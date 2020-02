– Jeg har alltid vært full av ideer og har aldri vært redd for å gå på

– Da kona skulle feires for noen år siden, skulle vi finne et selskapslokale som måtte romme 150 mennesker. Det skulle ligge i nærområdet. Det var ikke så enkelt, sier Sten Væringstad, som endte opp med å drive selskapslokalet Montebello View i toppetasjen på Statnetts gamle kontorbygg.

MONTEBELLO/ULLERN: Det skulle vise seg å bli starten på et helt nytt kapittel i hans yrkesliv. Ullern-mannen hadde aldri før drevet innenfor noe som innebar servering, underholdning eller selskapslokaler.

– Jeg har vært i ramme- og fotobransjen i mange, mange år og levert ferdigrammer og fotoprodukter til hele Skandinavia og litt eksport til hele verden i de gode glansdagene, sier han.



– Så kom billigproduktene fra lavkostland, og jeg hoppet av for å overta flere fotobutikker i 1999, Kodak Express. Det digitale var da leketøy, og fortsatt var gode filmbaserte kameraer det som dominerte. Men det digitale kom snikende inn og ble bedre og bedre, og fotobutikkene ble en dalende bransje, sier Væringstad.

En stor rammebutikk ble det som tok mye av tiden hans i Oslo sentrum de neste årene, ved det som het Hotel Royal Christiania. Så kom Petter Stordalen og kjøpte hotellet, som i dag har blitt til The HUB, og da måtte butikken stenge på grunn av riving og ombygging.

Butikken ble flyttet til Silurveien på Ullern, noe som var en brå overgang fra hektiske sentrumsgater med kunder som nærmest ramlet inn fra gaten.

– Det ble helt feil sted å være. Vi holdt butikken kunstig i live i tre år, før vi la den ned, sier han.

Tregt i gang i ny bransje

Det var altså etter opplevelsen med å finne et større selskapslokale, han kom over muligheten til å leie seg inn i toppetasjen i det gamle bygget til Statnett på Montebello.

– Jeg overtok her i september 2016 i disse lokalene hvor sjefene i Statnett satt. Vi måtte rive mange vegger, for her var det mye cellekontorer. Her var det doble gipsvegger overalt!



Væringstad hadde ingen erfaring med denne bransjen fra før, og det skulle vise seg å bli en tøff start. Han hadde et håp om at det skulle være mulig å komme raskt i gang med å leie ut lokalene til ulike typer selskapeligheter.

– Det viste seg at det var mye å sette seg inn i. Jeg fikk en knytteneve i trynet! sier han. – Jeg trodde alt var på plass når det gjaldt sikkerhet og nødutganger og sånt, men så fikk jeg spørsmål om jeg hadde søkt om bruksendring for lokalene. Da var det i gang.

Som reglene tilsier, måtte han få en arkitekt til å søke, og søknaden kom i retur. Her måtte branntekniske tiltak settes i verk. Ulike instanser var på besøk.

– Og alle skulle ha sine gebyrer og sin behandlingstid. Det tok 13 måneder før jeg fikk godkjennelse, sier han. – Pengene rant ut, og ingenting kom inn. Jeg dro på meg masse kostnader.

– Du lurte kanskje på om du skulle gi opp planene?



– Nei, jeg ville ikke miste alt, sier han bestemt, men forteller samtidig at han er litt på jakt etter mulige investorer.



I drøyt to år har han altså holdt det gående med utleie til ulike arrangementer. Her har det vært bryllup og dåp, konfirmasjoner, studentfester, firmaarrangementer og bursdager. De romslige lokalene og den fine takterrassen på oppimot 40 kvadratmeter egner seg for mangt.

Attraktiv aldersgruppe

Men hva mer kan lokalene brukes til, sentralt plassert på Montebello, midt i hjertet av Bydel Ullern? Det har driftige Sten Væringstad tenkt mye på.

– Jeg begynte å prate med en del godt voksne om å lage intimkonserter med matservering. Kunne det være noe? spurte jeg dem. Og jeg ba dem om å si sin ærlige mening, sier han. – Jeg tenker på alle de godt voksne menneskene som bor i dette området.

Tilbakemeldingene på ideen var gode, og nå kjører Væringstad i gang med planen sin. To kvelder i slutten av februar, onsdag 26. og torsdag 27., arrangerer han konsert for dem som liker musikk fra 50-, 60- og 70-tallet. Kjell Jørung står på scenen, en artist som spesielt er kjent for å synge Elvis, men kan mye annet også fra denne perioden.

– Jeg har også en veldig god kokk, han driver til daglig med catering. Han lager mat med det lille ekstra. Her kommer det til å bli en treretters, med mør indrefilet med en helt rå rødvinsaus som hovedrett, sier Væringstad.



Han ser for seg en konsert- og matopplevelse, med musikk og mat litt om hverandre.

– Vi ønsker at dette skal bli en fin opplevelse, at det synges litt mellom rettene og mellom bordene. Og skulle man ønske å trekke litt frisk luft, har vi takterrassen rett ut her, hvor man kan se utover Oslo og fjorden, sier han.

Ullern-grúnderen er spent på responsen, og han håper at intimkonserter med god mat og drikke kan bli en fast gjenganger på Montebello fremover. Så gjenstår det å se om Ullern-folket lar seg begeistre!

Her finner du mer informasjon om lokalene, som har fått navnet Montebello View, og arrangementene til Sten Væringstad (Facebook).



PS! Hvis du lurer på om Væringstad er ferdig i rammebransjen, er svaret helt klart nei. Sammen med kona Anita har han overtatt Jabe Rammer på Lilleaker. Her er det Anita som skal drive videre.