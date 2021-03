Det ble nei til sykkelvei

Det er ingen grunn til å tro at det vil bli en sykkelvei på den 8,4 kilometer lange strekningen i Sørkedalen i fremtiden.

Publisert: 11.03.2021 kl 14:24

SØRKEDALEN: Akersposten skrev om saken hvor sykkelvei i Sørkedalen sto på dagsorden.

Hvorfor ikke starte?

Avstemningen i Miljø- og samferdselsutvalget viser at når saken kommer til bystyret, så vil saken forsvinne inn i «evigheten». Høyre og Frps forslag om å starte et reguleringsarbeid, fikk bare forslagstillers stemmer. MDG, Ap, SV og Venstre stemte imot.

- Jeg er skuffet over at dette ikke ble vedtatt. Det ble argumentert for at det vil bli for dyrt å anlegge sykkelvei i Sørkedalen og at det er en vanskelig reguleringsprosess i og med at det er snakk om tiltak i Marka. Det skulle ikke være til hinder for å starte arbeidet med en reguleringsprosess som vil avdekke hvilke problemer man står overfor og hvilke muligheter som er til stede, sier nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget, Nicolai Øyen Langfeldt (H).

Miljøverndepartementet sa ja

Allerede i 2011 ga Miljøverndepartementetetter etter tilråding fra Fylkesmannen, klarsignal for å starte et reguleringsarbeid, med utgangspunkt i utvidet veiskulder. Departementet skriver:

Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Bymiljøetaten også

Langfeldt viser til at Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken har økende biltrafikk, ikke minst tungtrafikk, blandet med en rekke ulike myke trafikanter som bruker denne veien i Marka til fritid, trening og rekreasjon. Bymiljøetaten har anbefalt utvidet veiskulder understreker at et slikt tiltak vil trygge de myke trafikantene og stipulerer at antall syklister vil øke med 30 prosent.

- Det er mye som taler for at det må komme en form for sykkelvei i Sørkedalen. Ikke minst når man ser til Oslostandarden for sykkeltilrettelegging og gate- og veinormalen til Oslo kommune. Bymiljøetaten sier da også på den bakgrunn at Sørkedalsveien burde vært tilrettelagt for myke trafikanter. Trafikken øker og med det er risikoen for nye ulykker også økende. Vi ser at byrådet bygger sykkelveier i ekspressfart i andre deler av byen, også der hvor lokalmiljøet protesterer. Langbølgen med sine 1,5 kilometer er et eksempel på det, sier Langfeldt, som vil jobbe videre med saken frem til bystyremøtet.

Bymiljøetaten KVU 2018: Det skal i henhold til Gate- og veinormalen for Oslo kommune tilrettelegges for myke trafikanter dersom ÅDT er høyere enn 1 000 og potensialet for gående og syklende er høyere enn 50 per dag eller veien er en skolevei.

I Sørkedalen mellom Peder Ankers plass og Skansebakken er det mellom 300 til 800 syklister og 70 rulleskiløpere som benytter veien per dag i sommerhalvåret. På turveien mellom Bogstad gård er det registrert ca. 400 fotgjengere. ÅDT varierer mellom 1 900 og 3 000 med trafikktopper opp mot 5 200 kjøretøy per dag. Deler av strekningen er også skolevei. Med andre ord er det behov for tiltak i dagens situasjon.

