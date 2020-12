– Jeg var redd for hvordan det ville gå

Det sier Ullerns bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten når annerledesåret 2020 snart er historie. Men det er mye som ikke handler om korona også. – Vi skal i gang med et prosjekt for bedre å kunne favne mennesker med rusproblemer og psykiske utfordringer, sier hun og legger til at arbeidet med å få flere tilrettelagte boliger til mennesker med demens, fortsetter.

Publisert: 27.12.2020 kl 11:15

BYDEL ULLERN: – Vi vil at de fleste innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig og ha et godt liv i sine kjente omgivelser. Vi gjør mye for at de eldre skal ha et trygt liv hjemme, sier Joten. Rett før jul vedtok bydelsutvalget budsjettet for kommende år.

Noen kan være engstelige for at deres mor eller far ikke får sykehjemsplass, men hun forsikrer at når en trenger sykehjemsplass så får en det.

– Sammen med Vestre Aker er vi i gang med å forbedre hvordan vi skal samarbeide med pårørende. Dette er en spennende oppgave i det kommende året, sier bydelsdirektøren. Visjonen til Bydel Ullern er at den skal være en skapende og inkluderende bydel. Bydelsdirektøren arbeider for å få til begge deler.

– Samarbeider dere ikke godt med pårørende?



– Jo, jeg vil påstå det, men vi kan alltid bli bedre. Vi ønsker hele tiden å videreutvikle tilbudet, slik at vi samkjører tiltak i samarbeid med pårørende.

Også når det gjelder å ha pårørende på sykehjem, er det viktig å spille på lag.

Nybrottsarbeid

Dette pårørendearbeidet, som bydelen har fått tilskuddsmidler til, er et nybrottsarbeid. Våre to bydeler samarbeider om å videreutvikle et konsept som også kan tas i bruk i andre deler av Oslo. Har innbyggerne spørsmål, eller ønsker en råd eller praktisk informasjon, kan en ringe til pårørendekontakten. Det er gratis og uforpliktende.

– Pårørendeprosjektet skal etablere Oslo-standarden for denne type arbeid, sier Joten og legger til at det å være pårørende kan by på en hverdag fylt av bekymringer.

– Mennesker med rusproblemer og de som sliter med psykiske helseutfordringer, har behov for at de som står en nær, kan være støttespillere.

Alle trenger å ha støttespillere eller medspillere, når livet røyner på.

– Som pårørende gjør en seg mange tanker og situasjonen kan oppleves veldig kaotisk. Det blir ofte mye å forholde seg til, og da kan det være godt å snakke med noen, sier Joten og legger til at støttespillere i hverdagen er gull verd.

Nytt prosjekt i 2021

– Bydelen har også fått prosjektmidler til et fleksibelt oppfølgingsteam. Det skal i gang rett over nyttår og pågå i tre år. Teamet skal være ambulant og oppsøkende for de som trenger dette. Det gjenstår å se hvordan livet under koronapandemien har virket inn på bruk av rusmidler og på vår psykiske helse når redusert menneskelig kontakt har påvirket livene våre i dette året.

– Institusjonsplasser er ikke løsningen for de fleste. Oslo kommune ønsker at alle skal kunne bo i den bydelen hvor de hører hjemme, sier Joten og legger til at det også skal oppleves trygt for naboene.

Den vanskelige husken

Det å glemme opplever vi alle – uansett alder. Alt tyder på at stadig flere får påvist demens. En regner med at rundt 80 000 nordmenn lider av en eller annen demenssykdom. En antar at rundt 10 000 får påvist demens hvert år.

– Vi vet at dette er en voksende gruppe og det må vi legge til rette for, sier Joten for også demente skal kunne få bo hjemme lengst mulig. På Lilleaker har bydelen flere leiligheter som er tilrettelagt for denne gruppen.

