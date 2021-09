– Jeg syntes det var en kul greie

FØRSTE GANG er en kjærlighetsfilm med handling fra Oslo. Det er god gjenkjennelsesfaktor i filmen for alle som noen gang har vært forelsket, har hatt småsøsken eller har opplevd hvor magisk Oslo kan oppleves på sommeren.

I tre parallelle kjærlighetshistorier følger man et par på 60 år (Signe & Geir), et par på 30 år (Jens & Line) og et par på 16 år (Kristina & Philip). Jens og Line er hovedparet i historien. De har vært sammen i elleve år, men ting er ikke som det skal mellom dem. De jobber hardt for å overbevise hverandre og omverdenen at alt er bra mellom dem, men sannheten er at forholdet deres har blitt en gammel vane. For første gang siden videregående skal de leve livet hver for seg.

Signe og Geir møtes på jobb og blir umiddelbart tiltrukket av hverandre. Signe har vært gift i mange år, men plutselig blir hun singel og fri til å oppleve kjærligheten for første gang på over førti år, sammen med Geir. Kristina og Philip møtes en sommerdag i parken og opplever kjærligheten for første gang i livet. De opplever noen idylliske sommerkvelder, men blir påvirket av vennene sine til å tro at forholdet mangler noe. Først når det er for sent, innser de at de tok feil valg. For første gang opplever de kjærlighetssorg.

Med: Nils Johnsson, Sjur Vatne Brean, Marianne Krogness, Lars Sørbø, Andrea Nesttun Sunde, Rebekka Andrine Kjølle, Eira K. Stuedahl , Anne Cecilie Ukkelberg, Magnus Kjørrefjord

Produksjon: Regissør: Magnus Kjørrefjord, Produsent: Odd Iversen, Co-Regissør: Thor Lønning Aarestad

Land: Norge

Språk: Norsk

Kilde: Nettkino.no