– Jeg håper vi aldri får bruk for den

– Vi har brukt pengene på noe som er nødvendig, men som jeg håper vi aldri får bruk for, sier Christen Møller, ildsjel i Røa bandy.

Publisert: 23.02.2022 kl 14:42

BOGSTAD/RØA: Da Røa Lions i fjor fylte 60 år, bestemte deg seg for å gi hele 90.000 kroner fordelt på tre ulike prosjekter. En av de tre mottakerne var Røa IL bandy, som har valgt å bruke pengene på flere nye benker og en hjertestarter.

Nylig fikk de oppleve hvor viktig det var å ha en hjertestarter i nærheten, da en eldre mann falt om på skøytebanen. Med bruk av hjertestarten til Oslo Golfklubb gikk det heldigvis bra. Hendelsen aktualiserte behovet for en egen hjertestarter ved Bogstad kunstisbane.

I tillegg til all den sportslige aktiviteten på banen, er dette et stort utfartsområde.

– En egen hjertestarter er noe vi har hatt på agendaen lenge, sier Christen Møller i Røa bandy. Vi har brukt pengene på noe som er nødvendig, men som jeg håper vi aldri får bruk for.

De tre solide benkene, som også ble finansiert av gaven fra Røa Lions, har de imidlertid allerede fått veldig god bruk for. De er gull verd for dem som skal ta av og på skøyter og annet utstyr, og for dem som ønsker et sted å ta en pust i bakken mellom skøyteskjærene.

Imponert

– Vi har latt oss imponere av den endringen denne sletten har gjennomgått i de siste årene, sier president i Røa Lions, Jon Hanssen.

– En slik forvandling gjør seg ikke selv, påpeker han og viser til den enorme dugnadsinnsatsen som ligger bak driften av kunstisbanen på Bogstad.

– Man har klart å etablere et samlingspunkt og et miljø hvor barn og ungdom, ja seniorer med, kan ha de gøy, finne venner og utvikle seg og oppleve mestring, sier han og fortsetter: – Det er nettopp slike samlingspunkter som gjør at både den etablerte og oppvoksende slekt ønsker å bo her på Røa og som virkelig bidrar til å gjøre Røa til et godt sted å bo.

– Jeg må også gratulere Røa Bandy med valget de har tatt når de har brukt gaven til innkjøp av en hjertestarter og benker. Den senere tids hendelser har klart vist et behov for rask reaksjon når ulykken er der, sier Hanssen.