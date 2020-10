– Jeg vet at spillerne har utviklet seg noe enormt

Da landslagscoatchen Gunnar Nesbø ga seg, måtte Ullern Basket damer ut på trenerjakt. Etter en resultatløs jakt ble løsningen svenske Fredrik Blomqvist. – Nå har jeg gått ut å sagt at vi skal vinne hele serien, så nå får jeg bli hele sesongen, sier han.

ULLERN: – Jeg skulle egentlig ikke drive med basket, så jeg er bare her fordi at vi har mangel på trenere i Norge, sier Blomqvist.

33-åringen har sittet i sportslig utvalg i Ullern og kjenner derfor klubben godt. Faktisk er han også en av de som hadde jobben med å finne ny trener.

– Jeg tok midlertidig over i sommer, og så ble det vel litt for populært. Plutselig skulle vi ikke finne en ny trener, så det er derfor jeg er her, da, sier Blomqvist.



Kvinnelaget til Ullern har for øvrig hevdet seg sterkt de siste årene og vant sin første kongepokal i 2009. Den femte kongepokalen – og foreløpid siste – tok laget i 2018.

Trener Fredrik Blomqvist: – Nå har jeg gått ut å sagt at vi skal vinne hele serien, så nå får jeg bli hele sesongen. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Bare å steppe opp

Selv om Blomqvist fremholder at målet fortsatt er å finne ny trener, så kommer han nok til å bli på benken til Ullern denne sesongen.

– Nå har jeg gått ut å sagt at vi skal vinne hele serien, så nå får jeg bli hele sesongen, for nå må vi vinne. Jeg har lagt press på meg selv og på laget, så nå er det bare å steppe opp. Men jeg trives fantastisk godt med jentene. Jeg har blitt godt kjent med de, så nå er jeg fornøyd med å være treneren deres. Jeg synes det er supergøy, sier Blomqvist, som tidligere har trent en klubb på nivå to i England og en rekke klubber i Sverige.

I løpet av sommeren har Ullern hentet flere spennende forsterkninger..

Mammusu Secka (Westcliff University, California), Catarina Gomez (Portugal) og Cristina Ferrer Teixidor (Spania) har etter hvert sluttet seg til klubben etter at Lina Stranger-Johannessen (Florida Tech, USA), Jeanine Flaaten og Astrid Sturlason forsvant ut dørene.



I tillegg har rutinerte Elin Kjølseth gjort comeback etter tre år borte, og fra juniorlaget har Nora Røbech Berthelsen og Hannah Ledsten Ullersmo fått sjansen.

– Hvilken type basket kommer man til å få se fra dere i år?

– Det vil være en mer tempofylt basket, en mer posisjonsløs basket. Det er ikke bare å putte høye jenter under kurven og lavere jenter ute på banen uten at de spiller i alle posisjoner. Vi skal spille veldig tempofylt, vi skal spille veldig aggressivt forsvar, og det virker som om alle synes det er veldig moro å spille litt annerledes enn å bare følge coach-mønster, forklarer Blomqvist.

Elin gjør comeback

Det har rutinerte Elin Kjølseth (36) troen på.

– Det blir veldig spennende. Vi har et ganske annerledes lag enn i fjor, så det kan muligens ta litt tid å utvikle seg og komme inn i ny spillestil til ny trener også, men det er en kjempemorsom gjeng. Vi har det veldig gøy sammen og det er for så vidt egentlig det viktigste for å oppnå suksess utover, sier Kjølseth.



Hun gjør comeback etter at hun ga seg for tre år siden.

– Jeg sluttet jo på grunn av skader, og jeg var ikke så god til å ta pauser, og så ble det bare verre og verre. Så da jeg innså at beina ikke var med på å løpe opp og ned banen lenger, så sluttet jeg. Jeg har for så vidt spilt i førstedivisjon de siste par årene, men jeg savnet å spille på høyt nivå, forklarer hun.

– Ny kultur

En som det forventes litt av denne sesongen, er svensk/gambiske Mammusu Secka (28), som måler 1,89 på sokkelesten.

Hun har de siste årene spilt i USA, men kom til Ullern for noen uker siden.

– Som person ser jeg for meg å bidra med personlighet, høyden min og lederskap. Jeg tar med meg erfaring i fra Sverige og USA, sier Secka.

– Hvordan er basketen i USA i forhold til Norge?



– Det er stor forskjell, det er tøffere. Det er en ny kultur, så uansett hvor man reiser utenlands, så er det alltid nye kulturer. Men det er stor forskjell i hvordan man oppfører seg, innstilling, hvordan treningene er, spillemåten, hvordan trenerne fungerer, og det er stor forskjell fysisk og mentalt, forteller Secka.

Seriåpning søndag

Søndag 11. oktober venter Asker i Ullern Flerbrukshall.

– Vi er klare, melder Blomqvist.

Blant storfavorittene denne sesongen er blant andre Ulriken og Bærum, men Ullern kommer ikke til å gi noe gratis.

– Vi er fem mot fem på banen uansett, og alt kan skje fra kamp til kamp. Jeg vet at spillerne har utviklet seg noe enormt, sier han.