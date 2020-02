– Jeg håper eldre i bydelen tenker at «disse bussene vil jeg bruke»

– Et fantastisk godt tilbud, sa bydelsleder Carl Oscar Pedersen (H) om de rosa bussene, som nå kjører i Bydel Ullern. De er et tilbud spesielt til alle over 67 år i Bydel Ullern. Nabobydelen Vestre Aker har allerede rosa busser.

Publisert: 03.02.2020 kl 15:10

BYDEL ULLERN: Mandag var det stor feiring på Ullern kultursenter, ett av Bydel Ullerns to seniorsentere. Endelig var nemlig de rosa bussene i gang, og to byråder var på plass for å markedere begivenheten, eldrebyråd Robert Steen (Ap) og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG), som for tiden vikarierer for Lan Marie Berg.

En del Ullern-seniorer hadde møtt opp for å delta i feiringen av dette nye transporttilbudet som tidligere er blitt så godt mottatt i bydelene Nordre Aker, Sagene og Vestre Aker.



– Det har vært misunnelse, sa bydelsutvalgets leder Carl Oscar Pedersen. Det er naturligvis fordi nabobydelen Vestre Aker fikk dette tilbudet for et år siden.

– I Ullern blir folk gamle, veldig gamle. Behovet for interntransport er økende, sa Pedersen. – Dette er et fantastisk godt tilbud. Mobilitet er viktig!

– Ikke alltid enkelt

Eldrebyråd Robert Steen sa at det er moro å være med på noe som er så stort og viktig for så mange. Han fortalte blant annet om den eldre mannen i Bydel Vestre Aker som hadde sagt til ham at han så frem til at bussene nå også kjører på kryss og tvers mellom Ullern og Vestre Aker. Han ønsket nemlig å treffe kamerater på CC Vest, og det kan han nå ved hjelp av rosa buss.

– Det er ikke alltid like enkelt for dem som er litt eldre å bruke det eksisterende systemet. Noen ganger er det litt for langt å gå. Noen ganger er det litt for dårlig vær. Noen ganger er det ikke strødd. Noen ganger er det ikke måkt. Det å ha en buss som kommer hjem og henter meg der jeg er, og bringer meg det jeg skal, vet jeg har vært drømmetanken til Ruter i all tid, sa byråd Steen, og han fortsatte:



– Ruter pleier å si til meg at vi driver etter en forretningsmodell som egentlig her helt høl i huet. Vi tvinger folk til å gå til et sted de ikke er, og så frakter vi dem et sted de ikke skal. Det må vi prøve å komme ut av. Og med rosa buss har vi kommet ut av akkurat det.

Steen kunne også fortelle at det fins dem som tar en tur med rosa buss også uten at de faktisk skal noe spesielt sted.

– Én sa: «Noen ganger tar vi bussen, og så kjører vi rundt i en times tid eller to. Vi treffer så mange mennesker på den bussen som vi skravler med!» fortalte Steen. – Og da begynner bussen å tjene andre formål.



Til Akersposten sier Steen at rosa busser er et skritt i realiseringen av drømmen om rosa busser for dem over 67 år i hele Oslo.

– Jeg har venner i andre land, for eksempel i Tyskland, som sier at dette er en glimrende idé, og de lurer på om vi kan eksportere den, sier han.

– Bruk bussene!

– Rosa busser har blitt populært. Mange eldre syns det er vanskelig å bruke den vanlige kollektivtjenesten. Aldersvennlig transport vil kunne være forskjellen på om du kommer rundt og får beveget deg og kommet dit du skal. Dette muliggjør et aktivt liv. Det er viktig for veldig mange av oss, at vi faktisk kan leve aktive liv, sa samferdselsbyråd Arild Hermstad.

Han poengterte sterkt at han ønsker at tilbudet tas mye i bruk av Bydel Ullerns flere tusen eldre innbyggere.

– Man tenker kanskje at man ikke har lyst til å være til bry. Men da må man tenke at denne sjåføren er der fordi denne sjåføren ønsker å hjelpe dere. Målet vårt er at denne tjenesten skal dere benytte i hverdagen, sa Hermstad og nevnte eksempel som transport til og fra en sosial aktivitet, et legebesøk, til butikken eller på kino.

– Eller bare se de andre som sitter i bussen, det er grunn god nok, sa Hermstad. – Vi håper så mange som mulig ønsker å bruke dem. Vi syns ikke dere skal bruke dårlige unnskyldninger på å la være.



Til Akersposten sier Hermstad at de rosa bussene øker mobiliteten og fremkommeligheten til en gruppe mennesker som ellers kanskje ikke kommer seg dit de vil.

– Det er viktig at folk kommer seg rundt og lever et aktivt liv. Jeg håper at eldre i bydelen tenker at «disse bussene vil jeg bruke!» sier samferdselsbyråden.

Han kan også berolige dem som lurer på det er særlig miljøvennlig å bestille en minibuss hjem til døren: – Her trenger man ikke å få dårlig samvittighet. De rosa bussene går på miljøvennlig biodrivstoff, sier han.

Kommer til å bruke rosa buss

Sammen med de to byrådene er også Grete Tollefsen og Elisabet Maltby med på tur denne mandagen. De bor begge i Bydel Ullern, nærmere bestemt på Bjørnsletta og Lysejordet.

– Jeg kommer til å bruke rosa buss. Det er godt å vite at disse fins og hva man kan få til med dem, sier Tollefsen.

– Jeg kommer til å bruke rosa buss til å dra til Røa og til CC Vest. Særlig hvis det er glatt, sier Maltby.



De to forteller at de har flere bekjente i Vestre Aker som skryter av tilbudet de allerede har kunnet benytte seg av i et år.

