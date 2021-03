«En 30-sone bør ikke strekke seg lenger enn 800 fra hovedveien ut av sonen,» skriver Bymiljøetaten. I Dalsveien er det en strekning på mer enn 1,3 kilometer uten at man blir minnet på at man befinner seg i en 30-sone. – Jeg er redd det ikke blir noen endring før vi får en alvorlig ulykke, sier en beboer.

SMESTAD/SLEMDAL: Dalsveien strekker seg fra brannstasjonen på Smestad og opp til Dagaliveien, og den krysser blant annet trafikkerte Stasjonsveien på veien. Mange bruker Dalsveien som gjennomfartsåre mellom Slemdal, Vinderen, Holmen og Smestad.

Dalsveien og tilstøtende sideveier fra starten ved Smestad brannstasjon og helt opp til Stasjonsveien er merket som 30-sone. Mange bilister kjører hele denne strekningen. Det er skiltet at man kjører inn i en 30-sone nede ved brannstasjonen og oppe ved Stasjonsveien. Mellom disse skiltene er Dalsveien 1,3 kilometer lang.

Bilister vet ikke?

Matthias Klaveness Saers bor med familie i Dalsveien. Han mener at mange kjører for fort i veien.

– Som småbarnsfar så synes jeg det er ubehagelig at mange bilister kjører fort i Dalsveien for så å bråbremse og skrape opp understellet på fartshumpene i veien, sier han.



– Noe av problemet er at det ikke finnes et eneste skilt som viser fartsgrense helt fra brannstasjonen og oppover, sier Klaveness Saers.

Akerspostens utsendte tok rusleturen fra brannstasjon og oppover. 30-sonen starter nederst, og den oppløses ikke før 1,3 kilometer lenger opp, ved Stasjonsveien.



Klaveness Saers forteller at det er blitt sendt utallige henvendelser til ulike etater om dette opp gjennom årene.

– Men ingenting skjer. Jeg er redd det ikke blir noen endring før vi får en alvorlig påkjøring, og det er det ingen som ønsker, sier han.

Ikke mer enn 800 meter uten påminnelse

Liknende utfordringer slet beboere i Ostadalsveien på Røa med i mange år. Her var det også en større 30-sone, der mange mente at en del bilister ikke fikk med seg at det var 30-grense i hele området.

Den gangen påpekte beboere at veien var så lang at det burde skiltes med 30-grense flere steder. Bymiljøetaten kom høst 2018 beboerne i møte og endret skiltingen. Nå er det en rekke påminnelser om 30-grense i Ostadalsveien og tilstøtende veier, og beboere mener at det bidro til å senke farten.



I Dalsveien er strekningen uten påminnelser om 30-grense enda lenger enn i Ostadalsveien. Akersposten har derfor kontaktet Bymiljøetaten med følgende spørsmål:

«Er det noen regler/retningslinjer for hvor lang en 30-sone kan være uten at man blir minnet om underveis at man er i en 30-sone?»



Pressekontakt Arve Rosland svarer at etaten følger retningslinjene i skiltnormalen til Statens vegvesen, N300.

– Ifølge denne må en 30-sone være avgrenset på en naturlig og oversiktlig måte slik at trafikantene kan orientere seg i forhold til sonegrensen. Videre bør en 30-sone ikke strekke seg lenger enn 800 meter fra hovedvegen ut av sonen. Det er ingen påminnelser underveis i en 30-sone, sier Rosland.



– Vi vil se på saken i Dalsveien og vurdere om det er nødvendig å gjennomføre endringer, sier han.

Dalsveien fra Smestad brannstasjon og oppover.

