Publisert: 16.04.2021 kl 19:45

HOFF: Søndag 18. april fra 14.00 til 17.00 finner du REKO Skøyen på Harbitz Torg, med hele 36 småskala matprodusenter. Det betyr veldig mye variert og godt av fisk, kjøtt, korn, ferdigmat, søtt og surt – og du handler direkte fra produsenten.

Dette er REKO

REKO står for «rettferdig konsum», og forløperen til det som nå heter Reko-ringen er velkjente Bondens Marked. Med en vesentlig tilleggsfunksjon. Nå kan kundene forhåndsbestille sine favorittvarer via Reko-ringens Facebook-grupper.

Det finnes seks Reko-grupper i Oslo; Skøyen, Sentrum, Sukkerbiten, Bjerke, Mølleparken og Vålerenga, og alle har egen Facebook-gruppe. Og ikke minst drives alle disse gruppene av lokale, frivillige hjelpere.

Frivillige hender

Catharina Sevaldsen og Audun Aas er to av dem som gjør en viktig jobb for Reko-ringen på Skøyen, både med arrangementene og ved å fortelle om konseptet de setter sånn pris på.

– Jeg heier skikkelig på tiltak som dette, det er positivt både for lokale småskala-produsenter og for lokalmiljøet. Her treffes folk til en usedvanlig hyggelig handel og en prat med produsentene. Da jeg så de trengte frivillige meldte jeg meg og angrer ikke på det, sier Sevaldsen.

Hun anbefaler å ta turen innom Harbitz Torg søndag.

– Det er så god stemning, flinke og kunnskapsrike produsenter som gjerne slår av en prat. Jeg kan love at dette blir et veldig hyggelig stopp på søndagsturen!



Audun Aas bor på Harbitz Torg og gleder seg til Reko-ring på egen hjemmebane.

– Jeg liker veldig godt at jeg som kunde får bli kjent med dem som lager maten. Jeg vet at alt lages med kjærlighet, produsentene brenner virkelig for sine produkter. Mitt forhold til mat er endret etter at jeg begynte å handle på REKO. Nå er jeg opptatt av hvor maten jeg kjøper kommer fra, og det er blitt viktig for meg at råvarene som brukes kommer fra en bærekraftig produksjon. At dyrene har hatt det bra, og at det ikke brukes soya eller sprøytemidler. Dette tenkte jeg ikke mye over tidligere, sier han.

– Ved å handle direkte fra produsentene i REKO, har jeg innsett at det er opp til oss forbrukere å handle riktig – som igjen er bra for miljøet.

Forhåndsbestilling og betaling

For å forhåndsbestille varer eller bare orientere seg om hva som tilbys på søndagens REKO-ring på Harbitz torg, går du inn på Facebook-gruppen «REKO-ringen Skøyen».



Under fanen «kunngjøring» eller emnetag «neste utlevering» i gruppen finner du annonsene til de mange lokale produsentene som deltar denne søndagen. Dersom du ønsker å forhåndsbestille varer, er det bare å kommentere på annonsene til de ulike produsentene, og skrive det du ønsker å bestille i kommentarfelt. Betaling gjøres i de fleste tilfeller i forkant med VIPPS, direkte til produsent. Enkelte produsenter godtar også betaling ved utlevering.

Varene hentes mellom 14.00 og 17.00 søndag 18. april. Neste utlevering er for øvrig søndag 9. mai