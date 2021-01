«Jeg forsikret ungdommen om at det er mange mange mange som er glad i han»

«Politiets operasjonssentral fikk melding om at en ungdom ønsket å ta sitt eget liv. Han hadde uttrykt det til venner, og de var redde og engstelige,» skriver politiet på Facebook torsdag morgen.

Publisert: 14.01.2021 kl 08:55

OSLO VEST: Det er Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon som har lagt ut et innlegg på sin Facebook-side torsdag. Her skriver de at at de i det siste har sett flere tilfeller som omhandler ungdom som opplever utenforskap, ensomhet og isolasjon.

Her beskriver avsnittet et tilfelle der de fikk melding om at en ungdom ønsket å ta sitt eget liv:



«Alle sammen! - viktig melding! Kast lys i mørket! Hver morgen ser vi gjennom loggene fra det siste døgnet. Forebyggende enhet ser naturligvis ekstra nøye etter ungdom og ungdomsrelaterte saker. I den siste tiden har vi registrert flere logger som minner om fortellingen under. Vi vet ikke pr. nå om det er en reel økning, men vi kjenner en bekymring. La oss derfor snakke om det. La oss kaste lys i mørket. Politiets operasjonssentral fikk melding om at en ungdom ønsket å ta sitt eget liv. Han hadde uttrykt det til venner, og de var redde og engstelige. Ungdommen ville i utgangspunktet ikke oppgi hvor han var, men han var ute og alene. Etter noe politiarbeid fikk vi kontakt med han, og gjorde en avtale om møtepunkt. Kort tid etter kom en flott ungdom gående mot politibilen. Jeg åpnet armene og fikk en sterk omfavnelse. Vi ble stående slik en stund. Jeg slet med å holde tårene tilbake, og forsikret ungdommen om at det er mange mange mange som er glad i han, og som bryr seg. Etter en lang prat snakket jeg deretter med hans mor. To dager etter hendelsen ringte jeg for å snakke med mammaen på nytt. Hun beskrev en vanskelig situasjon. Ungdommen hadde opplevd mye utenforskap og ensomhet siden overgangen fra ungdomsskolen til videregående. Mange har funnet nye venner og bekjente. Han opplevde seg som mislykket og alene. Spesielt vanskelig i helgene. Snapper og informasjon fra sosiale medier gjorde han smertelig klar over sin ensomhet. I tillegg til manglende mestring på en krevende skolearena. Nå har flere tidligere venner samlet seg rundt han. Mammaen ønsker at vi skal snakke om dette. Gutta sliter også med disse tingene. Denne flotte gutten var heldigvis åpen og ærlig. Mammaen ønsker at denne historien skal fortelles, og at temaet blir diskutert. Hva kan vi konkret gjøre for å forebygge utenforskap? Vi vet at utenforskap, ensomhet og isolasjon er arnested til mye vondt. Manglende sosial fungering, manglende deltakelse i arbeidslivet, ekstremisme og andre konsekvenser. Flere arbeider i dag med temaet. Vi henvender oss nå til dere foreldre. Snakk med ungdommen om dette. Snakk om hva alle og en hver kan gjøre for å inkludere. Hvis ungdommen selv isolerer seg, snakk om det. Kast lys på det! Kontakt skole, foreldre, helsesøster og andre. Sammen blir vi sterkere. Avsnitt for kriminalitetsforebygging, Enhet Vest»

