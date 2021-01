– Jeg har ikke sett maken på mange år

Merk deg siste nytt fra Skimore Oslo, så kan det være resten av vinteren får deg til å glemme værgudenes oppførsel innledningsvis på sesongen.

Publisert: 15.01.2021 kl 20:15

TRYVANN: Trikkeskinner. Stuegulv. Paradis. Eventyrland. Superlativene satt løst blant Skimore Oslos (tidligere Oslo Vinterpark) besøkende, da Akersposten ønsket å sjekke forholdene i det populære skianlegget, i en spesiell tid.

Anleggets daglige leder, Espen Bengston, legger da heller ikke skjul på entusiasmen knyttet til Kong Vinters stabile tilværelse i hovedstaden den siste tiden.

– Her er det nå full vinter, det er magiske tilstander. Vi har hatt en kuldeperiode jeg ikke har sett maken til på mange år. Selv om vinteren kom sent, kom den godt! stråler han, samtidig som to tråkkemaskiner "doser" store mengder kunstsnø i Wyllerløypa og skipatruljen setter opp sikkerhetsnett blant snødekte trær.

Voldsom snøproduksjon

For i lys av en svært mild start på sesongen 2020/21, har Bengston og kollegene etter hvert sørget for å produsere om lag 500.000 kubikkmeter med snø i Oslo vest.

Da er det bare å ta i bruk hoderegning for å få et bilde på produksjonen av hvitt gull, når det er kjent at ett lastebillass med snø tilsvarer cirka ti kubikkmeter.

Det gjør at hele anlegget vil være åpent fra og med lørdag 16. januar, også Wyllerløypa. Håpet er å kunne by ski- og snowboard-folket på snødekte nedfarter på Tryvann-siden frem til 1. mai.



– Vi har lagt litt mer kunstsnø enn vanlig, fordi det har vært sammenhengende kaldt. Det har gjort at vi har fått lagt en ordentlig god såle, spesielt i Wyllerløypa og Wyller-området etter nyttår. Siden vi kom i gang så sent med sesongen, har vi et mål om å holde åpent så lenge det er forsvarlig, sier Bengston.

– Betyr mye for oss

Denne uken åpnet for øvrig Wyller-heisen og Ull-traseen til stor glede mange av Skimore-medlemmene – og førstkommende lørdag åpner altså selve indrefileten, Wyllerløypa.

– Den er viktig for mange av våre medlemmer. Det gjelder for de litt eldre carving-kjørerne så vel som aktive alpinister og de gruppene av mennesker som trives i en lang og bratt bakke. Det betyr mye for oss å få åpnet én av Norges fineste traseer, og det betyr mye for oss at det betyr mye for anleggets medlemmer og gjester, sier Bengston.

– Hvor frustrert gjorde værgudene deg og kollegene dine før nyttår?



– Det har vært en meget frustrerende periode, men det er samtidig en av faktorene vi ikke kan gjøre noe med. Vi har vært flinke til å tilpasse oss situasjonen. Vi kastet oss for eksempel rundt og fikk åpnet Tårnbakken 17. desember, på et tynt dekke av natursnø. Det fungerte helt okay, sier Bengston og lar optimismen overskygge frykten for plussgrader. Tross alt.

– Det er imidlertid mange tanker som går rundt i hodet, når det gjelder klimaendringer, vinter og den type ting. Det sies at det meste er glemt etter 100 år, men nå kan vi si at det er glemt etter et par uker! sier en tydelig oppglødd Skimore Oslo-sjef.

Fornøyd carving-entusiast

På plass i Skimore-lekegrinden er også hobbyalpinist Nils Blekeli (41), som er full av lovord om forholdene som møter ham og carvingskiene i vinterparken om dagen.

– Jeg synes det er bra her! Det er kaldt og fint, og gode forhold i bakken, sier sesongkortinnehaveren som mer enn gjerne bruker deler av fritiden i Wyllerløypa.



– Det er den helt klart beste bakken, som også er litt brattere enn de andre. Dessuten er heisen kjapp, som er fint sånn sett. At dette er et anlegg i Oslo, er helt rått. Her er det bare å komme seg ut, sier Blekeli.

