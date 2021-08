– Jeg liker å være her, det er gøy!

Oslo Kajakklubb har merket seg en økt interesse for padling det siste året. Det ble også tydelig da de i sommer har arrangert sommerleir for barn i alderen 9-14 år i flere uker.

Publisert: 14.08.2021 kl 10:30

BESTUMKILEN/VÆKERØ: Padling har tatt seg veldig opp under korona-tiden. Det har blitt en het bølge rundt det, ifølge ansvarlig for sommerleiren, Jens Christian Landmark.

I disse dager arrangeres det sommerleir ved Bestumkilen i sommerukene frem til 13. august, og de 150 plassene gikk unna som varmt hvetebrød.

– Plassene her gikk jo på under ett minutt. Vi har lange ventelister som har lyst til å være med på dette opplegget. Vi ser det ikke bare på sommerleir, men også når vi holder instruksjonskurs, at det er veldig stor etterspørsel. Folk ønsker kurs, og de ønsker å lære padling, sier Landmark.



At koronapandemien kan ha hatt noe å si, er godt mulig.

– Det er vanskelig å ha en klar mening om det, men jeg tror det har hatt en påvirkning. Mange barn har måttet være mer isolerte, og ikke kunne gjøre de aktivitetene de har ønsket i en ganske lang periode. Så ser man muligheter. Jeg tror at de fleste har blitt påvirket av pandemien og at man ønsker å gjøre veldig mye, og at man ønsker å gjøre mer, sier Landmark.

Brødrene Vold ble idoler

Oslo Kajakklubb har arrangert sommerleir siden 2014, og på timeplanen har det stått alt fra fotball, volleyball og bading, til livredning og kart og kompass.

Og selvfølgelig et grunnkurs i padling.

– Man har en god instruksjon i grenene innenfor padling. Her får de prøve seg i litt raskere båter, skjærgårdskajakker, flatlandkajakker, og i tillegg får de prøve seg på havkajakk der vi drar ut på lengre turer. Vi har fokus på friluftsliv, finne roen, og vi har litt tema underveis, sier Landmark.



For å inspirere barna ytterligere kom brødrene Amund og Eivind Vold på besøk.

– De ble jo idoler for barna. De kom innom, og barna sto i kø for å prøve Eivind Volds kajakk, og de ble tatt bilder av med den, forklarer Landmark.

– Liker å være her

Forrige uke var det 25 nye barn innom på sommerleiren og blant dem var Martin Røer Blom (10), Liv Brynhi (10) Opseth og Signe Engen Scheinert.

– Faren min sa at jeg kom til å like det på grunn av at han pleier å padle og være på kajakk. Og så sa en venn at det var gøy her, sier Martin.

– Og hva synes du?



– Jeg synes det er bra. Jeg liker å være her. Det er gøy, vi får «subbe», vi får være på kajakk, og utforske mange nye ting, sier Martin.

Også for Liv Brynhi Opseth var førsteinntrykket bra.

– Det er veldig gøy her, sier hun.

Og hun var ikke i tvil om hva som var best med sommerleiren.

– Det er nok når du bader, for det er veldig gøy med bading, forklarer Liv.



En som virkelig har begynt å finne tonen med kajakkene er Signe.

– Det er spennende å bli trygg på en kajakk, og det er mange forskjellige. Før visste jeg ikke at det fantes så mange forskjellige typer, så det er spennende å få prøvd forskjellige ting. Alle burde prøve dette kurset, sier hun.

– Hvorfor det?



– Man blir kjent med mange nye folk og det er veldig spennende og lærerikt, sier Signe, som tidligere har drevet med fotball, skøyter og ski.

670 nye medlemmer

Daglig leder i Oslo Kajakklubb, Lars Hjemdal, bekrefter at klubben har hatt en markant økning i antall medlemmer med 670 nye det siste året.

– Jeg tror at folk i Oslo og bydelen har skjønt at de kan bruke bydelen mer enn det de tenkte på før på grunn av korona. Det er ikke alltid man må reise steder for å oppleve noe, man kan oppleve noe der man bor. Og så er det hele Oslofjorden som mange ikke har vært på, sikkert. Det er en kjempeopplevelse å være på vannet Ikke alle har råd til motorbåt, så da kan man jo ta kajakk, sier Hjemdal.

Det er alfa omega for sporten.

– Det er en positiv utvikling og så får vi bare håpe at den fortsetter, at folk vil fortsette å være medlem. Det er folk som melder seg ut hvert år, men de siste to årene har det vært ekstremt mange, så nå nærmer vi oss 2400 medlemmer. Og så mange har vi aldri vært før, forklarer Hjemdal.

– Hva har det å si for dere?



– Det har blitt mye mer trøkk på utstyr, så vi må investere i mye mer utstyr. Men medlemmer betyr penger. Det går godt økonomisk, forteller Hjemdal.