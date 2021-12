– Jeg tenker å prøve å gå hele veien

Med mål om å konkurrere i OL og kjempe i verdenstoppen som skiskytter satser Noah Lekhal Husnes (17) fra Ullern med andre ord høyt.

Publisert: 23.12.2021 kl 08:35

HOLMENKOLLEN/ULLERN: – Jeg tenker å satse videre etter videregående, prøve å gå hele veien, bli verdens beste skiskytter, sier Noah Lekhal Husnes.

Og 17-åringen bet godt fra seg da han gikk sine første renn på nesten to år på grunn av korona-pandemien i Norgescup på Lygna i skiskyting. Det gir håp for unggutten, men helt fornøyd er han ikke.

– Det var litt irriterende at det ikke ble seier, skal jeg være helt ærlig. Sånn generelt var det bra, men jeg skulle gjerne blitt nummer én skal jeg innrømme, sier Noah.

Fortsatt er det usikkert om det blir en normal sesong for utøverne. Men hvis det blir det, har Noah for lengst staket ut kursen.

– Målet er å kvalifisere meg til junior-VM i mars i Soldier Hollow, USA, og gjøre en god prestasjon der. Det er ikke mange som blir tatt ut, Det er fire stykk fra menn 17, 18 og 19 år, så oddsen er liten. Men jeg satser høyt, smiler unggutten bredt.

Trener mellom 15 til 25 timer i uken

Skal man nå toppen i skiskyting, finnes det ingen snarveier, og 17-åringen sluntrer ikke unna.

– Det blir mellom 15 og 25 timer i uken, sier Noah.

Han forteller at det er fokus på hardøkter, langturer og styrketrening. Da Akersposten var til stede under en treningsøkt i Holmenkollen, var det langrennstrening og skytetrening.

– Oppsummert trener jeg hardt og mye med god veiledning fra gode trenere, forklarer Noah.

(Saken fortsetter under bildet.)

UNGT TALENT: Noah ble nummer to på sprinten i Norgescup nylig. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

– Hva motiverer deg?

– Det er tanken på å få det til som motiverer meg – og spenningen i skiskyting, forklarer han.

Til daglig går Ullern-gutten på Wang Toppidrett, og han sier selv at det har mye å si for satsingen.

– Da får jeg trent på morgenen før skoletid. Det er veldig verdifullt å få trene på morgenen. Det gjør jo at det er mulig å trene mer, og så er det gode treninger på Wang og et godt treningsmiljø som gjør hele skiskyttersatsingen mye lettere, sier han.

– Hvordan er skiskyttermiljøet?

– Det er et veldig fint miljø. Mange ønsker å bli gode, sier Noah.

Ved siden av skiskytingen i Holmenkollen-klubben Try, går han også en del langrenn for Røa IL, og han mener at det er viktig for han.

– Jeg tenker å gå langrennsløp litt for treningens del og se litt hvordan jeg ligger an i forhold til langrennsløperne. Jeg ser på det som en fin mulighet, og så tror jeg for skiskyttere generelt at det er mange som ønsker å forbedre langrennsformen, og da er det en veldig fin mulighet å gå langrennsløp, og se hvordan man ligger an, sier Noah.

– Og hvordan ligger du an?

– Det er to år siden jeg gikk løp, men på testløp i fjor, så var jeg helt i toppsiktet i hvert fall i Oslo- og Bærum-området. Så jeg tror at jeg ligger godt an i forhold til langrennsløperne også, forklarer Noah.

Men satsingen er langt fra billig selv om han er usikker på hvor mye det koster.

– Det hjelper å ha gode sponsorer. Jeg har sponsorer både på ski og staver, men det er ikke billig selvfølgelig, sier han.

Legende er forbildet

Noah begynte med langrenn så fort han lærte å gå, og litt etter litt ble han også introdusert for skiskyting.

– Pappa introduserte meg til det, og så synes jeg det var veldig gøy. Jeg synes skytingen var veldig vanskelig i starten, så jeg bestemte meg for å bli bedre, og jeg har skutt mye. Nå synes jeg det er skiskyting som er morsomst, sier Noah.

– Hvem har vært det store forbildet?

– Jeg må si at det er Ole Einar Bjørndalen som er det store forbildet. Han er virkelig en inspirasjon, det må jeg bare si.

– På hvilken måte da?

– Den dedikasjonen og lysten på å drive både egenprestasjonen og idretten fremover er egentlig det som stikker seg ut ved han. Han var veldig ivrig og motivert virket det som. Det er bare å lære av han, mener Noah.