– Med mørketid, mye regn og etter hvert glatt på veier og fortau, blir dette enda verre, sier seniorveileder Mari Bilben. Men hel nedstenging av seniorsentrene, slik det var i våres, ser det ikke ut til å bli.

Publisert: 30.10.2020 kl 08:35

BYDEL ULLERN: Pandemien med nye og strenge restriksjoner er ikke akkurat det beste man tar med seg inn i mørketiden. I bydel Ullern er man bekymret for alle sine eldre i disse dager, og seniorveileder Mari Bilben tror høst og vinter kan bli en spesielt stor utfordring for mange.

– Men vi ruster oss til å bistå etter beste evne, sier Bilben til Akersposten.

Vi treffer henne på Stoppestedet på Lilleaker, som er et viktig treffpunkt for mange av Ullerns eldre på samme måte som aktivitetssenteret på Skøyen. Her møter vi også kulturleder Nina Sivertsen og daglig leder Runa Granlund.



De er alle bekymret for hva som skjer i den mørke årstiden som er i sin første fase.

– Jeg er redd vi står overfor større utfordringer denne gangen enn ved første bølge i våres. Det er mange som bærer preg av at de fortsatt ikke er kommet seg helt over den forrige lock down med stengte aktiviteter, restriksjoner og tilbud som rammet mange eldre i en sårbar situasjon.

– Hvordan møter dere dette?



– Vi har hatt dette opp i et nettverk som består av seniorveiledere ledet av helseetaten senest i forrige uke, og hvor vi på en måte identifiserte en utfordring og hvor vi satte fokus på relevante måter å bidra til å lette situasjonen for folk.

– Hva gjør dere?



– Vi har jo nå en viss erfaring fra forrige gang. Når det meste blir stengt, er det ikke alltid lett å tilby noe som passer for de eldre. Forrige gang snudde for eksempel Ullern frivillighetssentral seg rundt, og i stedet for besøksvenntjeneste begynte som telefonvenner. De tilbød å handle mat for eksempel til eldre som ikke hadde familie eller andre som kunne bistå. Vi vil også kontakte alle som fyller 77 år, og orientere om de tilbud og den hjelp man kan få gjennom oss, sier Bilben.

– Forrige gang opplevde vi at folk stort sett tok godt vare på hverandre, og det håper vi skjer denne gangen også. Vi er i alle fall veldig oppmerksom på de problemene mange eldre enslige har. Noen tar kanskje relativt lett på pandemien, mens mange andre er kjemperedde. De tør rett og slett ikke bevege seg utendørs selv om de rent fysisk er i stand til det, sier Bilben og legger til: – Og med mørketid, mye regn og etter hvert glatt på veier og fortau, blir dette enda verre.

Helt stengt?

– I en periode i våres var Stoppestedet helt stengt. Vil det kunne skje igjen?



– Jeg tror det sitter langt inne å stenge her helt ned, sier Mari Bilben og får nikkende bekreftelser fra Runa Granlund og Nina Sivertsen.

– Vi har nå innført begrensninger i antall besøkende inne i kaféen til 18. Det vil si at vi kan ha to ansatte slik at vi ikke overskrider 20 personer, som jo nå er en grense, sier Granlund. – Men utover det vil vi ha «business as usual».



– Stoppestedet og Skøyen aktivitetssenter er kjempeviktige arenaer for alle over 60 år. Det er steder for aktivitet og for sosial kontakt – noe som er spesielt viktig akkurat nå inn i høst- og vintermørket, sier Bilben og legger til: – Stoppestedet og tilsvarende aktivitetssenter på Skøyen er uansett kanskje noen av de tryggeste stedene å være. Her er det på dagtid bare eldre og godt voksne, og vi vet jo at for tiden er det veldig liten smitte i denne aldersgruppen.

– Men de faste foredragene våre – som MandagsSTOPPEN og onsdags-foredragene våre, er vi redd vi ikke klarer å opprettholde fremover. Vi ser at det er færre som møter opp enn normalt, og at dette kanskje forsterker seg. Det koster oss en del å holde disse foredragene, og når vi dessuten kan ha maks 20 til stede, ja, så er det dessverre en stor mulighet for at vi må avlyse for en periode, sier Nina Sivertsen, men legger til at Wolfgang Plagge kan du i et hvert fall møte førstkommende onsdag som planlagt.

De tre avslutter likevel med optimisme: – Alt blir bra til slutt, smiler de, som alle har viktige oppgaver i det som vil kunne bli en mye mørkere og vanskeligere høst og vinter enn normalt.