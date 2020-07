– Jeg tror noen har lagt ut en felle for syklister

Da Dag Myhre med solbriller kom syklende gjennom den mørke undergangen, så han ikke den store steinen som lå midt på veien. Resultatet var en stygg skade – og mistanke om at steinen ikke lå der tilfeldig.

MÆRRADALEN: Det er nå to uker siden 74-åringen fra Ullern hadde syklet en tur på flere mil i marka. Han hadde bare det siste stykket ned gjennom Mærradalen igjen av turen, da uhellet var ute.

– Jeg kjørte under denne broen, der det er litt mørkt, og jeg hadde solbriller på, sier Dag Myhre. Han kom syklende nedover i Hovseterdalen, som ender i undergangen ved Sørkedalsveien.



Der gikk det veldig galt. Myhre krasjet i en stor stein som lå midt under undergangen. Han antar selv at steinen var på rundt 10 kilo.

– Noen hadde lagt steinen midt i veien. Det ble ambulanse og legevakt. Jeg ble kraftig skadet, sier han til Akersposten.

Verst gikk det utover venstre hofte og lår, der han fikk et stort, dypt kutt og store hevelser. Han skadet også den ene underarmen, som måtte sys.



Han forteller at det var en dame som så fallet hans, som mente at det var lurt å ringe ambulanse, og det gjorde hun.

Felle?

Noen dager senere haltet den uheldige syklisten en tur tilbake til ulykkesstedet. Da lå det på nytt en stor stein på det samme stedet i undergangen. Men det var ikke den samme steinen han hadde krasjet i.

– Jeg fjernet den og gikk en time i nabolaget. Da jeg kom tilbake, lå det igjen en stor stein på asfalten under broen, sier han.

– Tror du noen er ute etter å legge ut feller for at syklister skal skade seg?



– Ja, jeg tror noen legger ut feller for syklister, sier Myhre, som ikke har tro på at store steiner kan havne her uten hjelp.

Dette er steinen som veltet ham. Foto: Privat

Enda mer uflaks

Som om ikke ulykken var nok. Da uhellet var ute, og Myhre måtte avgårde til legevakt i ambulanse, måtte han forlate sykkelen på ulykkesstedet. Den ble låst forsvarlig låst til et gjerde.

Klokken ni dagen etter ulykken, var sykkelen stjålet. Det var en fin sykkel, som i dag hadde kostet mer enn 20.000 kroner ny.

Tilbake på sykkel

To uker etter ulykken sliter Myhre fremdeles med skadene han pådro seg. Han har imidlertid prøvd seg på sykkel igjen, på spinning på treningssenteret.

– Jeg kommer definitivt til å kjøpe meg ny sykkel og komme meg tilbake i marka, sier den spreke 74-åringen.

