøyd over at Ullern kultursenter – midt i en pandemi – kan tilby flere kurs til våren.

– Helt fantastisk!

Populært med fransk

Det er populært med fransk. I vårsemesteret kan de som har lyst til å lære seg dette fremmede språket, sette seg på skolebenken.

– Dette ser jeg fram til, sier Gerard Mercier. Han er ikke ukjent i Sponhoggveien 2. Han har i flere år hatt fransk konversasjon på senteret. Fransk for nybegynnere blir et nytt kurs med en lærer som har hatt sin gange i huset i flere år.

– Dette gleder jeg meg til, sier Mercier, som har bodd i Norge siden 1986. Arkitekten, som er en av de mange frivillige, liker å lære andre noe nytt.



– Hvorfor er fransk så etterspurt?



– Av flere grunner. En del er interessert i Frankrike og fransk kultur, men jeg tror det viktigste er at mange liker å feriere i landet. Da er det godt å kunne gjøre seg forstått og forstå det som sies, sier Gerard Mercier. Han husker godt hvordan det var å komme til Norge uten å kunne språket.

Fra MandagsSTOPPEN til jogging

Stinessen skal i gang med en gruppe joggere. Første gang han var på Ullern kultursenter, var da det var idédugnad på MandagsSTOPPEN andre dagen i november. Der deltok han i en av gruppene som leverte ideer til bydelen. Her luftet han tanker om dette å bevege seg og hvilken betydning det har for kropp og sjel.

– Det er viktig å holde seg i form. Det virker også positivt inn på hvordan vi har det rent psykisk, sier Stinessen. Sivilingeniøren legger til at det å komme seg ut og fellesskapet med andre er med å frigjøre endorfinene – det vil si gi plass til de hormonene som gir kroppen en følelse av velvære.



– Å være med her kan være snarveien til godfølelsen – og det trenger vi i disse koronatider, sier Stinessen og legger til at en må ikke være engstelige med hensyn til å om det blir for tøft.

Utvider joggebegrep

– Bli med. Ta sjansen! er hans oppfordring.

– Kan ikke jogging virke skremmende?



– Vi begynner rolig, sier Stinessen. Han vil at gruppen skal kunne oppleve at de vil kunne orke mer etter hvert.

– Jeg har et utvidet joggebegrep.

– Hva vil det si?



– Det betyr at den enkelte velger hvor langt hun eller han vil jogge og hvor fort, og jogging innbefatter alt fra rask, gange til løping. Hvis du bare orker noen få hundre meter første gang og ikke orker å bli med på hele runden, så er det helt ok. Kanskje orker du mer neste gang. Det er helt greit å snu.

Selv om du ikke orker så mye i første omgang, ikke gi opp. Det er nemlig ikke bare trening som gjør at en får godfølelsen i kroppen. Det gjør også latter og det å være – og å gjøre noe – sammen med andre mennesker.



– Det skal være litt raskere enn en rolig spasertur, slik at de som er med, får opp pulsen og blir varm og svett slik at formen øker, sier Kjell Stinessen og legger til at turene starter fra Ullern kultursenter på Lilleaker.

Bare å rydde plass

– Det var bare å rydde plass, sier en opprømt kulturleder. – Du vet når det kommer folk inn døra med gode ideer til kurs, så bukker og takker jeg. Det var bare å rydde plass, sier Sivertsen, som legger til at begge disse nye kursene skal gå av stabelen om torsdagene.

– Er programmet for våren 2021 ferdig?



– Ja, det er klart til å gå i trykken.

– Er det noe å se fram til?



– Så absolutt! Det er et veldig variert program – slik brukerne av Ullern kultursenter er vant med å finne det.

– Kan du nevne noe?



– Når det gjelder kulturforedragene så spenner de fra Oslofjorden for 1000 år siden via Elvis og kreftsaken til Midt-Østen, sier Sivertsen og legger til at programmet er klart til å gå i trykken. Også denne gangen må en hente papirutgaven på Ullern kultursenter eller Skøyen aktivitetssenter eller gå inn på hjemmesidene og finne programmet digitalt. De to sentrene har som vanlig felles brosjyre.

Viruset bestemmer

– Det er herr og fru Corona som bestemmer når kurs og foredrag kan komme i gang, sier Sivertsen, som håper at jul og nyttår kan gå av stabelen uten at Oslo får et oppsving i smittetallene rett over nyåret.

– Når stenger kafédøren før jul?



– Siste dag er fredag 18. desember. Vi åpner igjen mandag 4. januar, sier Sivertsen og legger til at en allerede den dagen kan melde seg på kurs. Det kan en gjøre helt fram til 13. januar, men de som kommer først til mølla får plass. Kursene begynner forhåpentligvis fra mandag 18. januar.



– Får vi det til, vil kulturforedragene begynne 27. januar og MandagsSTOPPEN, 1. februar, sier Nina Sivertsen, som samarbeider med et korps med frivillige hun er stolt av. Alle arbeider mot et felles mål med et stort pågangsmot.

– Jeg er stolt av dem!