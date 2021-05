– Jeg hoppet i stolen da jeg så hva som var planlagt

Alle er enige om at det bør gjøres noe med trafikksikkerheten for myke trafikanter i Vinderen sentrum. Et samlet bydelsutvalg er imidlertid ikke helt enige med planen til Bymiljøetaten, og nå nærmer det seg igangsettelse.

I dag er det mulig å parkere blant annet for bilister med handikap-bevis og for dem som skal hente og bringe til seniorsenter og legetimer. Her skal det i stedet bli sykkelfelt. Det er blant andre bydelsutvalgsleder Yngvar A. Husebye (H, til v.) og leder for Vestre Aker frivilligsentral, Espen W. Andresen uenige i. Foto: Fredrik Eckhoff

VINDEREN: Arbeidene med å trafikksikre Borgenveien ovenfor Holmenveien settes i gang i andre halvår i år. Da skal blant annet 35 parkeringsplasser fjernes på begge sider av Borgenveien mellom Vinderentorvet og Vinderenhuset. Av parkeringsplasser skal det kun være fire handikap-plasser på utsiden av bygget som rommer blant annet Coop Mega. Ellers blir det parkering forbudt helt opp til der det skal anlegges en liten rundkjøring nedenfor Plantasjen.

I tillegg skal det anlegges sykkelfelt på østsiden av Borgenveien, altså på den siden mot blant annet Vinderentorvet og Vinderen seniorsenter.

Ikke fornøyd

Planen har vært ute til høring, og i Bydelsutvalget i Vestre Aker ble saken behandlet på møtet 6. mai. Der ble det full enighet om et vedtak som inneholdt 10 punkter (se punktene nederst i saken).

Ifølge bydelsutvalgets leder, Yngvar A. Husebye (H), ser de mye positivt ved å rydde opp i dette området, som er både uoversiktlig og trafikkert. Her ferdes myke og harde trafikanter på kryss og tvers mellom butikker og ulike tilbud.



– Grunntanken bak disse endringene er fornuftige, men planen har noen mangler. Her burde Bymiljøetaten tatt kontakt dem som kjenner området best. Denne planen ble ikke sendt til politisk behandling, og det burde man ha gjort. Det er fordi den regnes som en byggesak, sier Husebye. Han mener at endringene har så inngripende virkninger at den burde vært behandlet politisk i forkant.

– Dette er en plan som får mye å si for mange, påpeker han.

Her er planen for Borgenveien. En lomme for varelevering og fire handikapplasser er satt av på vestsiden av veien. På østsiden skal det bli sykkelfelt.

Hoppet i stolen

– Det var leder for FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg, red.anm.) på Vinderen skole, Kirsti Ellefsen, som tok kontakt med meg. Jeg hoppet i stolen da jeg så hva som var planlagt, sier Husebye.

– Hva reagerer du sterkest på?



– Å anlegge handikapplasser bare på vestsiden blir helt feil. Det er helt vesentlig å hensynta eldre og handikappede, og det er mange av dem som bruker seniorsenteret, butikkene og helsetilbudene på østsiden av veien, sier han og forteller at et enstemmig bydelsutvalg derfor har foreslått handikap-plasser også utenfor Vinderentorvet, i Borgenveien.

Han og de andre bydelspolitikerne ser nå for seg at brukerne av handikapplassene må parkere på vestsiden av veien for så å krysse vei og sykkelfelt for å komme over på den andre siden, der altså seniorsenter, helsetilbud og flere butikker ligger.



– Jeg ser at fotgjengerfelt ikke er lagt inn her. Hadde man snakket med kjentfolk, hadde man skjønt at det er stort behov for å krysse veien akkurat her, sier han. Mens vi observerer en eldre kvinne med stokk krysse veien forsiktig. På den andre siden av veien står en rosa buss, aldersvennlig transport, og venter på noen som er på vei ut fra seniorsenteret.

Når den nye planen er gjennomført, vil det ikke være mulig for verken rosa busser, taxier eller andre å stoppe utenfor seniorsenteret. Da vil de i så fall stå midt i sykkelfeltet.

