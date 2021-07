Da Per Heimly var ung og en ganske så ukjent fotograf, tok han et bilde som plutselig har fått et helt nytt liv gjennom smykkedesigneren Line Westgaard. Det kan du se resultatene av på Lilleaker i noen dager fremover.

Publisert: 02.07.2021 kl 11:50

LILLEAKER: – Jeg var ung og ukjent og jobbet litt for et magasin som het Rock Furore. Jeg bestemte meg for at jeg skulle ta bilder som det var umulig å ikke forholde seg til. Man skulle enten elske eller hate dem. Det var min start som fotograf, sier Per Heimly.

Det var i 1992, og nesten 30 år senere sitter vi i kunstnerkollektivet i Lilleakerveien 2, med Lysakerelven som nærmeste nabo. Her har mange ulike kunstnere samlet seg for å skape noe sammen. Det er malere, som Espen Behn, som Akersposten skrev om nylig, og det er for eksempel smykkedesigneren Line Westgaard.

Det var Westgaard som tidligere i år fattet interesse for det gamle bildet Per Heimly hadde tatt i 1992, av en vilter, naken kvinne og en hund. Bildet har fått navnet «Bastards».

– Bildet har litt av ungdommens råskap i seg, smiler Heimly.

– Hvorfor valgte du ut akkurat dette bildet som utgangspunkt for en smykkekolleksjon?



– Jeg liker det litt rått, det bildet snakket til meg. Så jeg lagde noen skisser, som Per kikket på. Så jobbet vi videre sammen. Jeg fikk lov til å være ganske fri, sier Westgaard.



– Smykkedesign er jo et helt annet medium enn jeg jobber med til vanlig. Når man skal lage et smykke ut fra et bilde, må man forenkle, sier Heimly.

– Vel, man må jo ingenting, korrigerer han seg selv. – Men det er jo mye mindre, så man må i hvert fall være veldig tydelig.

– Jeg hadde egentlig foreslått et annet bilde. Jeg var litt undrende på hvordan dette kom til å bli. Men det er jo blitt veldig fint!

Tar ikke av seg oksen!

Heimly, som har vært en av de mest fremtredende og profilerte fotografene helt siden hadde sitt gjennombrudd på 90-tallet, liker godt smykker selv, og han går sjelden uten. Han har lenge hatt et helt spesielt forhold til Line Westgaards velkjente oksesmykker.

På Facebook har hun beskrevet hvordan Heimly opplevde oksesmykker på godt og vondt:

«Per har vært okse-bærer i mange år, og hatt flere varianter rundt halsen. Ja, den ene «drepte» han nesten i søvne - hvorpå jeg sa: «Du må ikke SOVE med smykket på!» Per: «Jeg tar ikke av meg oksen om jeg så ligger i rennesteinene og ser opp på stjernene.»»

Blir bare borte!

– Man skal ikke sove med smykker, understreker Westgaard. Men fotografen er fremdeles ikke enig.

– Jeg tar ikke av meg den oksen! sier han og innrømmer samtidig at han har et visst forbruk av smykker.



– Jeg går med smykkene, og plutselig en dag er de borte. Det er en slags smykkeforbannelse. De blir bare borte liksom!

Du kan se

Den nye «Bastards»-kolleksjonen til duoen Westgaard og Heimly har blitt til i noe tilnærmet rekordfart. Det er bare et par måneder siden ideen ble unnfanget, og nå er kolleksjonen allerede klar til å bli vist frem.

Det er sølv som er det viktigste materialet, og kunstneren har også malt på flere av medaljongene. Heimly har vært så tett på prosessen at han også har tatt penselen i bruk.

Utstillingen til Westgaard og Heimly kan du se i lokalene til Galleri Art Design i Lilleakerveien 2E. Utstillingen hadde vernissage torsdag kveld, og den er åpen fredag, lørdag og søndag, 2.-4. juli.



På Facebook kan du lese mer om utstillingen. Fredag er åpningstidene kl. 12-20. Lørdag: 13-16. Søndag: 14-16.