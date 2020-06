– Jeg har gitt opp, jeg nå

Frustrasjon og usikkerhet preger mange av de faste brukerne på Hovstua etter at de fikk beskjeden om at virksomheten flyttes fra lokalene i Hovseterveien 84.

HOVSETER: Merforbruket i Bydel Vestre Aker som henger igjen helt fra 2013, har ført til kraftige kutt i budsjettene for 2021 og 2022. På sitt møte 18. juni vedtok et enstemming bydelsutvalg kutt på tilsammen 58 millioner for de to neste årene. På den måten skal de nedbetale gjelden.

Kuttene går utover flere tilbud, som Akersposten har skrevet om. Flere av kuttene gjøres i eldreomsorgen, som redusert tilskudd til Vinderen seniorsenter (to millioner), Røa seniorsenter (én million), redusert tilskudd til TT-ordning (syv millioner) og redusert tilskudd til fysioterapi (3,2 millioner):

I tillegg skal det spares én million kroner ved å gjøre endringer ved Hovstua frivillighetssentral og nærmiljøsenter, som i mange år har holdt hus i Hovseterveien 84, sentral plassert rett på oversiden av Hovseter torg.



Slik beskriver bydelsutvalget hvordan de ser for seg flytting av Hovstuas virksomhet til nye lokaler:

«Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å flytte møtetilbudet på Hovstua til Pilotveien. Møtetilbudet vil fortsette i nye lokaler under navnet Hovstua. Endringen forutsetter at lokalene hvor det nåværende tilbudet holder til, sies opp og nedlegges.»



Treffsted og hjelpesentral

I dag er Hovstua et treffsted som brukes av i snitt i overkant av 30 mennesker daglig på hverdagene. Åpningstidene har en kjernetid fra kl. 10 til 15, men i praksis er stua ofte åpen både før og etter disse tidspunktene. Hovstua er en sosial møteplass for mange, og her kan man få hjelp til ulike oppgaver, hjelpe andre, og spise lunsj eller drikke kaffe sammen.

I tillegg har Hovstua en funksjon som frivilligsentral, blant annet i samarbeid med Vestre Aker frivilligsentral.

Hovstua er dessuten kjent for sine helt spesielle arrangementer på 17. mai og julaften, hvor man inviterer og samler mange til god mat og sosialt samvær.

– Dette er som et annet hjem for mange av brukerne. Her er de i et kjent miljø, og mange av dem er enslige mennesker, sier styremedlem i Hovstua, Sissel Krognes.



– Det er mange enslige her ja, og det er noen som sliter med psykiske problemer og ulike utfordringer. Dette er på mange måter en sårbar gruppe, sier daglig leder Kjell Even Nordbye.

Han forteller at på Hovstua er det lov å være annerledes, det er lov å være høyrøstet.

– Det er klart at det er en del her som kanskje ikke trives så godt andre steder, men som trives her. Her er det folk som hjelper hverandre, og noen kjenner at de har sin jobb her, sier Nordbye.

På tur til nytt sted

Sist onsdag var mange av de faste brukerne samlet for å snakke om endringene som kommer. Samlet tok de turen bort til Pilotveien 6, som er stedet virksomheten skal flyttes til. I underetasjen holder i dag Pilotveien aktivitetssenter til, som for ikke lenge siden flyttet hit fra Villa Ly på Slemdal. Dette er et tilbud innen psykisk helse, og brukerne har et vedtak om at de kan bruke tilbudet.

Daglig leder Stein Skedsmo er usikker på hvordan det er tenkt at aktivitetssenteret og Hovstua kan samlokaliseres her.

– Vi skal fortsette vårt tilbud, og det er noe helt annet enn Hovstua. Jeg regner med at det følger en del andre hjelpebehov med brukerne på Hovstua, sier Skedsmo.



Av de oppimot 15 rullestolbrukerne som kom på besøk onsdag, var det bare to som faktisk fikk se hvordan lokalene så ut på innsiden. Det viste seg at det ble vanskelig for de fleste å komme seg inn med sine elektriske rullestoler.

