Da Norge stengte ned i mars i fjor, tenkte Marie Rasmussen: Hva nå? Hvordan finne noe å drive med når det meste var stengt, og sosial aktivitet ble begrenset?

Publisert: 15.02.2021 kl 08:45

BESTUMKILEN: Det er minus 14 i luften, og minus fire i vannet. Klokka er 06.50, og det er klart for dagens kick for de syv damene som kaller seg Bestum Polar Bears. Praten går intenst, og bryter morgenstillheten i Bestumkilen.

Avbrekk i korona-hverdagen

Det var i april, da det begynte å gå opp for folk flest at korona ville forandre hverdagen vår i lang tid, at Marie Rasmussen fikk ideen om å prøve seg som isbader.

– Noe måte jeg jo finne på, som kunne gi litt energi i hverdagen. Jeg følte meg litt gal, der jeg sto alene og kledde av meg i kulda, og jeg må innrømme at jeg spurte meg selv hva det var jeg drev med, sier Marie. Men Ryktet spredde seg i nabolaget, og ettersom det var flere som ønsket et sosialt avbrekk fra hjemmekontoret, var de snart en liten gjeng amatør-isbadere, som møttes hver morgen.

– Blir litt avhengig

– Jeg har aldri likt å bade med mindre det er 25 grader i vannet, sier Karin Styrmoe, men som hang seg på, mest for det sosiale, og tok sitt første isbad 21. april 2020. Siden har hun bare fortsatt.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli isbader. Men det er noe med kicket og det sosiale, praten og felleskapet. Du blir litt avhengig.



Det er det mange isbadere sier; de blir avhengige av kicket det gir. Når man kommer opp av vannet etter isbading, vil man oppleve at blodet igjen strømmer rundt i kroppen, og for mange kan dette oppleves som en god og varm lykkefølelse. Dette skyldes blant annet at blodet igjen strømmer ut i kroppen, og samtidig vil man få økt nivå av endorfiner. Disse kan bidra til lykkefølelse mange opplever ved å komme opp av det kalde vannet.

Kontroll mellom isflakene

Én etter én tar Polar Bear-damene av seg boblejakker og vinterstøvler, og står der i badedrakt, med rim rundt føttene. Ingen hyler og skriker, men går målbevisst bort til bryggekanten og ned i det mørke vannet. De har blitt en rutinert gjeng.

At Marie er den tøffeste, er alle enige om. Det er hun som dukker nedi med hodet, som svømmer mellom isflak og som er lengst uti.

– Jeg har lært meg at det handler om å puste og beholde roen. Da kan du svømme ganske lenge. For meg gir det en skikkelig mestringsfølelse å kunne kontrollere pusten, og kjenne at jeg kan svømme rolig selv om det er iskaldt.

Sunt eller galskap?

Bestum Polar Bears, er ikke de eneste som har blitt hekta på vinterbading. I Oslo ga alle badstuflåtene som dukket opp, isbading et oppsving. Det er ikke lenger overraskende å se folk i badedrakt i januar.

Men er det sunt? Forskerne strides. For mennesker med hjertesykdom, er ikke iskalde sjokk å anbefale. Men andre kan vinterbading være godt for kropp og sjel. Studier har vist at isbading kan ha en positiv effekt mot depresjon.



En finsk studie, publisert i International Journal of Circumpolar Health, viser at vinterbadere opplever betydelig mindre stress og tretthet, enn de som ikke bader. I tillegg bedrer både humør og hukommelse seg. De får også færre luftveisinfeksjoner. Studier viser også at å svømme i kaldt vann kan hjelpe mot depresjon.

Varig effekt

– Dette har først og fremst vært et koronatiltak, sier Marie Rasmussen.

– Nå har vi blitt en gjeng som har det hyggelig sammen, og som trives veldig godt med dette faste innslaget i hverdagen.



Badet er over, og hjemmekontorene venter. Polarbjørnene går hver til sitt.

– Jeg gruer meg litt til det blir sommer, sier polarbjørn Hilde Mjønes-Nielsen. – Du får jo ikke det samme kicket av å bade når det er 19 grader i vannet.