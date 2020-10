Arbeidet med vannbehandlingsanlegget er i gang foran skolen, men det noe vesentlig som mangler mener den tidligere lederen av FAU ved Huseby skole.

Publisert: 07.10.2020 kl 08:08

HUSEBY: Vann- og avløpsetaten lovet at det aller første som skulle bli bygget var ny gangvei forbi riggområdet på Hundejordet.

- Jeg er kjempeskuffet over at løftet ikke blir holdt, sier Kristel Alstad-Evjen, som nå er FAU-representant ved Hovseter skole, etter å ha vært leder av FAU ved Huseby skole, i tiden hennes barn gikk der. Hun har i denne tiden vært aktiv i forbindelse med skolens forhandlinger rundt barnas sikkerhet knyttet til anleggsarbeidet.

Løftet fra VAV

Vi møtte Alstad-Evjen ved området som er stengt av foran Huseby skole, hvor arbeidet med omlegging og kulvert for gang- og sykkelvei ble satt i gang i høstferien. I forbindelse med et møte med representanter for Huseby skole i januar i år skriver VAV i sitt møtereferat:

Omlegging av gangsti over Hundejordet er det første som skjer, deretter omlegging av gang, og - og sykkelvei og påfølgende bygging av kulvert for planfri kryssing.

- Også i flere andre møter har etaten forsikret oss om at gangveien skulle komme først. Når vi kommer fra høstferie, er arbeidet med omlegging av gang- og sykkelvei uten varsel satt i gang. Da jeg satt i FAU på Huseby skole frem til sommeren, var det sikkerheten for barna som hadde førsteprioritet. I den sammenheng var det også viktig at når elevene ved Hovseter skole skulle flyttes over til FO-bygget, så skulle gangveien være opparbeidet, slik at disse elevene som går og sykler også har en trygg vei til skolen. Den gjørmete stien som fremdeles er åpen, er lite egnet for syklende og aller minst for dem som skal med barnevogn til barnehagen i FO-bygget. Ved mye nedbør er den ikke fremkommelig i det hele tatt, sier Alstad-Evjen.

NY TURVEI: Den nye gangveien skal gå langs gjerdet til riggområdet (rød markering). VAV vil anlegge en to meter bred tursti med fiberduk, bærelag og grusdekke - lyssatt og med vintervedlikehold. Ill.: VAV

Sykler i veibanen

Hun ser at en mange syklister nå bruker veien forbi anleggsområdet, i stedet for VAVs anbefalte, omlagte trase. Syklistene står og venter på å finne et smutthull i rushtrafikken.

- Når elevene på Hovseter skole som skal til den midlertidige skolen i FO-bygget ser alle de voksne som bruker veibanen, er det lite som skal til før de med ungdommelig overmot gjør det samme. Nå forlanger vi at gangveien forbi riggområdet opparbeides i henhold til løftene som er gitt. Sikkerheten for barna skal ha førsteprioritet, sier Alstad-Evjen.

VENTER PÅ SMUTTHULL: Syklister venter på en åpning i rushtrafikken. Mange bryr seg lite om VAVs alternative rute. En trafikkvakt er plassert ved stengselet. Foto: Vidar Bakken

Trafikkvakter

En annen ting som opptar henne, er løftet om at det skal komme trafikkvakter flere steder på skoleveien.

- Jeg har ikke sett trafikkvakter andre steder enn her hvor gang- og sykkelveien er sperret av. Hvor er vaktene som skal betjene krysset ved Ostadalsveien og krysset Stasjonsveien/Sørkedalsveien, spør hun.

Hun har sendt brev til VAV, hvor hun peker avtalene som er gjort i prosessen. Onsdag denne uken skal Hovseter skole med blant andre FAU i møte med VAV.

- Der vil vi ha konkrete svar på hvorfor inngåtte avtaler ikke er overholdt og vi vil forlange at tiltak umiddelbart blir satt i verk. Det eneste fornuftige nå er å åpne gang- og sykkelveien inntil ny gangvei over Hundejordet er på plass.

