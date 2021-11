– Jeg har ikke spist et godt måltid på 10 måneder nå

Twitter-lege, tv-lege, hjertelege – samtidig er han introvert og svetter og får hjertebank når han vet at han skal ta ordet i forsamlinger. Wasim Zahid er vokst opp på Hovseter, har lange grublerier med seg selv og er ofte usikker på om han egentlig er særlig flink. Og smakssansen har han aldri helt fått igjen – 10 måneder etter at han var korona-syk.

Publisert: 02.11.2021 kl 15:11

RØA/HOVSETER: Den tredje i rekken av kjente ansikter i stolen til Karoline Gregersen Herlofsen i intervjuserien «Karoline møter lokale helter» var hjertelegen Wasim Zahid. Sist torsdag kveld på Deichman Røa snakket han om løst og fast, stort og smått, om oppveksten på Hovseter, om korona-pandemien, om Hovseterklubben dengang da – og om usikkerhet, forventningene hjemmefra om å gjøre noe ut av livet sitt og ikke minst om sin ene, store fobi.

Han er kjent fra tv gjennom populære programmer som «Hva feiler det deg» på NRK og «Alle mot alle» på TVNorge.

Men hvordan ble Zahid så glad i å vise seg frem på Youtube, på Twitter og på tv? Det er jo et bilde av en forsiktig og beskjeden gutt han tegner fra oppveksten på Hovseter. Han ville ikke en gang gå inn på Hovseterklubben, der «alle» på Hovseter vanket da han vokste opp der på 80- og 90-tallet.

– Hovseterklubben har jeg litt minner om…, starter han. Men det er altså mest fra utsiden.

– Jeg er ikke så utadvent. Jeg har aldri vært på nattklubber, utesteder, der det er mørkt og mye blinkende lys. Hovseterklubben var en bule, det var mørkt og slitt. Og ungdommer er høylytte. Det likte ikke jeg, sier han ærlig.

Lege Wasim Zahid i stolen til Karoline Gregersen Herlofsen sist torsdag på Deichman Røa. Foto: Skjermdump fra programmet Foto: Skjermdump

Men han er rask til å legge til at klubben den gangen hadde en viktig funksjon. Han mener at alternativene, å henge rundt i området uten å ha et sted å være – hadde vært verre.

– Det var tross alt voksne til stede, det var trygt, sier han.

Intervjuer Karoline har selv gått ett år på Hovseter ungdomsskole, og hun spør Zahid om det også da han gikk der, ble røyket hasj bak gymsalen.

– Ja, da røyka folk hasj bak gymsalen, bekrefter han. – Folk røyka, og det var slåsskamper.

– Ble du banka opp?

– Nei, det var jo en svær skole. Det var mange andre miljøer å være i, sier han.

Usikker og nervøs

Wasim Zahid fremstår som sikkerheten selv, med kunnskap og troverdighet. Men hvordan føler han det selv?

– Jeg er fortsatt usikker og nervøs, og det høres sikkert litt rart ut, sier han og skyter inn: – Her er jeg ikke nervøs!

Du finner hele intervjuet her, på Facebook-siden til Deichman Røa.

Men han forteller om at han fremdeles kan kjenne svetten komme, pulsen stige og stemme briste når han skal ta ordet selv blant kjente kolleger på sykehuset.

– Jeg liker ikke å snakke veldig mye egentlig, sier han, før han snakker videre…

– Selvtillit får du hvis du føler deg trygg på deg selv, sier han og snakker om hvor viktig det er å skaffe seg kompetanse om noe, at du føler deg trygg.

– Mestringsfølelse. For meg har det vært utdanning, å føle at dette er noe jeg kan, bedre enn de fleste.

Senvirkninger

Sist vinter hadde legen selv covid-19. Han forteller at han ble ganske raskt frisk, men han har stadig litt ettervirkninger.

– Jeg mistet luktesans, og smaksopplevelsen ble endret. Jeg har ikke spist et godt måltid på 10 måneder nå, sier Zahid og forklarer at det er smaken som kommer fra lukt, som er forstyrret.

– Jeg merker at jeg spiser noe middagsaktig, men nyansene er ikke der, sier han.

Egentlig ikke så flink – eller?

I samtalen med Karoline kommer de også inn på at han har en indre kritiker som gjerne forteller ham at han egentlig ikke er så bra.

– At «egentlig har jeg ikke vært så flink», sier han og forteller at han kan gruble over ting altfor lenge.

– Jeg er ikke så flink til å unnslippe mine egne tanker, sier han. – Man vet om sine egne svakheter, feil og mangler, og så overdriver man dem i sitt eget hode.

– Har du angst for noe? spør Karoline.

– Klaustrofobi, sier han og forteller om redsel for å være i en trang heis, og om den gangen han måtte ta MR, og det var på nære nippet at han avbrøt undersøkelsen.

Se programmet!

Hvis du vil vite mer om den kjente legen, for eksempel om hvorfor han mener at alkohol er det farligste rusmiddelet, se intervjuet! Du finner det her, på Facebook-siden til Deichman Røa.