– Jeg tror ikke du skal prøve engang, men takk for at du forsøkte! sier han til en av Hovstua-brukerne, som gjerne vil inn og se.

– Det kan nok fungere med de minste stolene, sier Skedsmo og ser skeptisk på opptoget av mer eller mindre store rullestoler utenfor inngangen. Han tror det kan bli vanskelig for mange brukere å ta seg inn i lokalene.

Skedsmo lurer på hvordan man ser for seg å samkjøre tilbudene til hans aktivitetssenter og Hovstua i samme lokaler.

– Det blir å blande to helt forskjellige tjenester. Å legge ned Hovstua, å ødelegge noe for å spare peanøtter. Jeg vet ikke…, sier han.

– Hvordan ser du for deg Hovstuas julaften for 60-70 mennesker i disse lokalene?



– Julaften? Da er det stengt her, sier han.

Frustrert bruker

Anne Mary Fyrsteng har vært fast bruker av Hovstua i mange år. Hun er rullestolbruker og bor bare et lite steinkast unna Hovstua, i Hovseterveien 68 – blokken som er spesielt tilrettelagt for handikappede.

– Jeg er her hver dag. Hovstua betyr alt for meg og for mange andre. Det er fint fellesskap her, og det å sitte sammen med noen andre, er viktig. Jeg greier jo ikke å komme meg noen andre steder, særlig på vinterføre, sier hun.

Nyheten om at det skal gjøres endringer i tilbudet, og at Hovstua skal flyttes til Pilotveien, tar hun imot med sorg.

– Jeg ser ingen mulighet til å ta i bruk Pilotveien. Ettersom jeg forstår er lokalene mindre tilgjengelige for rullestolen min, sier Fyrsteng, som nå har bestemt seg. Med Hovstua borte for hennes del, lar det seg ikke lenger gjøre for henne å bo hjemme.



– Jeg har gitt opp jeg nå. Nå har jeg søkt om sykehjemsplass. Jeg vil jo helst bo hjemme. Det er det å kunne komme hit, som har fått meg til å fortsette å kunne bo hjemme. Jeg tror det er mange her som opplever det sånn, sier hun.

Fyrsteng har passert 90, og hun forteller at hun mange ganger har fått god hjelp fra frivillige på Hovstua, ikke minst fra daglig leder Nordbye selv.

– Vi som er her, får veldig god hjelp. Det gjelder mange av oss. Når vi står der helt opprådd, hjelper de til. For eksempel når noe er galt med rullestolen eller med mobilen. Nesten alle har vært innom her fordi de har problemer med mobilene sine, smiler hun og forteller om en hendelse noen dager tidligere.

– Det var fredag ettermiddag, og jeg kunne tenke meg et par pølser. Jeg satte på en kjele, men den ble jo ikke varm! Jeg har fått installert komfyrvakt, men noe var galt. Jeg fikk litt panikk. Det var jo fredag ettermidag, og klokken var fem. Skulle jeg ikke kunne lage varm mat hele helgen? Måtte jeg ha ny komfyrtopp? sier hun.



– Da ringte jeg til Hovstua og spurte om noen var tilstede. Kjell Even kom over. Han skjønte hva feilen var, og da ble det varme!

– Skjult avvikling

Ragnhild Simonsen er styremedlem i Norges Handikapforbund avd. Vestre Aker. Hun sier at lokalene i Pilotveien 6 ikke er spesielt egnet for Hovstuas handikappede brukere.

– Det er trangt, og rømningsmulighetene er helt uakseptable, sier hun.

– Dette virker som en skjult avvikling av Hovstuas tilbud, sier Simonsen. Hun oppfordrer politikerne til å sette seg ordentlig inn i hva Hovstua er og hva tilbudet betyr for mange mennesker på og rundt Hovseter.

Statlig tilskudd?

