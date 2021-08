Da spissene sviktet, dukket Nicholas Grøndalen Kristiansen (29) overraskende opp som en joker og sørget for vinnermålet elleve minutter før slutt. Dermed slo Ullern reservene til Bodø Glimt 2-1 på Ullern kunstgress søndag.

Publisert: 29.08.2021 kl 22:47

ULLERN: – Du har sett på statistikken? Jeg scorer ikke så mye mål, men det er en god følelse å bli matchvinner. Jeg har ikke hatt for mange av de målene der. Så det var en god følelse å få den inn. Det er en viktig seier, sier Kristiansen.

29-åringen fikk bra med plass da han fikk ballen ut på siden hvor han dempet ballen med brystet før han fikk en lang tå på ballen som snek seg inn i nettmaskene.

– Jeg fikk akkurat flikket den inn i mål. Jeg trodde at jeg hadde fått en litt for lang touch, men så gikk den heldigvis inn i mål, forklarer Kristiansen.

Dette var hans første scoring i 3. divisjon så langt denne sesongen, som også i 2019 fikk et mål på ti kamper for Ullern.

– Jeg får ikke så mange mål i løpet av en sesong, så jeg tar vare på de målene jeg får, smiler Kristiansen.

La seg lavt før pause

Kristiansen er oppvokst i Bergen og spilte ungdomsfotball i Brann før han flyttet til Oslo og Kjelsås. Der spilte han i noen sesonger han han fikk tilbud fra Ullern.

– Jeg ga meg med fotball etter at jeg var i Kjelsås, men så ringte Didrik, og så ble jeg med på dette, sier Kristiansen.

Men poengene satt langt inne for hjemmelaget, som la seg lavt fra start mot et ungt Bodø Glimt.

– Vi hadde en kampplan med at vi skulle gå utpå her og vise respekt for det offensive spillet til Bodø Glimt, og vi løser egentlig det veldig bra. Jeg er ikke noe stresset over at vi ligger lavt store deler av første omgang, men når de får et heldig mål, så må vi begynne å tenke litt annerledes, sier trener Didrik Bjella.

1-0 målet til Bodø Glimt var signert av tsjekkeren Tomas Rataj og kom på et innlegg etter 28 minutter.

– Det er et dårlig innlegg som går i mål. Det er ikke noe bevisst avslutning som kommer derfra og det er derfor jeg kaller det flaksemål. Det er i alle fall slik jeg ser det, mener Bjella.

– Hva gjorde det målet med dere?



– Hver gang vi går ut på banen her og skal spille fotballkamp, så er jeg veldig sikker på at vi i alle fall kommer til å score ett mål, så sånn sett er jeg ikke så veldig stresset, men Bodø Glimt er gode til å holde i ballen over tid, bruke lang tid i hvert eneste angrep, og det gjør at vi får litt dårligere tid enn mot lag som angriper mer direkte. Derfor var vi nødt til å gjøre noen endringer i andreomgangen som gjorde at de ikke fikk så mye tid med ball og at vi fikk noen flere angrep enn det vi fikk i første, sier Bjella.

Kun to muligheter var signert Ullern før pause, men etter hvilen steppet de også opp et par hakk.

De flyttet seg høyere på banen og hadde et par skuddsjanser, men begge skuddene ble blokket ned av gjestenes forsvar.

– Vi viser at vi er gode i høyt press også og spiller fin angrepsfotball, at vi mestrer den delen av spillet. Vi har mange målsjanser, og vi bør sette flere av dem. Det er en terpingsak, så spissene våre har en jobb å gjøre der, sier Bjella.

1-1 kom da Thomas Skog Martiniussen fikk innoverskrudd pasning hvor han fikk stå helt alene på bakre stolpe og nikke inn utligningen.

– Det var viktig å få den 1-1-scoringen, sier Kristiansen.

Selv fikk han som nevnt inn 2-1 scoringen og Ullern kjørte mer og mer over Bodø Glimt.

De hvitkledde hadde en rekke muligheter til å punktere kampen hvor Jens Bonde Aslaksrud deriblant kom alene med keeper, men Bodø Glimt-keeperen reddet mesterlig.

– Den alene med keeper er selvfølgelig veldig stor, men vi har flere andre som vi også skal score på. Mot Skjervøy hadde vi også mange målsjanser som vi ikke klarte å score, men det er noe vi bare må jobbe med. Vi må sette de opp i slike situasjoner på trening, så de kan lære seg å prikke de, sier Bjella.

Mot opprykk?

Men det ebbet til slutt ut med 2-1 til Ullern og tre poeng gjør at de troner øverst på tabellen i avdeling seks med ti poeng på fire kamper.

Junkeren røk borte mot Melbo, mens Rana vant 1-0 borte mot Lokomotiv Oslo.

– Vi forventer at vi skal være med der oppe, og så får vi se om vi er gode nok til å rykke opp. Vi tar en kamp av gangen og teller opp poengene mot slutten av sesongen, sier Bjella.

– Hvem tror du blir den største utfordreren?



– Junkeren. Jeg har sett dem masse på video, og de har mye kvalitet i laget som vi må være litt ops på, sier Ullern-treneren.

Om en snau måned tar han med sine elever til Bodø for å måle krefter med Junkeren.

– Det blir en viktig kamp for oss. Vi får håpe at vi har jobbet litt med avslutningene våre på trening før den tid, avslutter Bjella.