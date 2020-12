– Jeg får betalt i glede

– Jeg blir oppriktig rørt. Det er mye følelser, sa ildsjelprisvinneren Rune Lorenzen, som sammen med Røa IL fikk pris onsdag.

Publisert: 09.12.2020 kl 16:30

RØA: Røa ildsjelpris deles når det drar seg mot jul, og det har skjedd årlig siden 2010. Bak prisen står aktører i nærmiljøet; Røa Vel, Røa menighet, Røa Lions, handelsstanden på Røa, Røa IL og Akersposten.

Mange forslag

Hvert år ber Akersposten sine lesere komme med forslag til hvem som fortjener årets Røa-ildsjelpris, og det har aldri kommet inn så mange gode forslag som i år. Juryen jobbet lenge og vel før to kandidater sto igjen på listen.

Denne gang valgte juryen å gi prisen til både en person og en forening, og leder i langrennsgruppa i Røa IL, Rune Lorenzen, ble nok litt overrasket over at møtet han var innkalt til på Miso Café onsdag skulle inneholde en slik hedersbevisning.

Fra juryens begrunnelse for hvorfor nettopp Lorenzen fortjener ildsjelprisen for 2020, leser vi blant annet:



«Vi leser og hører om at langrennssporten sliter med rekrutteringen rundt omkring, men sånn er det ikke her i strøket. Bare i høst går det rykter om 80-90 nye, unge langrennsrekrutter i 2013-kullet, og det er flere årsaker til denne suksessen. Én av årsakene finner vi på Voksenjordet, der langrennsgruppa med Rune i spissen, har klart å gjøre et litt kjedelig jorde om til en ellevill snøpark i løpet av de siste tre-fire årene. Med vannanlegg som forer to flotte, nye snøkanoner, løypemaskin og til og lyskastere rundt hele området, har dere skapt et anlegg som er ideelt til trening for små og store, i små eler store grupper, organisert eller helt på sparket. Noe som er helt unikt med Røa Snøpark, er at det er blitt et anlegg som ikke bare kan brukes a Røa IL, men også av naboklubbene til trening, og av hvem som helst som ønsker å gå på ski eller leke seg på ski. Med Røa Snøpark har Røa-folket fått et kortreist anlegg som er langt mer snøsikkert gjennom hele vinteren enn marka er ellers, og det takker vi deg – og alle de du får med deg i langrennsgruppa – for, Rune.»

Medvinner

Det var altså ikke bare langrennssjefen i Røa IL som fikk Røa ildsjelpris onsdag. Hele Røa IL fikk også pris.

Fra juryens begrunnelse leser vi:



«Røa IL ble også foreslått av flere til årets Røa-ildsjelpris. Nå er ikke ildsjelprisen først og fremst en hedersbevisning som gis for lang og tro tjeneste, men det er naturligvis ekstra hyggelig å gi idrettslaget vårt litt heder i et rundt år. Da juryen diskuterte de ulike forslagene, ble Røa IL nevnt som spesielt viktig i et år da så mye har vært annerledes, vanskelig og tidvis nedstengt. I noen uker på våren var det nærmest dødt også på Røabanen, men det gikk heldigvis fort over, og barn, ungdom og aktive voksne var snart i gang igjen. Da samfunnet gradvis åpnet opp igjen, satte både store og små, både på og ved siden av banene, ekstra stor pris på aktivitetstilbudet i Røa IL.»

(Saken fortsetter under bildet.)

Jarle Johansen (t.v), Røa Torg, delte ut Røa ildsjelpris. Kathrine Godager mottok på vegne av Røa IL, og Rune Lorenzen mottok prisen på vegne av seg selv. Foto: Fredrik Eckhoff

Rørt prismottaker

– Jeg blir oppriktig rørt. Det er mye følelser, sa prisvinner Rune Lorenzen etter at han hadde mottatt statuetten som er lagd av gullsmed Kjell Fornebo hos Røa Gullsmed.

– Frivillighet gir meg veldig mye. Det gir meg utrolig mye å ha med så hyggelige mennesker å gjøre, sa Lorenzen, og fortsatte: – Vi jobber mot et felles mål, og barna rundt oss ser at det faktisk er mulig å få til ting når man jobber for det, og man behøver ikke å få betalt.



Han viste til barn ned i 7-8-årsalderen som spør ham om hvor mye han får betalt for innsatsen han legger ned.

– Jeg sier at jeg får ikke betalt noen ting i utgangspunktet, men jeg får betalt i glede og det å kjenne deg og gi deg det anlegget her når jeg går av. Så kanskje du blir leder av Røa Langrenn en dag og kan vise dine barn igjen det å gå på ski og ha det gøy.

Prisvinneren poengterte at de er et stort team som jobber sammen, både administrasjonen i Røa IL og de mange andre frivillige som gjør en stor innsats både dag og natt for å legge til rette for skiaktivitet på Voksenjordet og inne på anlegget i Sørkedalen.

– Sammen er vi sinnsykt mange. Det er mammaer og pappaer fra hele Vestre Aker, sa han og fortalte om ukens høydepunkt på høsten og vinteren, mandagene på Voksenjordet.



– De er på trening hver eneste mandag, disse yngste barna, og har det gøy sammen. De smiler fra øre til øre. Å gå opp på Voksenjordet, og se utover de 200 til 250 som er der, det gir ståpels og tårer i øyekroken. Det er helt utrolig, sa han.

– Veldig hyggelig

Det var styreleder i Røa IL, Katrhine «Goda» Godager, som tok i mot Røa ildsjelpris på vegne av idrettslaget, og hun tok opp den helt spesielle situasjon idrettslaget og medlemmene har vært i i 2020, med hel og delvis nedstenging i uker og måneder.

– Og så kommer ofte noe positiv ut av sånne ting også. Mange fikk føle på det savnet da plutselig idretten ikke var der, det tror jeg har satt i gang en refleksjon. Barna har merket det, at det er kjedelig uten idretten. De voksne sier også at «først nå har jeg tenkt på hvor mye av mitt sosiale liv som faktisk skjer på fotballbanen eller i langrennsløypa eller på bandybanen eller på sykkel. Vi tar det litt for gitt at vi møter folk, sa

– Å høre at vi har betydd noe i hverdagen for folk, det er veldig hyggelig. Det er det vi ønsker, og det forsterkes kanskje i en pandemi som har vært helt uvirkelig. Tusen takk for anerkjennelsen av Røa IL, og tusen takk for anerkjennelsen av Rune!