Denne historien handler om et leskur. Kanskje noe av det enkleste byggverk som settes opp i denne byen. Leskuret skal beskytte ventende buss-passasjerer mot vær og vind. Om det kan bli byggesak av noe sånt? Ja, selvsagt. Om det kan bli reguleringsmessige forviklingar? Joda , absolutt. Bare spør Trygve Sund,t som eier Lilleaker Sentrum med butikker, kontorer og serveringssted.

Publisert: 23.10.2020 kl 15:05

LILLEAKER: Historien begynner med at Trygve Sundt titter ut av sitt kontorvindu og ned på senterets parkeringsplass en vakker høstdag. Der får han øye på lastebil, gravemaskin og et par mann som skjærer i asfalten. «Pussig,» tenker Sundt. «Dette har da ikke jeg bestilt.»

Det går ikke lang tid før han er ute i friluft og med raske skritt retning gravemaskinen. Herrene i arbeid blir avkrevd en forklaring. Hva er det som skal skje her?

– Leskur, kommer det kort fra en i oransje jakke. Før han fortsetter å håndtere maskinen.



Det er da Sundt trekker fra hofta. Kamera. Med hevet linse står han der – men det gjør ikke gravemaskinen. Den sikter seg inn på Sundt, som snøggast kommer seg unna.

Det er da dert endelig blir en dialog.

– Dette har jeg ikke hørt noe om. Og jeg er gårdeier og nærmeste nabo til Lilleakerveien – og bussholdeplassen.

– Det har du heller ikke noe krav på, er svaret, ifølge Sundt.

Trygve Sundt er normalt en rolig kar, men nå blir han irritert.



– Jeg skal da vel i himmelens navn få nabovarsel!

– Nei, det skal du ikke! skal være svaret Sundt fikk.

Men han gir seg ikke. Og Sundt vinner kampen. Herrene i oransje tar med seg maskiner og stikker. Tilbake står bare et felt i asfalten som er preget av en skjæremaskins virksomhet.

Trygve Sundt setter seg ned og oppsummerer:

– Jeg har bare et ord for dette: Makta rår!



– Men det er bare et leskur?



– Ja, men er det greit at det settes opp bare noen meter foran butikkvinduet til en av mine leietagere? Uten en gang å spørre? Uten å sende noen form for nabovarsel?

– Hva er det du vil, Trygve?



– Hør her. Rammesøknaden er datert 11.12. 2017. Rammetillatelse gis 20.12 2017 – det vil si etter ni dager. Hvem andre enn kommunen selv blir prioritert – når det heller ikke haster? Så to måneder før fristen går ut –rammetillatelse gjelder i tre år – vil man plutselig bygge leskur, sier han.

Kommunen ved Bymiljøetaten er tiltakshaver – kommunen ved Plan og bygningsetaten har blant annet ansvaret for byggesaksbehandling i kommunen. Det bemerkes i rammesøknaden at tiltaket ikke er nabovarslet «fordi det i liten grad berører interessene til naboene». Denne frasen er hentet fra PBL §21-3. Begrunnelsen for ikke å sende nabovarsel er en meget uheldig tolkning av nevnte paragraf. Det skurrer. Hører vi bukken og havresekken?

– Men det er fortsatt bare et leskur?



– Jada, jada – men skal ikke loven gjelde for alle, uansett hva det er? Og det er mer, hør bare: Selve rammesøknaden var utformet som en «ett trinns søknad, sier han.

Dette forutsetter at det i rammesøknaden også er vedlagt søknad(er) om ansvarsrett for de aktuelle aktører for utførelse.

– Det forelå ingen slik dokumentasjon i søknaden. Da er den heller ikke fullstendig, og det skulle derfor ikke blitt gitt rammetillatelse, sier han.

– Jeg kan ikke annet enn å si at dette er frekt fra Bymiljøetatens side når de bruker PBL §20-3 vedrørende krav til nabovarsling og håper at kommune-kollegaene i Plan- og bygningsetaten overser detaljene som er beskrevet. Ruter setter i gang og bestiller arbeidet på vegne av fellesskapet før rammetillatelsen går ut om to måneder.

– Men leskur, Trygve – det vil vi vel ha vi som tar bussen av og til?



– Absolutt. Men ikke akkurat der det er planlagt. Selve bussholdeplassen ligger jo lenger ned. Jeg vil ikke ha det rett foran butikkvinduet! På toppen av det hele skal jo opparbeidelsen av Lilleakerveien i gang på nyåret med både fortau og sykkelvei. I anleggsperioden på minst seks måneder blir bussholdeplassen fjernet. Bussen skal ikke stoppe her! Hva med å vente med leskuret til vei, fortau og sykkelvei er ferdig? Vi som har ansvaret for Lilleakerveien 31 og 29, gruer oss til den kommende anleggsvirksomheten i veien – men gleder oss til ferdigstillelsen med ny vei og fortau/sykkelvei.

– Og leskur?



Trygve Sundt har sagt takk og farvel til oss. Spørsmålet blir hengende i luften.

Men det blir nok leskur.

PS! Det hører med til historien at Trygve Sundt nå har sendt en formell klage på tiltaket og saksbehandlingen til Plan- og bygningsetaten.

