Da koronaen stengte ned Norge i fjor, traff det også ro-sporten hardt. Da satte Norske Studenters Roklubb (NSR) i gang med Crown virtuell roklubb som en utfordring til roerne sine. Den har tatt helt av.

Publisert: 11.05.2021 kl 08:45

LANGT ÅR: Roerne Cathrine, Elsa, Aleksander og Aksel var ikke i tvil om at pandemien har vært utfordrende da Akersposten møtte dem dagen etter premieutdelingen.

OSLO VEST: – Jeg satt hjemme og hadde panikk, for jeg synes jo synd på ungdommene som ikke fikk være på treningsrommet da alt ble nedstengt, sier rosjef i NSR, Caspar Wohlfahrt. Roklubben har sin base på Bygdøy og har mange aktive medlemmer i Oslo vest.

Rosjefen er selv aktiv roer, og etter en prat med sønnene så Crown virtuell roklubb dagens lys i april 2020.

– Det gjelder å holde det gående, og mange var veldig nye i sporten. Så jeg ville for alt i verden finne på noe gøy til ungdommene. I mars og april hadde vi normalt begynt å ro på vannet, men det fikk vi ikke lov til. Det var ikke lov til å være på treningsrommet, og ungdommene møttes ikke. Så jeg synes det var veldig viktig å kunne tilby noe i hvert fall i stedet for at de bare satt hjemme, sier Wohlfahrt.

Det som først var for NSRs roere, spredte seg som ild i tørt gress, og etter to uker hadde de nådd 150 medlemmer.

– Det tok bare helt av, og nå er vi 624 medlemmer rundt omkring i Norge som trener for harde livet. Så det er veldig morsomt, sier Wohlfahrt.



– Har dette vært viktig for å ikke miste barn og unge ut av sporten?

– Det var vel det som var min største panikk. Som rosjef har jeg opp mot 70 juniorer, og jeg var livredd for at de skulle slutte da pandemien kom. Med åtte uker uten trening begynner folk å falle i fra, forteller rosjefen.

Over Atlanteren på romaskin

Etter hvert tok Roforbundet over det de nå kaller Crown Winter Challenge, og i løpet av året har roklubbene hatt sitt eget konsept hvor det har vært en serie på ti runder i løpet av året.

Utfordringene har vært mange, og hver enkelt deltager har telt kilometer de har tilbakelagt.



– Vi hadde en atlanterhavsroer hvor utfordringen var at man skulle «ro» over Atlanteren. Den klubben som kom lengst over Atlanteren på romaskin, vant. Det var kjempemorsomt. Og vi har hatt de hardeste konkurransene og hardeste utfordringene med å gjøre det tøffeste du kan tenke deg. Selv løp jeg på ski nesten seks mil i mørket oppe i Nordmarka, sier Wohlfahrt.

Crown motiverte

Cathrine Blixt (16), Aksel Glomnes Rudi (15), Aleksander Aalerud og Elsa Marino (15) i NSR synes det har vært et langt og trått år med smittevern og få konkurranser.

– Det har vært tøft under koronapandemien, men jeg mener at NSR har håndtert det veldig bra. Vi har fått trent så mye som mulig og så gleder jeg meg selvfølgelig til vi kan trene inne igjen, ikke holde distanse og følge regler. Jeg håper vi kommer tilbake til normal trening med en gang det åpner seg, sier Alexander.

Firerbanden har fått trent sammen som gruppe når reglene har tillatt det, og er ikke i tvil om at Crown Winter Challenge har hjulpet.



– Du vil vinne de konkurransene, du vil få de premiene. Hvis du ser den nye utfordringen komme om å få så mange kilometer som mulig, så er det å løpe ut, få ti kilometer og klokke de inn på programmet, og så ser du plutselig at du er på toppen, fordi at du tok den ene løpeturen ekstra. Det er det jeg liker, sier Aksel.

– Vant du noen?



– Jeg vant faktisk den distanseutfordringen.

Men nå kan de nesten ikke vente med å komme i gang med sesongen.

– Vi ser skikkelig frem til å ha noen ordentlige regattaer, kunne ro mot andre klubber og ha det gøy med å konkurrere. Vi håper jo veldig at vi får gjort det snart, forklarer Cathrine.



Og hun og Elsa har for lengst satt seg et mål for sesongen.

– Målet er å komme på pallen i dobbeltsculler i NM. Det er et stort mål, fordi treningen ikke har vært ideell dette året. Men forrige sesong rodde vi NM da vi begge egentlig var for unge – og satte vi det målet om å komme på pallen, sier Elsa.

– Vi håper veldig at vi klarer å gjøre det, skyter Cathrine inn.

Roforbundet er fornøyde

Roforbundet var selvfølgelig til stede på den direktesendte premieutdelingen, og der er de ikke i tvil om at dette har vært stort for romiljøet i pandemien.

– Jeg tror det har hjulpet veldig mange å stå på igjennom perioden hvor mange klubber har vært stengt ned, fått lov til å være i elitemiljøet og fått lov til å trene. Så det er ganske mye større enn det vi tror. Jeg tror også at vi kommer til å se reaksjonen på det litt senere at vi nok ikke har like mye frafall som enkelte andre idretter, sier vikarierende generalsekretær Marte Krogsrud.

Hun forteller at dette har vært stort for romiljøet.

– Jeg tror vi har hatt med 300 fra land og strand. Og så har vi også hatt en bra komité på 15 til 20 personer som har sittet og chattet sammen, og da har vi sikkert et par kilometer lange logger der vi har diskutert ting fram og tilbake for å arrangere dette bra, sier Krogsrud.



– Er dette noe som har kommet for å bli?

– Det håper jeg. Jeg tror det er et kjempebra tiltak uavhengig av korona, fordi det gir en del av de, som kanskje ikke er så mye i klubb til vanlig, tilbud i tillegg. Så jeg håper helt klart at vi kan fortsette med dette også til neste år, forteller Krogsrud.