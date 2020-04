Vil bygge 240 leiligheter ved Mærradalen

Det store industriområdet i Aslakveien 14 på Røa skal transformeres til boligområde. JM Norge planlegger leilighetsblokker med plass til 240 leiligheter.

Publisert: 16.04.2020 kl 16:05

RØA: Det er registrert bestilling av oppstartmøte for bebyggelse av industritomten hos Plan- og bygningsetaten, med JM Norge som tiltakshaver.

I planprogrammet som følger med, inngår at cirka 12 000 m2 industrilokaler erstattes med leilighetsblokker med bruksareal 24 000 m2 og en utnyttelsesgrad på 160 prosent. Planområdet er på 15 200 m2. Maks etasjetall er beregnet til 9 etasjer. Det er utarbeidet to alternativer med hensyn til plassering av blokkbebyggelsen, med 7 – 8 blokker av ulik størrelse. Se skisser under.

Saken fortsetter under skissene. Klikk for større versjon.

Her er JM Norges beskrivelse av planforslaget:

Endelig plangrep er ikke landet ennå og det er lagt ved to alternative skisser. Begge har ca lik utnyttelse på 24 000 BRA. Det inkludere ikke P-kjeller helt eller delvis under terreng. I alternativ A er bebyggelsen orientert rundt ett større kvartal mens alternativ 2 er delt opp i to kvartaler. Alternativ 2 har litt smalere bygningskropper. Begge alternativene får gode og solrike uterom. I begge alternativene er volumene høyest i nord hvor de ikke skygger for eller tar utsikt fra nabobebyggelse. Siden tomten har høydeforskjell på 10 m er det naturlig at byggene trapper seg ned mot øst i tillegg til å ta opp høyden med underetasjer. Mot øst variere byggene i høyde for å bryte opp rekken. I det sørøstre hjørnet er byggene trukket tilbake fra tomtegrensen slik at de møter nabokvartalet på en god måte. Det vil også gi en gode uteareal mot øst som er solrike på formiddagen. Byggene langs Aslakveien er lik i begge alternativene og er lagt langs veien slik at gateløpet forsterkes. Byggene har en høyde som forholder seg til eksisterende bygg i gaten og som skjermer innenfor liggende gårdsrom mot støy. Parkering er forutsatt lagt p-kjeller under deler av bebyggelsen. Adkomst til parkeringskjeller er planlagt lengst sør og nord på tomten.

