– Jobber hele tiden for barnas beste

I Oslos beste barnehage er daglig leder og eier, Alexandra Steen, bekymret når hun hører politikere som vil motarbeide private barnehager. – Alle barn er forskjellige og har ulike behov. Da trenger man ulike barnehager også, sier hun.

Publisert: 25.08.2021 kl 13:00

HOLMEN: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) var mandag på besøk i Villa Utsikten barnehage, som ligger i Binneveien, like ovenfor Holmendammen. Her leder Alexandra Steen barnehagen som ved siste foreldreundersøkelse, i desember i fjor, var den i Oslo med aller best resultater.

Profittforbud?

De to ministrene ville gjerne vite mer om hvordan den private barnehagen, som Steen er eier av, drives. De liker dårlig at enkelte partier på rødgrønn side går til angrep på privat eierskap i barnehager. SVs leder Audun Lysbakken og Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV, skrev for eksempel i et debattinnlegg i Dagbladet tidligere i år:

«Vi vil ha et profittforbud, og det er det minst fem gode grunner til: For det første er ikke dette en vanlig privat næring. Vi snakker her om kommersielle aktører som går inn i en sektor uten risiko. De får penger fra foreldre og staten og ender opp med ekstremt lettjente penger.»



På SVs nettside står blant annet: «I dag eies 54 prosent av barnehagene av private. De finansieres av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere.»

– Kan få dramatiske konsekvenser

– Det er viktig at vi har private og ideelle aktører som kan komplettere det offentlige tilbudet. Disse gjør mye bra og tilbyr aktiviteter som inkluderer alle. Barna er fornøyde, og foreldrene også. Det skyldes at disse aktørene gjør mye riktig, sier Nikolai Astrup til Akersposten.

Omtrent halvparten av barnehagebarna i Norge går i private barnehager.

– Det kan få dramatiske konsekvenser for tilbudet, mangfoldet og valgfriheten hvis de rødgrønne partiene vinner valget, sier Astrup og fortsetter: – Vi trenger at offentlig sektor blir utfordret av andre som tenker nytt og som kanskje tilbyr et litt annet produkt. Det er bra at det fins et bredt utvalg.

– For barnas beste

– Her i Villa Utsikten barnehage ser vi en privat barnehage som drives godt, og hvor de reinvesterer overskudd i for eksempel nye lekeapparater og hvor de har en inkluderende profil, sier ministeren.

Daglig leder og eier av barnehagen, Alexandra Steen, sier at man ved å forsøke å stoppe private barnehager, antakelig ønsker å ramme de store, private barnehageaktørene.



– Men det vil ramme også små barnehager, som her hos oss. Vi er en liten barnehage med 27 barn, sier Steen, som sier at når politikerne først har åpnet for private barnehager, er det viktig å likebehandle barnehagene.

– Fri konkurranse vil øke kvaliteten for barna. Det vil tvinge aktørene, både private og kommunale, til å reinvestere i barnehagen for å gjøre den mest mulig attraktiv. Så lenge det ikke er fri konkurranse, foreligger det ikke stort nok incentiv til å gjøre barnehagen best mulig for barn, foreldre eller ansatte, sier hun og fortsetter:

– Kommunen sørger for inntekt fordi de er avhengig av de plassene som nå foreligger, og man trenger ikke hige etter å være best mulig for å fylle plassene. Ved fri konkurranse vil de som ikke klarer å tiltrekke seg noen barn ikke overleve, mens de som velger å investere deler av overskuddet til barnas og ansattes beste, stå igjen med lav avkastning, men mye viktigere: fornøyde barn, ansatte og foreldre. Alle barn er forskjellige og har ulike behov. Da trenger man ulike barnehager også.

– Hva gjør at din barnehage oppnår best score blant alle Oslos barnehager på foreldreundersøkelsen?



– Det er fordi vi hele tiden jobber for barnas beste. Vi er helt avhengige av å ha engasjerte og dyktige ansatte, og da må vi være konkurransedyktige på lønn og øvrige vilkår, som for eksempel pensjonsordninger. Hos oss gir vi de ansatte bonus når årsregnskapet tillater det, og vi reinvesterer inntektene i blant annet nye leker og andre materialer til barna og bedre lokaler, sier hun.

Steen forteller at de tilbyr mye friluftsliv, og har mange sportslige aktiviteter for barna, som svømming, klatring, skøyter, fotball, tennis, langrenn og slalåm.

– Slalåm er dyrt, men de fleste av aktivitetene vi gjør, er gratis. Dessuten skriver vi alltid i mail til foreldrene at det er lavterskel dersom man ikke har mulighet til å betale denne tilleggsutgiften. Da har det hendt at barnehagen har betalt for eksempel alpinkurset og skaffet det nødvendige utstyret til barnet. Utstyret har barnehagen kjøpt brukt på finn.no.

– Det samme gjelder mattilbudet. Det stemmes over av foreldrene, og de som ikke har anledning til å betale beløpet, kan si ifra slik at barnehagen dekker matutgiften for det aktuelle barnet, sier hun.



– Kommunale barnehager kan også gjøre det sånn, påpeker Steen.

– Hva frykter du kan skje?



– Jeg er redd for at kommunen skal kunne velge å plassere barn i kommunale barnehager fremfor i private, slik at vi etter hvert ikke får fylt opp barnehagen og derav må legge ned, på tross av foreldres ønske og lange ventelister. Jeg syns det er viktig at vi skal fortsette å likebehandles, sier barnehage-gründeren.

– Det er bra at det fins et bredt utvalg. Det offentlige skal stille kravene til tilbyderne, og så kan vil la også private drive tjenestene for oss. Sånn er det nå, og sånn ønsker jeg at det skal fortsette. Det gjør jo foreldrene også. De ser at det er bra at private også driver barnehager, sier Nikolai Astrup.

Mange har for øvrig oppdaget at drives godt i Villa Utsikten barnehage på Holmen.

– Vi har lange ventelister og skulle gjerne hatt plass til flere barn, sier Alexandra Steen.