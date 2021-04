Her smilte Gunnar, men nå er han «sint som et lemen»

– Jeg regner med et tap på rundt en million kroner på de tre månedene jeg har vært nødt til å holde stengt. Det verste er jo at det ikke synes å ha hatt noen effekt å holde varehandel stengt, sier Gunnar Cedergren hos EliteFoto på CC Vest.

Publisert: 30.04.2021 kl 10:15

LILLEAKER: Mye spenning har vært knyttet til byrådsleder Raymond Johansens budskap om «gjenåpning av Oslo» denne uken. Ikke minst på CC Vest, som er det største kjøpesenteret i vår del av byen med sine 90 butikker.

23. januar ble det meste stengt. Og det er det fortsatt, tre måneder senere. Gunnar Cedergren på fotobutikken EliteFoto reagerer sterkt.

– Jeg er sint som et lemen! sier han til Akersposten.

Milliontap

– Jeg regner med et tap på rundt en million kroner på de tre månedene jeg har vært nødt til å holde stengt. Det verste er jo at det ikke synes å ha hatt noen effekt å holde varehandel stengt. Smitten skjøt skjøt jo i været i denne perioden. Først i det siste har det begynt å gå nedover, men likevel må vi holde stengt. Hvordan det er mulig for Oslo kommune å tillate 10 gjester i i hjemmet når myndighetene sier nei, er for meg ubegripelig. Det er jo nettopp i hjemmet at de fleste blir smittet.

– Byrådet synes ikke å ha respekt for arbeidsplasser. Vi har dessuten vist at vi har vært flinke til å innføre og overholde smitteverntiltak. Akersposten skrev jo også nylig at det ikke har vært et eneste smittetilfelle blant 260 ansatte på Meny og Vinmonopolet under pandmien. Det tyder jo på at det er lite smitte på kjøpesenteret, sier Cedergren som nå også har mistet «klikk og hent»-omsetningen i sin butikk. Det skjedde da Bærum åpnet opp fra mandag denne uken.

CC Vest-håp

Markedsdirektør Herman Dyrø i CC Vests eier, Mustad Eiendom, sier det slik:

– Nå håper vi virkelig at det er butikkenes tur til å åpne når byrådet skal ha sitt møte førstkommende torsdag. Til tross for et svært lavt smittetrykk gjennom nær sagt hele pandemien i bydelen de fleste av våre kunder bor i, og smitterverntiltakene våre som har vært langt utover det påkrevde, har vi måttet holde stengt siden 23. januar. Oslo-folk strømmer nå til Bærum for å handle, og jeg håper kommunens smittevernteam følger med på hvilke høye konsentrasjoner av folk dette skaper på sentre som Fornebu S og Sandvika, sier Dyrø til Akersposten.

– Det hevdes at åpne kjøpesentre skaper uønsket økt mobilitet i samfunnet?



– Ja, dette har blant andre Bent Høie hevdet. – Men det stemmer jo ikke. Det er riktig at åpne kjøpesentre medfører at folk beveger seg mer i sitt lokale område, men undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt støtter opp under det vi som har jobbet med kjøpesentre har visst i flere år – at kjøpesentre i Oslo har en ekstremt lokal kundegruppe. Det enkle prinsippet er at folk kjører eller beveger seg ikke lenger enn de må. Det innebærer at folk ikke kjører forbi et nærhandelssenter eller kjøpesenter for å komme til et annet kjøpesenter med mindre det er en veldig god grunn for det. Og det er det sjelden, sier han.

– De fleste sentrene har det folk trenger – slik fungerer markedet. Derfor er kjøpesentre i Oslo som nærsentre å regne – også de største. Fordi alle kjøpesentre i Oslo ligger tett som hagl i praksis er de nærsentre – ikke destinasjoner. IKEA og andre varehus, ja – kanskje. Det er noe annet om man er et mer ruralt kjøpesenter som Fagernes og Mosjøen, som tiltrekker kunder fra en større region, sier Herman Dyrø.

Torsdag i neste uke er det varslet nye signaler fra Rådhuset. Nok en gang venter varehandelen i Oslo i spenning.



