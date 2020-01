Hun startet som kontorassistent og endte opp som ambassadør. Snart går hun av med pensjon, men helt pensjonist ønsker hun ikke å bli.

Publisert: 17.01.2020 kl 07:55

HOFF: I brevet til Akerspostens lesere lurer Vibeke Lilloe på om det fins en jobb der ute for henne. Her er brevet:

68 år ung kvinne blir pensjonist 1. april – nesten aprilsnarr, føler jeg! For egentlig synes jeg det er for tidlig å legge inn arbeidsårene. Jeg føler jeg har mer igjen å gi i arbeidslivet, men har ikke sett noe til de insentivene man hører om – for å få folk til å stå lenger i jobb. Men jeg gir ikke opp så lett. Tar skjeen i egen hånd og skriver derfor dette innlegget i Akersposten. Det jeg ønsker meg er en halvdags/deltids jobb. Jeg er svært fleksibel og åpen for ulike typer arbeid, er nærmest altetende i så måte. Om Lilly, min lille hund, kunne få være med på jobb – ville det være flott, men ikke noe krav. Om meg selv skal sies at jeg har jobbet hele 43 år i Norges utenrikstjeneste. De årene har vært fantastiske med tjeneste både hjemme i Utenriksdepartementet i Oslo og i åtte land på fire kontinenter; Kenya, Ungarn, Filippinene, Tanzania, Skotland, Nord-Makedonia, Brasil og Bosnia og Hercegovina. Jeg begynte som kontorassistent og sluttet som ambassadør. Min karriere har vært spennende og allsidig, alt fra å bistå nordmenn som har kommet i problemer utenlands, skrive politiske rapporter og representere Norge i ulike sammenhenger. Jeg har fått sett mye av verden og er utrolig takknemlig for den jobben jeg har hatt i så mange år. Om noen ble spurt om hvordan jeg var som person, håper og tror jeg svaret ville være at jeg er positiv og initiativrik – med motto om ikke å utsette til i morgen det som kan gjøres i dag. Fremdeles fleksibel og tilpasningsdyktig, og ekstremt morgenfugl. Skriver raskt på pc, er regnskapskyndig, har godt humør, mye omsorg for andre, er ordensmenneske, er god til å strikke, liker å være ute i skog og mark, og mye mer som jeg kan fortelle om i et evt. intervju. Hva er det så jeg ønsker meg på veien videre, etter UD-jobben? Jeg ønsker meg å kunne få bidra til samfunnet i lønnet arbeid i en halvdags/deltidsjobb i hvert fall et par år til. Hva det skulle være, vet jeg ikke helt, jeg er som sagt åpen for mangt. Mitt erfaringsgrunnlag er svært bredt etter 43 år i hjemme- og utenlandstjeneste. Jeg er nærmest litt som poteten – kan brukes til det meste. CV kan fås ved henvendelse. Så venter jeg i spenning – på å få høre om mitt ønske vil gå i oppfyllelse. Vibeke Lilloe

Hoff

