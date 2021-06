Etter 15 måneder med pandemi og redusert idrettstilbud, har Norges Castingforbund, Norges Hundekjørerforbund og Norges Bueskytterforbund slått seg sammen for å få barn og unge tilbake i aktivitet gjennom Aktivitetscamp i Husebyskogen neste uke.

Publisert: 18.06.2021 kl 11:45

HUSEBYSKOGEN: – Vi ønsker å tilby dette som en flott møteplass for alle barn og unge i Vestre Aker som ønsker å bli kjent med våre idretter. Samtidig skal de vite at det finnes klubber i deres nærmiljø, som gjerne tar dem imot om de ønsker å fortsette med aktiviteten også etter aktivitetscampen. Jeg tror det er et tomrom nå, etter pandemien, der det vil være fint for barn og unge å prøve og finne seg en ny spennende idrett, sier Marius H. Johannessen, generalsekretær i Norges Castingforbund.

De deler kontor på Idrettens hus, og en dag «i den mørkeste pandemi-tiden» i februar ble ideen om et samarbeid og om å søke finansiering gjennom prosjektet «idrettssommer» klekket ut.

Prosjektet omfatter 56 idretter og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo idrettskrets hvor byrådet har satt av 20 millioner kroner til Oslo Idrettskrets for at barn og unge kan delta på idrettsaktiviteter gratis i sommer.



– Det hørtes så gøy ut å gjøre noe sammen, og så er det litt sånn at det har vi tenkt litt på før, at vi burde egentlig gå sammen og støtte hverandre så vi blir litt større og flere, sier Marianne B. Hofstad i Norges Hundekjørerforbund.

Da er finansieringen gjennom prosjektet viktig.

– Det vi holder på med, er jo å prøve å skaffe finansiering og omskape den til aktivitet, men vi hadde ikke fått til det uten den støtteordningen. Den støtten gjør at vi kan gjøre det veldig rimelig, det koster jo 200 kroner for hele uka, og da er mat inkludert, sier Johannessen.

Vil ha flere påmeldinger

Prosjektet ble en suksess i fjor hvor 19.598 barn og 1370 ungdommer i Oslo deltok på aktivitetstilbud rundt omkring i Oslo, men så langt har ikke Aktivitetscampen i Husebyskogen ført til den responsen de tre forbundene håpet på.

Det håper de en forandring på frem til start mandag.

– Vi håper jo på god deltagelse, men det har vært litt lite per nå og håper at det kommer mange påmeldte den siste uken før det braker løs. Det er viktig å få fram at dette tilbudet er veldig tilrettelagt for de som føler at de faller utenfor lagidretten, for jeg husker det selv fra da jeg sluttet i fotball at jeg falt litt utenfor og da var det å finne noe som jeg hadde kontroll på selv, og det var jo bueskyting, sier Endre Vik Larsen i Norges Bueskytterforbund.



Samtidig poengteres det at Oslo Sportsfiskere, Oslo Bueskyttere og Holmenkollen Sportsklubb er viktige medarrangører.

– Hvordan kommer aktivitetscampen til å bli?



- Vi kommer til å åpne med noen fellesaktiviteter, og så kommer det litt an på hvor mange som melder seg på. Vi kommer til å dele deltakerne i grupper sånn at de får prøve én ny idrett hver dag. Vi vil også ha noe felles aktiviteter og bli kjent-leker på tvers, sier Johannessen.

Overfor Akersposten.no beskriver de aktivitetscampen som et lavterskeltilbud.

– Noe av det vi har lyst til å vise folk at du kan komme med den hunden du har og du trenger ikke hund en gang, for vi kan låne bort. Det er noe med å gjøre den terskelen til å prøve litt lavere, og det gjelder jo både bueskyting og casting, sier Hofstad.

Et av målene med campen er dessuten å rekruttere flere barn og unge i alderen 13-19 år.

– Vi håper at mange vil komme og prøve noe nytt, for det er jo det som også er målet for aktivitetscampen. At alle får prøve en ny idrett, har hatt en fin uke og blitt kjent med mange nye folk, sier Benjamin Backofen i Norges Bueskytterforbund.