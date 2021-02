Når Merete Sejersted Bødtker jobber, må hun ha god plass og et lokale som tåler en støyt. Nå håper den anerkjente kunstneren fra Sørkedalen at hun kan finne seg et atelier som ikke er veldig langt unna.

Publisert: 26.02.2021 kl 13:15

SØRKEDALEN: «Jeg er på desperat utkikk etter et verkstedlokale som egner seg til mitt bruk.»

Slik åpnet Merete Sejersted Bødtker sin henvendelse til Akersposten, og dette måtte vi naturligvis finne ut mer om. Sejersted Bødtker er en erfaren og anerkjent billedhugger, som står bak mange flotte verk. I det siste har hun for eksempel jobbet med en statue av langrennslegenden Ingrid Wigernæs, nylig har hun lagd en skulptur av operasanger Aase Nordmo Løvberg.

Et monument over Haldis Moren Vesaas står hun også bak, og andre kjente verker er byster av Olav Selvaag og Per Sivle.

Jobben med lyrikeren Haldis Moren Vesaas trekker hun frem som spesielt spennende. Nå står det en byste i Trysil, og selve skulpturen står ved rådhuset i Åmot.



– Å lage portretter av folk som ikke lever lenger, er utfordrende. Jeg må lage dem ut fra fotografier og forsøke å fange en personlighet. Jeg må gå inn i det de skapte for å hente frem personen, sier Sejersted Bødtker.

Base i Sørkedalen

Siden 1991 har kunstneren bodd i Sørkedalen, med unntak av noen perioder i utlandet og i Trysil.

– Jeg har blant annet bodd på Sri Lanka og i USA, sier hun. Atelierer har hun hatt ulike steder, faktisk fem forskjellige på de siste ni årene.

Og når hun nå skal i gang med et nytt kunstprosjekt, er det tid for å finne et nytt sted å være.

– Hva er ditt neste prosjekt?



– Det kan jeg ikke si, det er hemmelig! smiler hun. – Men det er en stor oppgave jeg skal i gang med.

Aller helst vil hun finne et sted som ikke er altfor langt unna hjemmet i Sørkedalen. Et sted i Oslo vest eller Bærum hadde vært det aller beste.

– Hva kreves det av lokalet?



– Det må være minst 30 kvadratmeter stort og minst fire meter under taket. Gulvet må tåle at jeg jobber med mye vann, leire og gips. Og jeg må kunne komme til med en jekketralle. Og jeg må ha litt naturlig lys, sier hun.

Nå håper kunstneren fra Sørkedalen at det fins et lokale som egner seg ypperlig for henne ikke altfor langt unna, og at hun kan flytte inn med prosjektet sitt ganske raskt.



– Ellers må jeg vel flytte igjen, sier hun.

PS! Har du et tips om et lokale som kan passe, send epost til Akersposten (post@akersposten.no), så formidler vi kontakt.