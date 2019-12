– Jeg trives veldig godt med livet!

103-åringen tar i mot med et stort smil, og ønsker velkommen inn til sitt hjem i Øvre Ullern Terrasse. Hun unnskylder bruken av gåstolen. – Jeg klarer meg egentlig uten, men er litt svimmel og er livredd for å falle. Alle sier det hele tiden: «Du må ikke falle!» ler hun.

ULLERN: Vi er på besøk hos Vigdis Müller, Ullerns eldste, rett før julen er over oss for alvor. Nå skal vI ile til med å si at hun kanskje ikke er den aller eldste , men så langt vi har oversikt – den eldste som bor hjemme. På Silurveien sykehjem er det for eksempel en beboer som er noen måneder eldre enn Vigdis.

Hun fører lett til bens an til stuen og slår an tonen med å si: – Du får ha meg unnskyldt hvis du hørte meg banne da du ringte meg, men det var bare fordi jeg mistet telefonrøret da jeg skulle finne kalenderen min for å notere ned denne avtalen. Jeg banner vanligvis ikke, forstår du, smiler hun.

Minner fra et langt liv

Hjemme hos Vigdis er det god plass og et hjem fylt av bøker og bilder fra et langt liv. Og aviser.

– Ja, jeg må ha avisen hver dag. Og jeg koser meg med bøker. TV ser jeg litt på, men der er det sjelden noe av interesse, sier hun.

Vigdis Müller er født og oppvokst i Skien. Hun er født under krigen – men ikke DEN krigen. Hun så dagens lys 9. desember 1916 mens 1. verdenskrig raste ute i Europa. Hun kan med andre ord notere to verdenskriger i sitt livsløp, men husker naturlig nok kun den andre.



– Ja, det var forferdelig. Jeg kan huske jeg gikk nesten konstant sulten. Og vi laget ofte juksemat – det skulle forestille en biff, men var i virkeligheten bare store tykke kålrabistykker. Det var forresten da jeg giftet meg. Nettopp da tyskerne inntok Oslo. Vi bodde i Sørkedalsveien 5, rett ved Majorstuen skole som tyskerne okkuperte, og vi ble nesten daglig kontrollert av tyske soldater.

– Likevel klarte vi å sirkulere illegale aviser ved hjelp av barnas ryggsekker når de skulle til barnehagen. Og på loftet hadde vi radio slik at vi kunne lytte på London. Det var veldig spennende, sier Vigdis.

Legefamilie

Hennes` utkårede var Carsten Müller. Han var lege og jobbet på Ullevål sykehus under krigen.

– Jeg jobbet også på Ullevål en periode som sykepleier, men det gikk jo ikke etter at jeg giftet meg. Det var ikke lov å arbeide som sykepleier hvis du var gift den gangen skjønner du, smiler Vigdis. – Og sykepleierne måtte være strengt tildekket, slik at ikke en flik av for eksempel benet ditt kunne synes.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)



Vigdis var gift med Carsten Müller, som døde for 20 år siden. Han var overlege, professor og en av Norges fremste hjertespesialister.

Vigdis har hele livet hatt familiære bånd til legestanden. Hennes mann var en av Norges fremste hjertespesialister, overlege, professor og dr. med. Hans far og bestefar samt morens to brødre var også leger. Vigdis og Carsten har fire barn i alderen 65 til 78 år, hvorav to av disse også er leger.



– Min mann døde i 1999, og siden har jeg bodd i denne leiligheten alene, sier Vigdis. – Men barna mine bor i nærheten, og så har jeg 10 barnebarn og 14 oldebarn. Så jeg har da besøk og føler meg på mange måter priviligert. Her om dagen kom et av mine oldebarn innom. Hun er 187 cm høy – jeg er 153. Vi hadde mye moro med at jeg lett fikk plass under hennes utstrakte arm, smiler Vigdis.

– Jeg må også berømme kommunen som sørger for at jeg tre ganger om dagen har hjemmehjelp. Veldig hyggelige mennesker, selv om jeg aldri vet nøyaktig når de kommer. De skal jo hjelpe meg blant annet med påkledning, men ofte så har jeg gjort alt selv før de kommer, smiler hun.

– Når det gjelder mat, sørger døtrene mine for å gjøre innkjøp, og de steller i stand til meg, men det hender jeg lager litt mat selv også. Tidligere var jeg også ganske ofte innom Ullernhjemmet hvor jeg kunne spise middag, men jeg må si at den maten jeg fikk der ikke var mye å skryte av. Jeg forsto det slik at den lages et annet sted i byen av kommunen, og ikke på sykehjemmet. Nei, så det har jeg kuttet ut, sier Vigdis.

Hemmeligheten?

Et spørsmål som Vigdis har fått mange ganger er «hvordan har du klart å leve så lenge?».

Og 103-åringen har ingen problemer med å svare.

– Det er sikkert sammensatt: Noen snakker om gener, men alle mine fire søsken døde i 70-80-årsalderen – så jeg vet ikke helt.



– Men jeg hadde et veldig lykkelig og godt ekteskap. Jeg trives veldig godt med livet. Og så har jeg alltid vært aktiv. Som ung drev jeg med turn i klubben Odd Skien – mest kjent som fotballklubb, men der var også turn. Og jeg har gått mye i fjellet og besteget flere topper i Jotunheimen. Vi fikk også hytte i Ål i Hallingdal, som innbød til mye friluftsliv. Å være i bevegelse er viktig, sier Vigdis.

Vigdis Müller er født i 1916. Dette bildet er fra en gang i 1930-årene. Foto: Privat

Oppdaget tegnefilm!

Julen feires hjemme på Ullern, og det er blitt en lang tradisjon.

– Ja, på julaften kommer min yngste sønn og familie og ordner opp her. Og så oppdaget jeg for noen år siden disse tegnefilmene på TV. Det er blitt en god tradisjon, hvor vi drikker te og spiser småkaker og ser på film . Favoritten er Lady og Landstrykeren – det er jo stor kunst, sier Vigdis.

– Min sønn ordner opp med ribba, og så blir det julemiddag. Veldig koselig og en trivelig jul her i det som er mitt hjem. Jeg har jo bodd her siden vi kjøpte dette i 1963 – da var det helt nytt, sier Vigdis som også legger til at hun har veldig gode naboer som hjelper til og er innom daglig.



Til hun blir båret ut

Noen planer og tanker om å flytte fra boligen har hun heller ikke.

– Nei, her skal jeg bo til jeg blir båret ut. Sykehjem og den slags er ingenting for meg, avslutter den vitale og spreke 103-åringen som gleder seg til nok en julefeiring hjemme i egen stue.



