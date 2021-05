– Jeg er veldig glad for at det går mot åpning av seniorsentrene, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Bydel Ullern og legger til at dette er virkelig et etterlengtet lysglimt.

Publisert: 08.05.2021 kl 06:48

BYDEL ULLERN: – Det er så bra at både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter nå har større forutsigbarhet i arbeidet som gjøres med å planlegge og legge til rette for høstens aktiviteter, fortsetter Pedersen, men legger til at all gjenåpning av samfunnet henger nøye sammen med hvilket smittetrykk det er og om det eventuelt kommer nye virusvarianter til landet – noen vi ikke kjenner fra før eller hvor vaksinen ikke hjelper.

– Det var gledelig å høre dagens positive nyhet fra byrådet, sier Pedersen. Han er glad for at Kafé Ullern på Kultursenteret på Lilleaker, har vært åpent noen timer om hverdagene.



– Kafeen er et trivelig sted hvor folk hele tiden har kunnet stikke innom for en prat, kaffe og noe å bite i, sier Pedersen. For mange har denne muligheten for sosial kontakt vært viktig når det meste ellers har vært stengt.

– Ikke minst under en slik pandemi som nå har rammet oss, sier Pedersen og legger til at for bydelen har det vært av betydning å kunne gi dette tilbudet til den eldre garde.

Lettelser for vaksinerte

– At det nå kommer lettelser for dem som er vaksinerte, gjør at vi nå beveger oss inn i åpnere landskap, sier Pedersen.

Personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og fram til femten uker etterpå. Fra i dag kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Også personer som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene, får de samme lettelsene.

På onsdagens pressekonferanse sa statsminister Erna Solberg:

– Vi er på vei til en litt friere hverdag. I dag sørger vi for at alle de 1,4 millioner personene som har fått minst én vaksinedose får de samme lettelsene. Dette vil også gjelde de som har hatt covid-19 de siste seks månedene.

De beskyttede

Følgende grupper blir heretter definert som «beskyttet», og får lettelser i private sammenhenger:



Personer som er fullvaksinert.

Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.

Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Ikke telle med

– Det at en ikke lenger trenger å telle med de som er beskyttet, kommer til å bety mye, sier Carl Oscar Pedersen. De beskyttede blir regnet som en del av husstanden.

Det må ikke være flere besøkende enn at det er mulig for ubeskyttede besøkende å holde avstand til andre ubeskyttede. Alle som er beskyttet må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppen de ikke bor med.

Fra og med tirsdag 4. mai har fullvaksinerte unntak fra smittekarantene, mens de som er vaksinert med én dose kan få unntak dersom de tester seg. Det gis ingen unntak for innreisekarantene.

Kan bli smittet

Det er mulig å bli smittet selv om en er vaksinert. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Dette gjelder selv om en ikke merker at en er smittet.

Når en er ute blant folk, kan en ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det fortsatt er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet - og smitte andre - er råd og regler de samme for beskyttede personer som for ubeskyttede i det offentlige rom.