Spørsmål til VAV

Akersposten stilte følgende spørsmål til Vann- og avløpsetaten: Vann- og avløpsetaten har i flere sammenhenger lovet at det skal anlegges ny gangvei over Hundejordet før det blir startet opp arbeid med omlegging av gang- og sykkelvei og påfølgende bygging av kulvert for planfri kryssing foran Huseby skole. VAVs referat fra møte med representanter ved Huseby skole:

Omlegging av gangsti over Hundejordet er det første som skjer, deretter omlegging av gang- og sykkelvei og påfølgende bygging av kulvert for planfri kryssing. Nå er gang- og sykkelvei sperret av og arbeidet i gang og en del av rigg- og anleggsområdet gjerdet inn. Hva er årsaken til at gangveien over Hundejordet ikke er opparbeidet i henhold til planen? Gjennom møteinformasjon og i brev til Huseby skole står det: Under anleggsperioden vil Vann- og avløpsetaten ha trafikkvakter ved innkjøring til Husebyjordet, lyskrysset Sørkedalsveien/Husebyleiren, og i Ostadalsveien og for øvrig etter behov. Avklares i dialog med skolen. Hva er årsaken til at dette ikke er fulgt opp? Det er kun en vakt ved sperringen til gang- og sykkelveien.

GJERDET INN: En del av det planlagte riggområdet er foreløpig gjerdet inn med flyttbare gjerder. Foto: Vidar Bakken

Svar gitt Kristel Alstad-Evjen

Akersposten har ikke fått direkte svar på spørsmålene, men er bedt om å referere svar som VAV har gitt Kristel Alstad-Evjen på mail, som har stilt spørsmål ved manglende trafikksikkerhet og hvorfor den omtalte gangveien ikke er opparbeidet, samt mangel på trafikkvakter. Her er svaret som er gitt Alstad Evjen av kommunikasjonsleder Ny vannforsyning Oslo, Gro Haldis Elden:

Takk for spørsmål og tilbakemeldinger angående trafikksikkerhet. Her er en nærmere forklaring på hva som pågår ved Hundejordet nå. Arbeid med gang- og sykkelvei:

Det jobbes med å utvide og bygge om Sørkedalsveien for å lage innkjøring til Hundejordet, og planfri krysning for gang- og sykkelveien. Derfor er det redusert fremkommelighet på veistrekningen forbi jordet. Disse arbeidene er søkt om og godkjent. Bymiljøetaten som er veimyndighet, har også godkjent tilhørende skiltplan. De skiltede alternative rutene er vurdert som tryggere i samråd med Bymiljøetaten enn en midlertidig omlegging av den eksisterende gang- og sykkelveien, mens planfri krysning etableres. Vi følger de sikkerhetstiltakene som er gitt i vedtaket fra Bymiljøetaten. For at det skal være tryggest mulig for alle som beveger seg i området, anbefaler og oppfordrer vi til å bruke skiltet rute hvis man går eller sykler. Sti over Hundejordet:

Vi har i dag fått tillatelse til å starte med opparbeidelse av riggområde og omlegging av turstien. Det betyr at turstien vil bli stengt i en kortere periode av hensynet til sikkerheten til de gående inntil den er omlagt. Omleggingen av gang- og sykkelveien og omleggingen av gangstien er de første aktivitetene som skal skje.

Alle arbeidene vi gjør nå inngår i forberedelsene til å legge om turstien. Opparbeidelsen av en anleggsvei inn på jordet og noe forarbeider på jordet er en forutsetning for at vi skal kunne komme til, og gjennomføre omleggingen på en trygg måte. Med andre ord er arbeidet som nå pågår nødvendig også for omlegging av turstien. Det blir satt opp midlertidig sikring, men det permanente gjerdet rundt riggområdet vil ikke være på plass før stien er omlagt. Trafikkvakter:

Det har hele tiden vært sagt at trafikkvakter vil bli utplassert i tidsrom med mange skolebarn i området og at behovet vurderes i samråd med skolene i området. Dette er i hovedsak tenkt som et behov når massetransporten starter opp. Det er foreløpig ikke vurdert at det er behov for trafikkvakt ved Ostadalsveien/Sørkedalen eller Hovseterkrysset i forbindelse med arbeidene som pågår i denne tidlige fasen.

Etter å ha sett svaret fra VAV til Alstad Evjen har Akersposten bedt om et direkte svar på løftet gitt Huseby skole: "Omlegging av gangsti over Hundejordet er det første som skjer, deretter omlegging av gang- og sykkelvei og påfølgende bygging av kulvert for planfri kryssing." Er dette fulgt opp?

Elden svarer på mail:

- Vi ser at vi har vært utydelige i møtet med skolen i januar, men understreker at det er nødvendig å lage en anleggsadkomst fra Sørkedalsveien for å kunne starte på omleggingen av stien over jordet.

