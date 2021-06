– Jeg sa til meg selv «aldri mer!»

– Jeg var så langt unna meg selv at jeg ikke husket hvem jeg var, sier Monica Skaar Polmar. For fem år siden snudde hun opp-ned på livet sitt.

Publisert: 22.06.2021 kl 09:10

HEGGELI/LILLEAKER: Hun er vokst opp på Ullern, og i dag bor Monica Skaar Polmar med familien sin på Heggeli.

Vi møter henne i lokalene til ATD Design på Lilleaker. I det velkjente, gamle, gule huset like nedenfor Lilleaker skole viser hun frem sine kunstverk for aller første gang. 47-åringen forteller åpent om hvorfor det tok så lang tid før hun satset på kunsten.

– Inni meg har jeg vært kunstner hele livet. Jeg har alltid villet drive med kunst, sier hun og tar oss tilbake til første halvdel av 1990-tallet. En ung Monica skulle finne sin vei.



– Alt det kreative lokket, alt fra foto og mote til reklame. Kunstfag trodde jeg ikke var en mulighet for meg. Jeg valgte trygt og fornuftig, det ble markedsføring og økonomi, sier hun. Valget falt på studier ved Norges Markedshøyskole og BI.

– Så begynte jeg med film og reklamefilm, i firmaer som Monster, Trøbbel og Motion Blur. Og jeg jobbet i reklamebyråene McCann og Bates… Jeg var mest filmprodusent, sier hun og snakker om store kampanjer for kjente aktører som Rema 1000, Telenor og Netcom.

– Det var, hva skal man si, kjempegøy lenge. Men man var på jobb hele tiden. Selv før jeg stiftet familie, merket jeg at det var veldig mye.

– Egentlig er jeg litt som oksen Ferdinand, jeg liker å stoppe opp og lukte på blomstene.

– Så det kom en smell?



– Ja, utbrentheten kom da jeg hadde vært i bransjen i 17 år. Jeg var så langt unna meg selv at jeg ikke husket hvem jeg var.



(Saken fortsetter under bildet.)

"Summernight" av Monica Polmar.

Men etter en timeout ble Monica dratt inn i det igjen.

– Jeg begynte på’n igjen ja. Jeg kom meg tilbake på beina og fortsatte i det samme sporet. Det var jo det jeg kunne, og det ga lønn, sier hun. – Jeg måtte kjenne på det én gang til, før jeg sluttet. Da sa jeg til meg selv «aldri mer».

Heggeli-kvinnen hadde da etablert familie med to barn. Hun slet mye med dårlig samvittighet fordi hun ikke fikk vært nok til stede.

– Det slet meg litt i stykker. Telefonen ringte døgnet rundt, det var mye jobb. Det gikk utover både de andre i familien og meg som mamma.

Glad for at hun sluttet

I dag er det fem år siden hun ga seg i reklamebransjen for godt.

– Jeg er kjempeglad for at at jeg sluttet. Nå har jeg det så bra med det jeg gjør. Nå er jeg mye mer meg selv. Jeg skulle naturligvis gjerne fortsatt med den lønnen, men noe må man ofre, sier hun.



– Hva savner du fra den tiden?



– Ikke så mye, men jeg har jo mange gode minner. Det var mange fantastiske folk, og det var spennende å drive med prosjekter, sier hun.

Hadde troen

Hun var i starten av 40-årene og hadde plutselig mulighet til å gjøre noe helt nytt. Det tok ikke lang tid før Monica gikk til anskaffelse av pensler, maling og lerret.

– Hadde du troen på at du var en kunstner?



– Jeg visste egentlig at det lå der, at jeg liksom kunne det. Jeg har alltid elsket kunst og var veldig glad i å tegne og male som barn. Jeg har også flere i familien som gjør dette, sier Monica.



