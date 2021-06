«Jeg er så glad for å se ditt ansikt!»

Vi er i ferd med å få friheten tilbake, men hva innebærer det? Det handler ikke om at vi kan gjøre som vi vil. Det er å ta inn over oss at du og jeg er ansvarlige mennesker.

Publisert: 21.06.2021 kl 10:33

Vi får tilbake friheten til å gjøre valg til beste for meg og mine medmennesker. I disse valgtider oppdager vi at vi ikke enes om hva som er den riktige veien framover. Men, vi har frihet til å kjempe for det vi mener og tror på.

Vi kan igjen begynne å se ansikter. De som nå har vært skjult bak masker. Selv er jeg blant dem som synes det er viktig å se hele ansiktet. Det gjør noe med meg når ansikter skjules – det påvirker samspillet og fellesskapet. Når en snakker, er hele ansiktet og kroppen en del av budskapet, på samme måte som tonefallet er det. Ord alene sier ikke alt. Kun blikk og ord, er ikke godt nok. Ansiktsmimikken er noe særegent for mennesket. Jeg er glad for at jeg igjen kan møte ansikter og ikke bare øyne. Møtet med mine medborgeres ansikt er en forutsetning for at jeg skal oppleve hva det vil si å være et menneske.

Vi har brukt munnbind av smitte-faglige hensyn. Men dette pålegget har også psykologiske og sosiale konsekvenser. Det virker inn på folkehelsen. Over tid vil et samfunn ta preg av at ansikter forsvinner fra det offentlige rom. Blikk og smil blir ikke lenger utvekslet. Hvem ser et smil bak en maske? Hvordan skal en kunne fange opp de ørsmå – men helt avgjørende – bevegelsene som er med på å skape det særegne menneskelige fellesskapet?

Barn er særlig utsatt – spesielt de minste. De er helt avhengig av full tilgang til et ansikt for å se, forstå og delta i samspill med andre. Et tildekket ansikt kan påvirke læring, kommunikasjon og evnen til å forstå andres følelser – altså selve sosialiseringsprosessen. Blikk forstås ikke om vi ikke samtidig ser hele ansiktet.

Eldre barn og ungdommer berøres også fordi læring, kommunikasjon og evnen til å forstå andres følelser blir vanskeligere om en ikke kan benytte seg av hele det følelsesregisteret som et synlig ansikt har. Hvordan utvikle empati om det ikke er mulig å gi lidelsen et ansikt?

Ansiktene våre er med på å bekrefte andre – og også selv å bli bekreftet - og er et viktig ledd i den etiske utformingen av våre liv. Munnbindene frarøver oss dette kompasset som har til formål å si noe om hvordan en bør handle, samt å forstå handlinger og konsekvenser av det vi gjør. Det må være lov å stille spørsmålet: Vil et samfunn av ansiktsløse mennesker, skape et samfunn av ansvarsløse mennesker?

Bjørg Duve

journalist