«Jeg ser mange skumle situasjoner i krysset»

Øystein Grande mener han har en god løsning for det ulykkesbelastede krysset på Holmenkollen. Bymiljøetaten er imidlertid ikke enig. – Ansvarsfraskrivelse, mener Grande om etatens svar.

Publisert: 30.09.2020 kl 12:30

HOLMENKOLLEN: Kongeveien er veien som går inn rett nedenfor Holmenkollen kapell, slynger seg opp under hoppet i Holmenkollbakken og kommer ut igjen i Holmenkollveien like nedenfor Skiforeningens hus og Scandic Holmenkollen Park Hotell.

I det aktuelle krysset har det skjedd flere alvorlige ulykker, og det har ofte vært både syklister og bilister involvert. I juli 2016 døde en mann (36) på sykkel, da en bilist svingte til venstre inn Kongeveien fra Holmenkollveien. Bilisten ble etter flere runder i rettssystemet dømt til 90 dagers fengsel for uaktsomt drap.

Forslag

Røa-beboeren Øystein Grande er aktiv i Røa IL og styremedlem i langrennsgruppen. Han er også ivrig syklist. Tidligere i år sendte han et forslag til Bymiljøetaten. Han mener det ville bedre trafikksikkerheten i det ulykkesbelastede krysset.

Grande skrev i forslaget: «Jeg er en aktiv bruker av Holmenkollen ser mye skumle situasjoner i krysset Holmenkollveien/Kongeveien ved Holmenkollen Kapell. Biler kommer ut fra Kongeveien, men ser ikke syklister/rulleskiløpere som kommer fra Tryvann. Det har vel vært 2 dødsulykker og en rekke personskader som følge av at bilister ikke har overholdt vikeplikten.»

Han påpekte også at det om vinteren er «mye drop-off til trening på P-plass Kapellet hvor foreldre returnerer ut i Holmenkollveien igjen. Dette medfører et uoversiktlig kryss hvor det også er en del trafikk ned til Midtstuen.»

Her er Grandes forslag til løsning:



«Jeg er overbevist om at det vil bli en mye bedre løsning hvis man gjør Kongeveien enveiskjørt fra krysset Holmenkollveien opp til P-plass ved skimuseet. Da vil det kun være innkjøring fra Holmenkollveien. Veien fra Skimusset og ned til VM-huset er bred og godt dimensjonert for den ekstra trafikken. Dette vil gjøre krysset ved Kapellet bedre for gående, syklende og rulleskiløpere (og de som kjører inn Kongeveien er stort sett gående, syklende eller rulleskiløpere eller foreldre til slike).»

Fikk svar fra etaten

I begynnelsen av september kom svaret fra Bymiljøetaten:



«Ved enveisregulering av en vei må man ta hensyn til flere forhold. Den trafikken som i dag går i veien, må finne nye ruter. Dette fører til økt trafikk i omkringliggende veinett, samt økte kjørelengder. Enveisregulering vil også kunne føre til økt hastighetsnivå, fordi tilgjengelig veibredde øker. Et trangt gateløp er hastighetsregulerende i seg selv. Økt hastighet øker også risikoen for ulykker. Dette gjelder både kjøretøyer og myke trafikanter.

Vedrørende enveisregulering av Kongeveien Kongeveien er i dag en adkomstvei og utrykningstrase med fartsgrense 30 km/t. En enveisregulering vil i dette tilfellet innebære en lengre kjørelengde for utrykningskjøretøy i tjeneste. Lengre vei er ugunstig for utrykningskjøretøy da det vil medføre forsinkelser. BYM kan også opplyse om at lavt trafikkerte utrykningstraséer som Kongeveien normalt ikke enveisreguleres. Kongeveien er også bred med en total veibredde på 7 meter, noe som øker risikoen for økt fart og ulykker. En enveisregulering av Kongeveien vil med bakgrunn i det det ovennevnte forverre den totale trafikksikkerhetsmessige situasjonen for myke trafikanter i veien. Vår klare oppfatning er at både sikt- og vikepliktsforholdene er gode og tydelige for kjørende fra Kongeveien og ut til Holmenkollveien. På veier som er skiltregulert, må alle trafikanter forholde seg til skiltingen. Bilister fra Kongeveien som ikke overholder vikeplikten i krysset, bryter altså trafikkreglene. Vi anbefaler med det at du kontakter politiet i forbindelse med overtredelsene, da det er de som håndhever reglene (post.oslo@politiet.no). På bakgrunn av en helhetsvurdering av trafikkforholdene i området foreligger det ikke grunnlag for å enveisregulere Kongeveien.»



– Kun et tidsspørsmål

Forslagsstiller Øystein Grande mener at Bymiljøetaten har en altfor passiv tilnærming til utfordringene i et kryss som hvor det har skjedd flere alvorlige ulykker.

– Det kan godt være at krysset er i forskriftsmessig orden med siktlinjer og skilting, men jeg og flere med meg er av den oppfatning at det kun er et tidsspørsmål før en ny dødsulykke mellom bil og syklist vil skje her, sier han.



– Syklister kommer i stor fart ned fra Frognerseteren, og da kan det være vanskelig for en sjåfør å se syklisten komme i et kryss med et komplekst trafikkbilde. Bymiljøetatens svar, hvor de ber meg anmelde overtredelser jeg ser, ser jeg på som en ansvarsfraskrivelse. Det må da være bedre å utforme krysset slik at man unngår faresituasjonene? sier Røa-mannen.

