– Jeg opplevde det som et stort tap

– Jeg følte at noe var blitt tatt fra meg, sier Kari Nielsen. Frem til for kort tid siden har hun og hunden Mira vært hyppige brukere av Rosa busser. For kort tid siden kjørte bussen fra dem fordi Mira ikke kunne være med inn.

Publisert: 12.08.2021 kl 09:50

VESTRE AKER: – Det er riktig. Man kan ikke ha med seg hunder inn i de rosa bussene, sier Heidi Aakre Juvik, prosjektleder for Aldersvennlig transport i Ruter, men legger til at førerhunder kan komme med. De er i tjeneste. Slik har det vært siden prøveprosjektet ble satt i gang.

– Hvor står det skrevet at hunder ikke kan være med?



– Det står i kontrakten mellom Ruter og operatørene så sjåførene skulle være klar over at hunder og katter ikke kan tas med inn i bussene. Det kommer av at bussene om morgenen brukes som skolebusser for barn som har ulike typer funksjonshemminger og dermed er ekstra sårbare. Det må vi ta hensyn til, sier Aakre Juvik og legger til at operatørene kan bli ilagt bot hvis hunder og katter blir tatt med inn i de aldersvennlige bussene, som også brukes som skolebusser.

– Hvorfor står det ikke på hjemmesidene til Rosa busser eller i oversikten over hvilke regler som gjelder for brukerne?



– Det skal jeg selvsagt ta tak i, slik at de som bruker dette tilbudet blir godt informert.

– Er det forskjell på hund og førerhund i forhold til allergi?



– I forhold til allergi er det trolig lite forskjell mellom hund og førerhund, selv om jeg tror noen førerhunder også er allergivennlige. Dessverre er det slik at noen grupper er mer sårbare når det kommer til allergi, og Ruter har derfor bestemt at vi ønsker å begrense antall hunder til kun førerhund i alle våre kjøretøy, som kjører spesialskyss med sårbare grupper.

Mistet et gode

Kari Nielsen ble temmelig paff den dagen hennes trofaste følgesvenn og turkamerat Mira plutselig en dag ble nektet å være med inn på bussen. Sjåføren fortalte at hunder ikke kunne være med. Det var første gang 73-åringen fra Vestre Aker fikk høre om hundeforbudet.

– Hva tenkte du da?



– Jeg opplevde det som et stort tap. For meg har det betydd enormt mye å kunne ta med meg min firbente venn på tur. Nå er jeg henvist til å bruke vanlig Ruter og ikke den aldersvennlige transporten.

Luksuskvinne

– Jeg har følt meg som en luksuskvinne hver gang jeg har kunnet ringe etter en buss. Det er et helt fantastisk tilbud. Man kommer direkte fra ett sted til et annet.

Nielsen, som er en hyppig bruker av dette transporttilbudet, får ikke skrytt nok – men, det er frem til nå.

– Rosa buss er et fantastisk tilbud, men når Mira og jeg nå skal på tur, blir det mer komplisert. Det er jo lov til å ha med hund på trikk og buss – bare ikke på de aldersvennlige bussene.



Nielsen sier at det å ha hund gjør livet så mye bedre. Det er noen der sammen med deg – noen som er avhengig av deg og er trofast ved din side.

–- Derfor ble det en negativ opplevelse da vi ikke lenger kan reise på den aldersvennlige måten.

Håper at det blir

– Jeg håper at det kan bli en endring på dette, sier Kari Nielsen. Hun ser frem til flere Rosa buss-turer for henne og Mira.

– Jeg er redd dette ligger et stykke fram i tid fordi det er her snakk om inngåtte kontrakter der de samme bussene benyttes til både skoleskyss og aldersvennlig transport, samt at Oslo kommune – som vi samarbeider med angående den aldersvennlige transporten – også har et ord med i laget, sier, Juvik og legger til at hun er interessert i alle innspill som kommer.

– Det er på den måten vi kan utvikle tilbudet best mulig, sier Heidi Aakre Juvik.

Rosa busser

Aldersvennlig transport – Rosa busser – er en dør-til-dør-bestillingstransport med fleksibilitet rundt reisetidspunktet. Transporten er tilgjengelig for kunder fra 67 år og oppover og er spesielt tilpasset personer som har utfordringer med å benytte ordinært kollektivtilbud. Tilbudet testes nå i bydelene Alna, Bjerke, Nordre Aker, Vestre Aker, Sagene, Ullern og Marka – det vil si Sørkedalen, Solemskogen og Maridalen. En kan reise fritt på tvers av bydelene.

Tilbudet er for dem som har fylt 67 år, som er hjemme på dagtid og trenger transport fra dør til dør når du skal gjøre ærender, gå på besøk, eller har lyst på en tur ut.