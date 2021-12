– Jeg har så ekstremt troen på det vi driver med

Etter å ha holdt seg skadefri har Tuva Leschbrandt Espås (22) levert en pangsesong for fotballjentene til Røa Dynamites, og mandag kveld ble hun hedret med prisen som årets spiller i 1. divisjon på fotballfesten.

Publisert: 13.12.2021 kl 21:08

ULLEVÅL/RØA: – Det er veldig gøy å få en pris som annerkjennelse for det Røa har jobbet med. Jeg er heldig som kan si at jeg er en ekte klubbspiller i Røa og har vært der hele livet. Man ser at man kan gå alle gradene og bare holde seg skadefri, og rett og slett trene godt. Det betyr mye å vise unge jenter at det er ikke klubbytte og den type ting. Jeg er heldig som har fått lov til å være i Røa, som er en klubb som har vært i Toppserien og som skal opp i Toppserien igjen. Jeg har alltid hatt mye å se frem til der, sier Espås.

22-åringen leverte 13 scoringer, åtte assist og seks andreassist i årets 1. divisjon, og ble nylig også kåret til årets spiller av NTB. Samtidig var hun også på årets lag i 1. divisjon sammen med lagvenninnene Mia Huse, Ragne Hagen Svastuen, Frida Berg Lyshoel, Mathilde Haugen Harviken og Sarah Suphellen.

– Det har igjen vært et magisk år og jeg må igjen trekke frem laget, jentene, trenerne, frivillige og alle i klubben. Det legges til rette for at vi skal kunne ha den beste proffe hverdagen som går an med ganske lite ressurser, og man ser at de målene jeg har fått, jeg er heldig som har fått lov til å sette de, men det er jentene som har spilt meg til sjansene, sier Espås.

– Hvordan er det å være til stede og få en pris på et slikt arrangement?

– Det er kjempestas. Det er igjen veldig bra at kvinnefotballen og 1. divisjon får den oppmerksomheten og jeg har aldri mottatt en pris på et så stort arrangement før som selvfølgelig kommer med mye nerver, men det var en veldig fin opplevelse, og veldig gøy, forteller Espås.

Tror på Røa og har signert ny kontrakt

Espås har sannsynligvis vært en ettertraktet spiller etter at hun i år har vært en viktig spiller for Røa som rykket opp til Toppserien igjen med åtte poengs margin, men da Akersposten fikk en prat med henne på fotballfesten bekreftet hun at hun har signert en to-årskontrakt med Røa.

– Jeg har forberedt meg på dette, så jeg tok klubbvalget forrige uka og det blir Røa en gang til. Jeg har så ekstremt troen på det vi driver med og man ser at det jobbes steinhardt, både administrativt og trenerteam, og jeg tror virkelig at vi kan få til noe bra i tiden fremover, sier Espås.

Med Espås har Røa fått på plass en rekke viktige brikker foran neste sesong.

Sarah Suphellen, Vilde Fjelldal, Linn-Mari Nilsen, Birgitte Bjørklykhaug, Synne Masdal, Oline Brekke Fuglem og Frida Berg Lyshoel er blant de andre som har signert nye kontrakter. I tillegg har Rakel Jagtøilen Renolen, som kom på lån, også signert med klubben samt at Røa har fått inn Christina Osnes-Ringen og Cassandra Ella Archontoulis Bogere foran neste sesong.

– Vi ser at de aller fleste spillerne som har vært med i år har resignert lengre kontrakter enn ett år noe som jeg tror er med på å gjøre fotballen mer bærekraftig, og kan gjøre det mer profesjonelt senere. Man ser at de spillerne som signerer nå signerer fordi at vi har troen på det vi driver med, og det tror jeg alle vi som er en del av Røa i 2022 vil være, sier Espås.

– Hva tror du om Toppserien i 2022?

– Uten at jeg skal nevne noe plassering tror jeg absolutt at vi kommer til å gå inn i kamper som en underdog, i alle fall i starten, og det er ikke rart, fordi vi nettopp har rykket opp. Men vi er en gjeng som er villig til å jobbe steinhardt for hverandre. Det tror jeg kan være vanskelig å spille i mot, forteller 22-åringen, som for øvrig også fikk sin debut på U23-landslaget i høst.

Prikken over i'en for Røa

Røa-trener Geir Nordby var selvfølgelig fornøyd da Akersposten fikk han på telefon mandag kveld.

– Det er helt utrolig og ikke så overraskende. Hun har jobbet bra og er i en bra treningsgruppe, og har lagt et veldig godt grunnlag for å få den prisen. Jeg er veldig glad på hennes og Røas vegne, sier Nordby.

Han er ikke i tvil om at det betyr mye for Røa at klubben blir representert på fotballfesten.

– Det er prikken over i'en og en bekreftelse på at vi gjør mye bra i klubben, så det skjer mye positivt her. Vi gjør mye som stemmer og mye riktig. Det er en bekreftelse på at det jobbes bra, både i forhold til de utøverne vi har og ikke minst den sportslige rammen rundt. Det er kjempegøy, sier Nordby.

– Dere har resignert en del spillere og signert et par nye - vil det komme flere inn?

– Vi jobber litt med noen spillere inn, så vi får se. Foreløpig er det en prosess med jobbing og gode dialoger, men heldigvis har vi det meste på plass. Det er det viktigste og så får vi se hva som skjer i løpet av noen dager nå, men det er ikke noe jeg kan bekrefte, forklarer Geir Nordby.