– Å legge sykkelfelt her er en dårlig løsning i en ellers god og viktig plan, sier Husebye. Han minner om at syklistene har en egen sykkelvei som går på nedsiden av Ring 3 og ned til Holmenveien.

– Det er trafikkfarlige situasjoner her hver eneste dag. Her går folk på kryss og tvers hele tiden, i tillegg til biltrafikken. Et eget sykkelfelt vil ikke gjøre det bedre, sier han.

Frivillig-leder heller ikke fornøyd

Husebye får støtte av Espen W. Andresen, leder for Vestre Aker frivilligsentral, som holder til bare et steinkast lenger opp i veien. Han forteller at de har mye erfaring med å kjøre eldre til og fra butikker, leger og seniorsenteret.

– Å stoppe rosa buss, frivilligbilen eller en taxi midt i et sykkelfelt, er jo en dødssynd og kan være farlig. Sykkelveien går jo rett bak her, sier han og peker oppover Borgenveien. Å legge opp til sykkelfelt her, er galskap, sier Andresen.

– Her burde det i stedet være handikapparkeringsplasser på begge sider av veien og et forhøyet fotgjengerfelt her mellom Coop Mega og seniorsenteret, sier han.



Han påpeker også at dette er «eldre mennesker som av ulike årsaker ikke kan ta kollektivtransport. De er ofte svært dårlige til bens og trenger støtte fra dør til dør. Dette behovet betyr at de frivillige må kunne stanse bilen så nærme inngangen som mulig - og de må kunne stå der til passasjeren er trygt avlevert på destinasjonen.»

Full støtte i bydelsutvalget

På møtet i bydelsutvalget 6. mai var det altså full enighet om at planen har mangler, som bør endres før prosjektet skal igangsettes i andre halvår i år.

Her er vedtaket til uttalelse fra et samlet bydelsutvalg:



1. Vestre Aker bydelsutvalg er positiv til at den trafikale situasjonen i Borgenveien forbedres. Det er også viktig at det er gode og trygge skoleveier for barn i området. 2. Bydelen mener at tiltaket baserer seg på en utdatert reguleringsplan, som burde revideres politisk før tiltaket iverksettes. Bruken av Vinderen har endret seg vesentlig siden 2002. 3. Bydelen mener at det bør være tre avkjøringer i rundkjøringen, én mot Ris skoles vei, én mot parkeringsplassen i nord og én sydover i Borgenveien. Ris skoles vei er hovedvei for elevene ved Ris ungdomsskole, og et nytt kryss/avkjøring på dette strekket vil gjøre skoleveien ytterligere uoversiktlig. Sykkelpassasjen bør følgelig erstattes med normal avkjøring. 4. HC-brukere må få ivaretatt kort avstand til nødvendige servicetilbud (lege, fysioterapi, apotek, fotpleier og seniorsenter). HC-plassene må derfor fortsatt ligge på østre side og nederst mot Holmenveien pga. stigningsforholdene. Å legge HC-parkering på foreslått side vil gi farlige situasjoner ved krysning for HC-brukere. 5. Areal for foreslåtte HC-plasser på vestsiden bør erstattes med drop-sone for personbiler, slik at dette ikke forekommer i andre deler av Borgenveien og forårsaker trafikkfarlige situasjoner. 6. Brorparten av sykkeltrafikken foregår i dag på fortauet på vestsiden. Derfor bør foreslått sykkelvei på østsiden av Borgenveien utgå, da sykkeltrafikk heller bør tilrettelegges for i blandet trafikk. 7. Det bør tilrettelegges for parkering for Frivillighetsbussen og Rosa busser i nærheten av seniorsenteret på østsiden av Borgenveien. 8. Det bør etableres fotgjengerovergang syd for rundkjøringen, da svært mange eldre, barn og unge krysser Borgenveien i dette området. 9. I den sydligste delen av Borgenveien ned mot Holmenveien bør det være tre felter, to mot krysset i syd, for å bedre trafikkflyt. 10. Bydelen anmoder Plan- og bygningsetaten om at det bevares parkeringsplasser nord for tiltaket, der disse ligger i dag.

