– Jeg ser at det er store utfordringer i dette krysset

Hvordan kan sikkerheten bli bedre for små og store trafikanter i krysset ved Peder Ankers plass? Det ville de snakke med Oslos nye samferdselsbyråd om – og hun stilte opp.

Publisert: 27.09.2021 kl 12:50

BOGSTAD: Trafikken på Sørkedalsveien inn og ut av Sørkedalen har vært en hodebry i mange år, og det har vært flere alvorlige ulykker, hvor myke trafikanter har blitt alvorlig skadet. Nylig fikk en syklist alvorlige kuttskader da han for gjennom bakvinduet på en bil – da bilisten bremset ned for å ta hensyn til en rulleskiløper.

All de kjørende, syklende og rulleskiløpende trafikantene passerer selve inngangsporten til dalen, Peder Ankers plass, som er krysset Sørkedalsveien/Ankerveien. Plassen er omkranset av blant annet Bogstad Camping, Bogstad skole, Oslo Golfklubb, en bensinstasjon, en matbutikk og stor aktivitet på Voksenjordet og på Bogstad kunstisbane på vinterstid.

Her er det tidvis svært trafikkert, ikke minst på ettermiddag og i helger.

– All aktiviteten er knallbra for lokalsamfunnet, men det blir litt klønene for mange, sier Elise Letting Madsen, kontorleder på Bogstad skole. Hun forteller at to av skolens lærere er blitt påkjørt og skadet i krysset.



– Så vi er veldig bekymret, ikke minst for skolebarna. Det er et uoversiktlig kryss, og det er mye aktivitet med både skitrening, skole, butikk, camping og golf. Det er også en sykkelløype for mange, sier hun.

Sammen med Egil Kjos i Røa Vel, Bente Landmark, leder i Sørkedalens Vel, og Jens N. Engelstad i Oslo Golfklubb, in invitere Letting Madsen samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) en tur til Bogstad for at hun kunne få se og høre litt om utfordringene i krysset.



Letting Madsen sier at de på Bogstad skole, som ligger bare et par hundre meter ned fra krysset, opplever at foreldre kvier seg for å la barna gå til skolen. Det betyr igjen mer biltrafikk.

– De mener at det er utrygt for barna å gå, sier hun.

Ber om bestilling

Egil Kjos i Røa Vel påpeker at det er planer for utbedring og bedre sikkerhet for myke trafikanter på begge sider av krysset, langs Sørkedalsveien. Men han mener at man har glemt selve krysset i planleggingen.

– Selve plassen er gjemt og glemt av kommunale etater. Den er ikke med i reguleringsplanene, sier Kjos, som har fått beskjed fra Bymiljøetaten om at det ikke foreligger en bestilling utbedring av plassen og krysset.

– Derfor ber vi nå byråden om at det kommer en bestilling med regulering og oppgradering av Peder Ankers plass, sier han.



Kjos er også opptatt av de bevaringsregulerte delene av plassen, blant annet de gamle steingjerdene, blir tatt vare på. I dag er disse i forfall.

Slo et slag for sikkerheten i Sørkedalen

– Det er bare to uker siden en syklist for gjennom bakruten på en bil og ble skadet, fordi bilisten bremset for en rulleskiløper, minner leder i Sørkedalens Vel, Bente Landmark, om.

– Trafikksikkerheten innover her er en sak med lang historie, det gjelder sikring av myke trafikanter langs Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass og inn til Skansebakken. Det har pågått arbeid med dette i minst 35 år, uten å få til en helhetlig løsning, sier Landmark.



– Vi i Sørkedalen er vertskap for hele Oslos befolkning på sykkel, rulleski, med bil. Det er et enormt trykk med folk, og vi må få til løsninger som gjør at folk kan føle seg trygge, sier hun.

I april sa et flertall i bystyret nei til å åpne opp for regulering av sykkelvei på veiskulderen i Sørkedalen.



Rundkjøring

– Hva helt konkret kan gjøres av trafikksikrende tiltak for å gjøre krysset bedre? spør vi.



– Kanskje man kan lage en liten rundkjøring her, slik at alle får vikeplikt inn i krysset? sier Egil Kjos. Og de andre nikker.

De er også enige om at bussholdeplass midt i krysset ikke er særlig gjennomtenkt.

Stubbene som har stått i flere år langs den tidligere alleen i flere hundre meter fra Peder Ankers plass mellom campingplassen og golfbanen, er heller ikke særlig populære hos de fire. Stubbene skaper kaos og kø fordi det blir trangt, ikke minst når anleggskjøretøyer og busser skal inn og ut av Sørkedalen. Når det er vinterføre, snøfonner og utfartsdager i Sørkedalen (les; daglig i perioder), skaper stubbene et regelrett kaos på kryss og tvers av Peder Ankers plass.

– Stubbene må bort! sier de fire nærmest i munnen på hverandre.



Samferdselsbyråd Sirin Stav er også enig, men sier at dette dessverre har tatt veldig lang tid.

Ser utfordringene

Når byråd Stav møter de fire forkjemperne for økt sikkerhet på Peder Ankers plass, er klokken rundt 13.45 på en hverdag, altså før det største ettermiddagsrushet tar til. Likevel er det jevn trafikk i krysset. En klasse med skolebarn rusler over fotgjengerfeltet, noen syklister kommer tråkkende inn fra Sørkedalen, før de snur på plassen og setter kursen mot Skansebakken igjen.

Et par rulleskiløpere passerer, og det samme gjør en hel rekke store, tunge kjøretøy, med og uten masse på lasteplanet. Bussen fra Sørkedalen stopper midt i krysset – og sperrer inn- og utkjøring fra Bogstad skole og golfbanen, slik den er ment å gjøre – og noen skoleelever venter pent på at bilister skal slippe dem over Sørkedalsveien på vei hjem fra en skoledag på Bogstad skole.

– Vi er fortvilet, og ting tar veldig lang tid, påpeker Elise Letting Madsen.



– Hva tar du med deg fra dette møtet på Peder Ankers plass? spør Akersposten samferdselsbyråden.

– Jeg ser at det er store utfordringer i dette krysset. Jeg lytter til innspillene og tar det med meg.

– Jeg vil undersøke hvorfor dette krysset og plassen ikke er vurdert sammen med resten, sier hun og viser til planene om utbedring og sikring av myke trafikanter både innover mot Røa og mellom krysset og Bogstadvannet.



– Denne plassen må sees i sammenheng med de andre planene, sier hun.

Følg Akersposten på Facebook





Peder Ankers plass

[ Åpne stort dynamisk kart ]