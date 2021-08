– Jeg har savnet et kulturtilbud for sånne som meg

Når Akersposten får tak i Karl Oluf Wennerberg, er han ivrig opptatt med å henge opp plakater. – Ja, skal vi nå ut til folk så må det jo markedsføres sier han. Og budskapet heter Lilleaker Live – et musikkevent på nyetablerte Møllefossen Cafe. Hver onsdag og lørdag svinger det så det høres og sees nede ved Møllefossen – den nederste fossen i Lysakerelven.

Publisert: 27.08.2021 kl 16:05

LILLEAKER: Karl Oluf er for øvrig ingen novise innen norsk musikk. Han er profesjonell musiker og har en 50 prosent stilling som 1. amanuensis ved Universitetet i Agder. Musikk har vært livet hans siden han var liten, og han elsker å traktere stikkene bak trommesettet.

– Ja, jeg begynte med trommer da jeg var to år, og har blitt der siden. Jeg har rett og slett ikke klart å komme videre, og det er helt greit. Dette er livet, og jeg trives stort med det, sier han til Akersposten.

Nå må det legges til at han er kommet et langt stykke på vei som musiker og trommis. Han har spilt med flere kjente band – kanskje mest kjent er A-ha.

Til Lilleaker kom han for åtte år siden, og han sier til Akersposten: – Som Lilleaker-mann har jeg savnet et kulturtilbud for sånne som meg, som liker god musikk og konsertopplevelser. Videre så mener jeg enhver by skal ha et sted der beboere/naboer kan møtes, sosialisere og høre og oppleve bra musikk, sier Karl Oluf.

– Hvordan oppsto Lilleaker Live?



– Vel med bakgrunn i det jeg sa, så var det naturlig å ta kontakt med de som på en måtte har størst tilstedeværelse på Lilleaker – nemlig Mustad Eiendom. Deres store prosjekt Lilleaker byen vokser frem – så jeg tok kontakt oig la frem mine tanker.

– Og de responderte veldig positivt til min idé om å skape et sted der folk møtes, relasjoner bygges og tilhørighet til Lilleakerbyen skapes. Det viste seg at vi var enige om musikkens kraft for både enkelt mennesket og tiltrekningen til en større mengde mennesker. Vi fant raskt ut at Møllefossen var et fint sted å møtes hvor det var mulig å skape nettopp et slikt møtested som jeg snakker om, sier Karl Oluf Wennerberg.

– Dere er jo kommet i gang. Hvordan har responsen vært?



– Så langt svært god. Onsdag hadde vi «fullt hus» med stor stemning. Husk at vi stadig er i en etableringsfase. Det tar jo gjerne tid å få innarbeidet et slikt fast tilbud. Møllefossen er jo også et helt ferskt sted, så jeg må si at starten har vært oppløftende, sier Karl Oluf som legger til: – Vel var dette min idé, men uten Mustad Eiendom hadde jo dette aldri blitt realisert.

– Alt skjer utendørs?



– Ja., på grunn av covid-19 har vi vært nødt til det, men etter hvert blir jo både dager og kvelder kjøligere, så da håper vi restriksjoner oppheves slik at det er mulig å trekke innendørs, sier han.

Lørdag 28. august spiller Olle Holmgren kl. 13-16. Onsdag 1. september kan man lytte til Spirit in the Dark fra kl. 21 med åpen bar fra kl. 20. Programmet videre utover høsten finner man her (Facebook).

https://www.facebook.com/lilleakerlive