I oversikten over kutt er det estimert at endringene for Hovstua skal gi en million kroner i besparelser.

Daglig leder Kjell Even Nordbye mener at den reelle kostnaden er rundt 400.000 kroner mindre, ettersom det følger en statlig bevilgning for frivilligsentraler.



Akersposten spør bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold, om ikke det er slik at nettokostnaden for å drive Hovstua dermed er på langt mindre enn en million kroner.

– Nei, det tilskuddet til frivilligsentraler er helt usikkert, blant annet fordi vi ikke er sikre på om Hovstua kommer inn under begrepet frivilligsentral. Vi har ikke regnet med å få tilskuddet for neste år, sier bydelsdirektøren.

Hun påpeker også at det ikke er avgjort at all Hovstuas virksomhet skal inn i lokalene til Pilotveien aktivitetssenter i underetasjen. Det er også mulig å benytte seg av Pilotveien Arenas lokaler i første etasje.

Husebye: – Akseptabel løsning

«Noen av kostnadsreduksjonene medfører en reduksjon i omfanget av tjenestene, dette kan oppleves vanskelig for noen,» skriver bydelsutvalget i pressemeldingen om kuttene.

Bydelsutvalgets leder, Yngvar A. Husebye (H), sier til Akersposten at kuttene som nå kommer, ikke er noe politikerne gjør med lett hjerte.

– Bakgrunnen er at vi er pliktig til å betale bydelens gjeld, og kuttene gjelder ikke bare Hovstua. Det går utover mange tilbud og tjenester i bydelen, sier Husebye.



– Når det gjelder Hovstua, konkluderte alle partiene i bydelsutvalget med at vi her har et alternativ å tilby brukerne, i Pilotveien 6. Det er en akseptabel løsning. Det er i nærheten, og vi kan opprettholde et møtetilbud, sier han.

Nå er det opp til bydelsadministrasjonen å tilrettelegge et godt tilbud for «nye» Hovstua i Pilotveien 6.

– De må jobbe med dette, og vi har tro på at det skal bli et hyggelig og godt tilbud. Vi skal gjøre det vi kan fra politisk side for å sørge for det, sier bydelsutvalgslederen.

– Saken plager meg

Husebyes partikollega i bydelsutvalget, Anita Asdahl Hoff, har engasjert seg i Hovstua og var tidlig i juni på besøk for å sette seg mer inn i den daglige aktiviteten.

– Jeg gjorde det i forkant av beslutningen, og jeg ville at flere av politikerne skulle bli engasjert. Jeg er usikker på om alle har helt oversikt over hvor viktig tilbudet på Hovstua er for mange og hvor mange frivillige som bidrar.

– Men du var selv med og stemte for kuttene, inkludert flytting av Hovstua?



– Ja, det var viktig å være lojal, og bydelen er i en forferdelig situasjon økonomisk. Så vi må kutte, sier Asdahl Hoff.



Flyttingen av Hovstuas tilbud til nye lokaler i Pilotveien 6, der det blir samkjøring med Pilotveien aktivitetssenter, er hun imidlertid, etter å ha fått nye informasjon, skeptisk til.

– Denne saken plager meg, og nå dukker det opp flere ting som viser at vi kan ha fattet denne beslutningen på sviktende grunnlag.

– Hva tenker du på da?



– For eksempel at det er vanskelig for brukere av elektriske rullestoler å komme inn i lokalene, at lokalene ikke er universelt utformet med HC-toaletter, og at lokalene ikke har plass til brukerne som daglig besøker Hovstua, sier hun.

Asdahl Hoff viser til formuleringen i pressemeldingen om at «bydelen går nå i gang med å utrede konsekvensene av vedtakene og brukerne skal ivaretas på best mulig måte». Hun tror at en slik konsekvensutredning kan vise at vedtaket om Hovstua kan ha vært gjort forhastet.

– Det kan hende det viser seg at det blir vanskelig å gjennomføre flyttingen i praksis, sier hun.