– Men det var nok noe som måtte modne i meg. Det er akkurat som at all motstanden og livserfaringen åpnet det rommet. Samtidig har jeg stor respekt for kunsten, og jeg hadde så lyst til å gjøre det selv. Jeg hadde ikke noe valg.

– Det ble en slags terapi for deg selv etter en vanskelig periode?



– Ja, veldig!

Helt fra penselen traff lerretet første gang, var det kjærlighet, beskriver hun. – Jeg følte at jeg kom hjem.

– Jeg ble inspirert av alt rundt meg, poesi og litteratur, lysets variasjoner, barna mine, naturen, mote og interiør, alt jeg finner vakkert. Like etter sendte jeg bildene mine til juryering hos NFUK (Norske forening for uavhengige kunstnere, red.anm.), og til min store glede ble jeg tatt opp. Det ga selvtillit.

– Jeg tenkte først at jeg skulle male abstrakt, men det dukket opp noe helt annet. Som ballerinaer… Jeg har alltid sett på dragningen mot det vakre som litt overfladisk, og i dag skal jo gjerne kunsten være så spesiell. Jeg tenkte at det kanskje var litt bakstreversk å male det skjønne, det vakre. Men nå synes jeg det er det ultimate.



– Og det er jo ikke slik at det er lettere heller. Det skal jo ikke bli tacky eller banalt. Og å prøve å etterligne eller kopiere det vakre direkte, blir fort for mye, sier hun. Man må holde igjen. Man må tilføre noe eget som gir den følelsen, og det er der oljemalingen er magisk. Det oppstår så mye underveis som ikke er planlagt. Og man maler gjerne på hele lerretet hele veien, så det er umulig å male noe som er helt likt igjen. Og det er jo det som gjør et maleri så unikt.

Emosjonelt

Når Monica står foran lerretet, kobler hun helt ut. Hun forsøker å koble seg fri fra rasjonalitet.

– Det er veldig emosjonelt. Jeg er opptatt av kontrasten mellom det sårbare og det sterke og benytter meg av feite strøk i kombinasjon med en finstemt palett. Stofflighet og sanselighet er ord jeg ofte hører i tilbakemeldingen på mine bilder.



– Da føler jeg meg helt fri, og alt kommer ut gjennom denne dansen med lerretet, i denne balansen mellom det skjøre, det generøse, det sarte og det sterke. Jeg liker bedre å male enn å snakke. Det er her jeg føler jeg får uttrykket meg.

Gjennom sykdomsperiode

– Jeg fikk kreft, forteller Monica plutselig. – Det siste året har jeg vært gjennom behandling, og nå er jeg frisk.

Etter sykdommen har nye motiver funnet lerretet. En trilogi med blomstermotiver er blant motivene på veggene.



– Jeg er veldig glad i blomster, i den følelsen blomster gir meg, sier hun. Et av bildene har hun kalt «New beginnings». Det kan symbolisere at hun er sterkt tilbake igjen ved lerretet etter sykdommen.

Stiller ut

Nå er Monica altså klar for å vise seg frem for flere enn familie og nærmeste krets. Hun stiller ut flere av bildene i det lille galleriet bak ATD Design i Lilleakerveien 47, med egen inngang på baksiden. Og hun syns egentlig ikke det er skummelt å vise frem verkene sine.

– Alle vil vel egentlig bli lagt merke til for det de gjør. Selv liker jeg kanskje ikke å stikke meg så mye ut, men jeg har jo en plan om å leve av dette, slik at jeg kan fortsette å holde på med det jeg liker.

Butikken, og dermed også galleriet, er åpen fra klokken 12 til 17 på hverdager og 11 til 14 på lørdager.

– Det er også mulig å gjøre en avtale om visning. Jeg maler i mitt atelier på Fornebu, men det er bare å ta kontakt, sier kunstneren og viser til nettsiden sin.



– Og nå håper du å selge i vei?



– Jeg vil jo egentlig ikke selge bildene. Jeg vil ha dem selv! smiler hun. – Men man skal jo leve også.

