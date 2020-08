– Jeg forstår at de foresatte kan ha uro i kroppen

På snaue fem år er Slemdal skole modernisert og utvidet fra utslitte, antikvariske bygg til en skolejuvel. Men, selv om alt ble nøye planlagt og lagt tilrette for elevenes trygghet, er det én ting som ikke lar seg endre: skolens plassering som et nav i en stor, farlig trafikkmaskin.

Publisert: 17.08.2020 kl 08:25

SLEMDAL: Rundt skolen er det belastede veikryss, og Holmenkollbanens skinner går gjennom det hele. På den andre siden av veien ligger kjøpesenteret, dit travle handlende kommer fra alle retninger, mens bommene står nede og stopper utålmodige bilister som hoper seg opp i alle retninger. Det er i denne hinderløypen elevene skal ta seg frem hver dag, på en trygg måte, for å unngå ulykker. Det blir krevende.

— Vi er bekymret fordi skoleveien er farlig. Smale fortau, stor trafikk og uoversiktlige kryss. Allerede før rehabiliteringen ble det gjort gode grep for å temme trafikkstrømmen og skille trafikantgruppene med bedre fortau og overganger. Under byggeperioden er tiltakene forsterket, sier skolens rektor, Vegard Kjesbu.



Han har jobbet her i snart fem år, og fulgt prosessen nøye. Rektoren fremhever FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) som en viktig og god samarbeidspartner, også når det gjelder sikkerhet.

– Nå gjeninnfører vi skolepatrulje rekruttert blant de eldste elevene, sier han.

Da vi besøkte Slemdal skole rett før helgen, ble vi møtt av en gigantisk rød kranbil utenfor skoleporten, ved den nye lekeplassen. Den sto sammen med en liten, kaotisk hær av håndverker- og varebiler. Arbeiderne var i ferd med å få på plass de siste tingene før skolen skulle ønske elevene velkommen to snaue arbeidsdager senere.

Forståelig med uro i kroppen

Det er all grunn til å glede seg, for dette blir en fantastisk skole. Rektor er rett og slett veldig godt fornøyd med skolen, som tar i mot 24 skoleklasser til skolestart mandag, som Akersposten skrev om sist uke.

– Men jeg forstår at foreldre og foresatte kan ha uro i kroppen, derfor må alle parter ta sikkerheten inn over seg, sier Vegard Kjesbu. — Det er mitt viktigste budskap nå ved skolestart. Tenk på elevene, tenk trafikksikkerhet, og tenk på hele fellesskapet her. Alle har et ansvar — og alle må være seg det bevisst!



Nå har Slemdal skole blitt en skole som etter hvert skal ha fire paralleller. Det betyr fire klasser på hvert trinn, med opptil 728 elever. Skolen er nå langt større enn den var før utbyggingen.

Ett faktum som ikke kan endres, er at nye Slemdal skole har en av Osloskolens farligste beliggenheter. Det tar rektor Kjesbu og representanten for trafikkgruppen i FAU på største alvor, som en utfordring. En utfordring som er vanskelig, men som de vil gjøre sitt beste for å løse. De tror det skal gå bra, dersom alt kommer på plass, men de kan ikke gi noen garantier.

– På en tid da vi egentlig bare skal glede oss til å ønske elevene velkommen, må vi ikke glemme at det har skjedd alvorlige ulykker, der elever har blitt påkjørt. Og så kommer vi aldri til å glemme ulykken i januar, da et barn i barnehagealder omkom i en trafikkulykke ved Tråkka, sier rektor.

Et unikt samarbeid

– FAU er en viktig samarbeidspartner, som oppleves som svært viktig også på dette området. Ekstremt viktig, understreker rektor Vegard Kjesbu. FAU samarbeider også med lokale organisasjoner som Ris Vel og Slemdal Lions, blant annet for å nå lengst mulig ut med sine sikkerhetsbudskap.

Ris Vel har gjort mye for å kartlegge situasjonen, og står kontinuerlig på for å sikre de ulike trafikkantgruppene i hele sitt nedslagsområde. Det er et sterkt fokus på skolens elever.



– Når det gjelder Slemdal, hadde vi helst ønsket oss et lokk over all trafikk, inkludert Holmenkollbanen, og vi står på for at det skal bli en del av de fremtidige planene. Lykkes vi, vil det for Slemdal skole betyr at skolens elevområde kan utvides. Vi har kontinuerlig kontakt med Bymiljøetaten og bydelen, og føler at vi har en respektfull dialog med dem. Vi blir hørt, sier Renate Jahr Nestegard fra velet.

Skolepatruljen på plass igjen

Det er skolen som tar hovedansvaret for den «nye» skolepatruljeordningen. Elevene gjør den viktige jobben med å vokte de lysregulerte overgangene. Det er disse alle blir oppfordret til å bruke.

– Ja, og i tillegg vil vi foreldre ta ansvar for øvrige risikoområder rundt skolen. FAU organiserer ordningen, og vaktene vil være på plass hver morgen. Slik fortsetter vi den første måneden – og gjerne lengre, om vi ser at det er behov, sier foreldrerepresentanten Henning Aandal.



– Barnas sikkerhet engasjerer bredt. Det var gledelig å se hvor raskt både Lions og vellet reagerte, da vi forespurte om de kunne ta kostnaden med sikkerhetsutstyret vi trenger. Nå har vi det vi trenger for å være godt synlige, sier han.

Rektor Vegard Kjesbu leder an i en fotgjengerfelt-klassiker a la Abbey Road. Med seg har han Renate Jahr Nestegard fra Ris Vel, Henning Aandal, foreldreutvalgets representant og Olav Bruusgaard fra Slemdal Lions. Foto: Torger Mogan Bjørnstad

En stor bydelsutfordring

Fra Lions fremhever Olav Bruusgaard, som selv var elev på Slemdal skole fra 1956, at hele distriktet fremstår som for dårlig sikret.

– Trafikken er stor, fortau enten mangler eller er for smale. Mange bilister holder for høy fart, fordi de bruker vårt nærområde til gjennomkjøring og som en snarvei når de har det travelt. De tar seg ikke tid til å kjøre normalt dersom det er kø på hovedveiene, de som er dimensjonert og sikret for å tåle en stor trafikkbelastning. Veinettet her tåler det ikke, sier Bruusgaard, som har bodd i Stasjonsveien i en mannsalder. Nå er han glad for at det i forrige uke ble lagt en fartshump rett utenfor porten der han selv bor!

Rett og slett veldig fornøyd

Trafikkutfordringene til tross; Slemdal skole har blitt et praktanlegg. Gamle fredede bygg er tatt vare på ved siden av moderne bygg med det beste en moderne skole kan by på.



– Ja, hvis vi skal si noe overordnet, er jeg er rett og slett veldig godt fornøyd med skolen, som nå tar i mot 24 skoleklasser til skolestart, sier Kjesbu.

