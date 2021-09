Det er like før nå. Daglig leder Line Patricia Moreno viser oss inn til Lille Ager i Lilleakerveien. Det er like før hun kan åpne dørene til det som var Kaktus, men som nå er Lille Ager. Er du en av stamgjestene fra Kaktus-tiden, vil du se store endringer.

LILLEAKER: Lokalet er totalrenovert, og etter vår lille sniktitt sammen med Moreno er konkusjonen klar: Det er bare å glede seg til tirsdag når restauranten offisielt åpner sine dører.

– Jeg er kjempespent og gleder meg veldig, sier hun. – Vi har jobbet utrettelig gjennom flere måneder for å få Lille Ager til å bli et sted som fremstår nytt og moderne, men hvor sjelen i dette gamle bygget er beholdt.

– Husk at huset hvor vi holder til, skriver sin historie tilbake til 1897. Derfor var det veldig gøy å «hakke» seg inn til de originale mursteinsveggene. Vi synes dette skaper en veldig fin atmosfære her, smiler hun og legger til: – Med litt flaks så kanskje vi rekker å åpne litt tidligere enn tirsdag.



Gamle Kaktus gikk konkurs i mars, og mange var svært lei seg for å miste det lokale møtestedet. Ingen tvil om at Kaktus hadde mange venner og helt siden den mars-dagen har det vært et savn på Lilleaker og i hele Ullern – og enda lenger. Derfor var også gleden stor da det ble klart at det skulle komme en ny restaurant.

Nå kan daglig leder Line Moreno omsider åpne det som for mange vil føles som en virkelig gave til hele området.

– Vi ønsker jo at dette først og fremst skal være et treffpunkt for folk i området, et sted for det uformelle og hyggelige samværet rundt et godt måltid. Vi har hatt utallige forespørsler allerede – og daglig stikker folk hodet inn her og lurer på når vi åpner. Det er jo veldig hyggelig, smiler Line.

Tidligere Kaktus restaurant er blitt totalrenovert under Line Patricia Morenos ledelse. Senest tirsdag er det åpning for Lille Ager. Foto: Reidar Martinsen

– Oppussingen her er jo betydelig. Dette må ha kostet en god del?



– Ja, det har det. Hvor mye kan jeg ikke si, men husk at dette er et gammelt hus og mye måtte bare skiftes. Det gjelder for eksempel hele det elektriske anlegget. Det er klart at vi har støtt på noen utfordringer underveis, men jeg har aldri vært i tvil om at vi skulle komme i mål med dette til september.

– Hva slags mat vil man få på Lille Ager?



– Kort sagt europeisk, det vil si litt fra det italienske, litt fra det franske og litt fra det norske kjøkken - i tillegg til burgere og pizza. Pizzaovnen er underveis fra Italia, men noe forsinket så vi klarer ikke å by på pizza helt i starten – men vi regner med at det ikke skal gå så lang tid før den er på plass.

– Vanskelig å få tak i folk til kjøkken og servering?



– Det er ingen tvil om at det har vært vanskelig i bransjen i lengre tid på grunn av pandemien, så det har ikke vært bare enkelt – men nå har vi både kjøkkensjef, kokker og servitører på plass. Vi blir totalt cirka 10 – 12 personer.

– Vi vil jo også ha åpent for sluttede lag inne i vår baravdeling , eller arrangementslokale om man vil. Her regner jeg med at vi får plass til ca 50 personer. Vi har forøvrig allerede bestemt oss for å holde quiz her hver mandag, men ser også for oss andre typer arrangementer etter hvert, sier Line. To store TV-skjermer er også på plass.

Til uken lyser det altså igjen i vinduene i 1. etasje i Lilleakerveien 23. Ventetiden er over. Barnet er født. Lille Ager er navnet.