– Det planlegges å etablere slike tilrettelagte leiligheter på Montebello, sier Joten, og legger til at når dagliglivet har blitt utfordrende og det har blitt vanskeligere å mestre alt, trengs en bolig med litt ekstra.

Aldrende befolkning

Bydelen har en aldrende befolkning og er en av de bydelene med flest innbyggere over 67 år. Da må en regne med at flere av innbyggerne vil få en demensdiagnose.

– Vi vet at vi i årene som kommer, vil få enda flere eldre. Det må vi ta høyde for og legge til rette for, sier Joten, men hun understreker at mange i høy alder, er spreke og ikke har behov for tjenester fra bydelen.

Bydelen satser stort på å ta i bruk velferdsteknologi, som er til stor hjelp for de innbyggerne som har behov for den type assistanse.

– Da kan en bo hjemme lenger. Også her er samarbeidet med pårørende viktig. Medvirkning kan være helt avgjørende, sier Joten og legger til at trygghet står helt sentralt i denne tilretteleggingen.

Korona-takk

Bydelsdirektøren er meget takknemlig for den innsatsen som er gjort i bydelen i disse vanskelige korona-månedene.

– Tusen takk, sier hun til både innbyggere og ansatte.

– Sammen med Vestre Aker er vi de to bydelene med minst smitte i hovedstaden.

– Slik var det ikke i starten?



– Nei, tvert om. Da toppet vi listen med flest smittede, sier Joten. Hun legger ikke skul på at tiden rett etter at Norge stengte ned, var utfordrende.

– Vi visste ikke hva vi sto overfor – ingen visste det.

– Hva tenkte du da?



– Jeg var redd for hvordan det ville gå. Det var stygge smittetall i starten.

Hun er imponert over de ansatte og er takknemlig over at innbyggerne har vært påpasselige med å overholde smittevernstiltakene. Her i bydelen er det mange som har gode og romslige boliger. Dette er en stor fordel i disse tider. Det er vanskeligere å unngå smitte når en bor trangt.

Lært mye

– Vi har lært mye. Det ble en rask omstilling for de ansatte med blant annet hjemmekontor og digitale møter.

– Blir det slik i fortsettelsen også?



– Både ja og nei. En del av dette kommer til å bli en del av vår nye hverdag, men trolig ikke i et så stort omfang. Vi ser at vi er blitt mer effektive i den digitale verden.

– Ser du fram til vaksinen?



– Ja, jeg som alle andre.

– Hvordan tror du korona-året 2021 blir?



– Jeg håper og tror, som de fleste andre, at samfunnet blir mer åpent. Når vi kommer til påsketider, håper jeg at vi er kommet et stykke i riktig retning og at når sommeren er her, håper jeg at vi kan se slutten på denne situasjonen vi lever i nå.

Hverdagen viktigst

– Det har vært gjort en formidabel innsats i kampen mot korona-viruset. Mange er testet og de som har arbeidet med å spore hvilken vei smitten tok, har gjort en meget god jobb, sier Joten og legger til at dette har vært helt avgjørende i å håndtere pandemien.

– Over nyttår blir det å få vaksinen ut til befolkningen, stå helt sentralt.

– Tror du vi får en smitteoppblomstring etter at vi har feiret jul og nyttår?



– Jeg håper ikke det, sier Joten. – Jeg tror at de aller fleste er klar over hva som må til for å bekjempe pandemien og at de fleste ønsker å klare det, slik at hverdagen igjen kan bli mer normal når vi er inne i 2021, sier Joten. Det er helt klart hverdagen som er viktigst for de fleste. Det er derfor viktig at alle fortsetter å følge smittevernreglene – også igjennom julen, slik at vi ikke får en nye smittebølge etter nyttår.

– Rett før jul åpnet BUA i Bydel Ullern. Det er jeg utrolig glad for – en god start rett før vi går inn i det nye året, sier Marie Anbjørg Joten. BUA låner ut sports- og fritidsutstyr.